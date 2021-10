Kdo se v sobotu vydá do Pacova na Pelhřimovsku, neměl by minout dvůr Pivovaru Pacov. V jednu hodinu odpoledne tu totiž začíná Beer Fest Pacov. Fajnšmekři budou moci ochutnat téměř dvacet druhů piv, a to jak ve formě čepované, tak i lahvové. Organizátoři z pivovaru připravili i bohatý doprovodný program. „Máme nachystané pivní soutěže, přijedou zahrát dvě kapely, které vystoupí v pozdějších odpoledních hodinách. Hlavní kapelou bude Náhodný výběr. Musím podotknout, že hrají skvěle,“ pozvala na akci Vladislava Němcová.

V pivovaru si nachystali speciální Svatováclavské pivo, dále budou lidé moci ochutnat další místní pivní dobroty a mimo jiné i pivo s názvem Queen. „Kromě našich piv nabídneme i několik druhů z hostující pivotéky a přijedou borci z Kamenice u Jihlavy s pivem Madcat,“ dodala Němcová z pacovského pivovaru.

Premiéru Dožínek připravili na Šaškově statku v Rantířově u Jihlavy rovněž na sobotu. Začíná se ve dvě hodiny slavnostním průvodem od hostince U Golema, kde zahraje Horácká muzika Hatscho. O hodinu později dorazí průvod na statek, kde se návštěvníci mohou těšit na dožínkové tance. Poté se předá věnec hospodáři a opět bude pokračovat zábava s Horáckou muzikou Hatscho a Schobull Band. Rodina Šaškových hospodaří na zámku dlouhá léta, historie sahá až do doby první republiky. Po roce 1938 o statek přišli kvůli Němcům a od 90. let se opět vrátil původním majitelům, kteří se snaží znovu statku vrátit někdejší lesk.

Ekocentrum v Balinách u Velkého Meziříčí nachystalo na nedělní odpoledne od jedné hodiny program s názvem Zpátky ke kořenům. „V areálu pro zahradní terapii budou návštěvníci zkoumat, ochutnávat a tvořit s kořeny pěstovaných i planých rostlin. Dotkneme se i našich vlastních kořenů,“ uvedl k akci za organizátory Jan Uher z ekologického centra Chaloupky. Podle něj jsou kořeny, které nejsou vidět, ale jsou pro všechny nepostradatelné. Táhnou se do historii a do určité míry určují, jací jsme. Celou akci zpříjemní nápadité občerstvení i živá hudba. Vstupné je sedmdesát korun pro dospělé, děti zaplatí padesát korun a rodinné vstupné stojí dvě stovky.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Ukázky řemesel na zámku

KDY: neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Dny otevřených ateliérů jsou akcí, během kterých mohou zájemci navštívit umělce přímo v jejich ateliérech. Žďárský zámek se letos poprvé zapojuje s projektem Chytrá ruka tuto neděli 3. října, v čase od deseti do osmnácti hodin. Malí i velcí se mohou těšit na ukázku práce truhlářů v zámecké truhlářské dílně, šití barefoot obuvi, upcyklovaných tašek a kožených doplňků, dále jsou na programu ukázky výroby keramiky, točení na kopacím kruhu a další. Děti čeká veselá hra v zámeckém areálu. Vstupné je zdarma.

Dny otevřených ateliérů ve sklárně

KDY: sobota a neděle

KDE: sklárna Jakub Huť Tasice



O víkendu 2. a 3. října sklárna Huť Jakub v Tasicích zve zájemce na Dny otevřených ateliérů. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky foukání a broušení skla a malířského umění na skle. Dále organizátoři připravili pro zájemce malbu a prodej vánočních ozdob. Do neděle je také možné si prohlédnout výstavu akvarelů nazvanou Má radost výtvarnic Karin Brůžkové a Olgy Petrusové.

Caveman

KDY: pondělí 4. října od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

ZA KOLIK: od 320 korun



Nadmíru úspěšné představení pro jednoho herce s názvem Caveman prezentuje humorné úvahy o rozdílech mezi muži a ženami. Tyto rozdíly však často vyvolávají nedorozumění. V třebíčském Národním domě proto v pondělí na diváky čeká zajímavá podívaná v režii Patrika Hartla. Začátek představení je od devatenácti hodin. Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně u nás častou nevídanou bravurní obhajobou inteligentