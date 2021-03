Kromě velikonočního dobrodružství se zámečtí rozhodli podpořit také rozvoj dětské tvořivosti a připravili jarní výtvarnou soutěž. Stačí namalovat obrázek s velikonoční nebo jarní tématikou a přinést jej do 5. dubna do výdejního okénka kavárny. Tři vylosovaní autoři získají volné vstupenky na oblíbené zámecké Letní dětské prohlídky pro celou rodinu.

Bohatou nabídku mají kulturní a volnočasové instituce na jihu Moravy. Děti se mohou těšit na novou soutěž, kterou vyhlásilo brněnské Moravské zemské muzeum. Zájemci se mohou proměnit v muzejní reportéry. A co k tomu potřebují? Stačí jen pořádně se rozhlédnout kolem sebe a mít po ruce fotoaparát či chytrý telefon. Děti natočí přibližně tříminutovou reportáž, kterou následně nahrají na web muzea. „Vyzvali jsme děti, aby se aktivně zapojily do vyhledávání, představení a zdokumentování předmětů či jevů, které by se mohly stát součástí muzejních sbírek nebo být v muzeu prezentovány“ uvedla pracovnice Dětského muzea Moravského zemského muzea Marcela Červinková. Šanci zapojit se malí muzejní reportéři mají do konce dubna.

Malí básníci se zase mohou zapojit do soutěže, kterou vyhlásilo hustopečské volnočasové středisko Pavučina. Stačí, když do konce března zašlou na mailovou adresu pavucina40@gmail.com báseň na téma Očima zvířete. „Délka básně je stanovena v rozsahu minimálně dvou a maximálně čtyř slok o čtyřech verších,“ uvedli pořadatelé soutěže na webu, kde lidé najdou i další podrobnosti, jak báseň označit.

Soutěžit se dá i při procházkách po Brně. Brněnské volnočasové středisko Lužánky totiž zájemcům nabízí množství tras s úkoly. A u některých čeká úspěšné řešitele drobná odměna. Třeba pokud se lidé přihlásí na absolvování trasy ve vinohradském lesoparku Akátky. Na cestu se lze vydat do 21. března.

Třebíčsko

Výstava na plotě

KDY: bez omezení

KDE: Jakubov u Moravských Budějovic

ZA KOLIK: zdarma



Na plotě mateřské školy v Jakubově u Moravských Budějovic pomalu vzniká galerie obrázků z pohádkových knížek. Zapojit se mohou všechny děti. Namalují obrázky ze svých oblíbených pohádkových knih a nosit je mohou do poštovní schránky k paní učitelce Bronislavě Kabelkové, Jakubov 137. Obrázky budou zalaminovány a vystaveny na plotě mateřské školy.

DALŠÍ AKCE

Jihlavsko

Ozvěny 24. MFDF Ji.hlava

KDY: 11. - 25. března

KDE: www.ji-hlava.cz

ZA KOLIK: od 150 korun





Na programu jsou více než čtyři desítky dokumentů z celého světa, včetně nejnovějšího snímku čínského umělce a aktivisty Aj Wej-weje, který zachycuje občanské nepokoje v Hongkongu z roku 2019. Jarní Ji.hlavu zahájí ve čtvrtek večer Rentgen rodiny. Film, v němž íránská režisérka Firouzeh Khosrovani přibližuje na příběhu vlastní rodiny, jak hluboce je rozdělena společnost její země. Ozvěny 24. MFDF Ji.hlava se konají online 11. – 25. března na www.ji-hlava.cz. Všechny filmy budou zveřejněné na stránkách festivalu.Sledovat snímky bude možné pouze na území České republiky, jsou v českém znění nebo s českými titulky. Cena jarní akreditace je 150 korun, cena celoroční akreditace (jarní ozvěny + podzimní ročník festivalu) je 450 korun. 25. MFDF Ji.hlava se koná 26. –31. října 2021. Podobně jako v minulém roce je i nyní možné za akreditaci zaplatit více, a podpořit tak tentokrát Národní ústav duševního zdraví. Další informace na www.ji-hlava.cz/ozveny a také na festivalovém Facebooku a Instagramu.

Žďársko

Koruna Himaláje & Koruna světa

KDY: do půlnoci 12. března

KDE: www.radekjaros.cz

ZA KOLIK: od 150 korun



Přednášku Radka Jaroše nazvanou Koruna Himaláje & Koruna světa shrnující expedice na vrcholy všech osmitisícovek i cesty na nejvyšší hory všech kontinentů si mohou zájemci poslechnout až do páteční půlnoci prostřednictvím on-line streamu. Vstupné 250 korun za on-line stream nebo 1000 korun za on-line stream plus dvě knížky. Vstupenky si lidé mohou zakoupit na: https://ppv.livebox.cz/korunaSveta/

Objektivem k srdcím

KDY: do konce dubna

KDE: Čechův dům, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Přestože koronavirová pandemie připravila o kulturní akce a výstavy, lidé ze Žďáru nad Sázavou mají stále možnost si jednu expozici prohlédnout. Čechův dům totiž nabízí výstavu unikátních fotografií se sociální tématikou. Autorem snímků je žďárský fotograf Milan Šustr. Otevřeno je díky tomu, že tím prostorem se prochází k výdejnímu okénku kavárny. Výstava nazvaná Objektivem k srdcím představuje několik fotografických souborů. Fotografie budou v Čechově domě k vidění do konce dubna.

Havlíčkobrodsko

Příběhy ukryté v mapách

KDY: 2. března – 5. dubna

KDE: na webu a youtube Kraje Vysočina

ZA KOLIK: zdarma



Kraj Vysočina připravil novou soutěž pro středoškolačky a středoškoláky na téma dat umístěných do mapy. Cílem soutěže je vytvořit zajímavou mapu s příběhem na stránce storymaps. Účastníci mohu vyhrát tablet, knihy, nebo dárkové poukazy či návštěvu sídla kraje.

Pelhřimovsko

Název akce

KDY: 14. března v 19.00

KDE: na facebooku Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Městské kulturní středisko připravilo další díl z nedělního seriálu Zajímavost z Pelhřimova. Tentokrát historička pelhřimovského muzea Miroslava Kvášová prozradí něco z historie věže kostela Svatého Bartoloměje. Záznamy pořadů naleznete také na youtube kanálu Pelhřimák a na instagramu Pelhřimák.

Zábava

Zábavné pokusy

KDY: neomezeno

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Seriál záznamů živých vysílání plných nápadů pro vědecké pokusy s vybavením, které mají lidé běžně doma nabízí web brněnského VIDA! Centra. K vidění jsou pokusy s vodou, domácí chemií, elektřinou i s rostlinami. Pokusníci vyzkoušeli i práci s ledem a ohněm.

Kino

Složka 64

KDY: sobota 13. března od 20.30

KDE: www.kinoart.cz

ZA KOLIK: 100 korun



Drsné severské detektivní drama nabídne v sobotu večer promítání projektu Moje kino live. „Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena,“ lákali pořadatelé.

Divadlo

AktrŠéf

KDY: premiéra nového dílu v neděli 14. března od 19.00

KDE: youtube kanál MdB TV

ZA KOLIK: zdarma



Stesk po oblíbených hercích z Městského divadla Brno lidé zaženou v neděli večer při sledování dalšího dílu divadelní reality show AktrŠéf. Pořad je inspirovaný kuchařskou reality show MasterChef, ovšem místo v přípravě pokrmů soutěžící zápolí v ryze divadelních disciplínách. Úloh soutěžících se ujaly známé tváře ansámblu brněnského Městského divadla. Stejně tak porotci jsou lidem známí i prken divadla v Lidické ulici. Na začátku reality show stálo celkem čtrnáct soutěžících, kteří soutěží v párech, přísní porotci je ale budou postupně vyřazovat, až zůstane ten nejlepší. Komu je jeden díl málo a ještě neviděl dosavadní dva díly, má možnost pustit si i ty, na Youtube jsou stále k dispozici jejich záznamy.

Pro děti

Hrátky s pravěkem

KDY: neomezeno

KDE: web Archeoparku Pavlov

ZA KOLIK: zdarma



Nejmenším dlouhou chvíli zkrátí omalovánky a pracovní listy s pravěkou tematikou. Jsou k dispozici na webu pavlovského archeoparku.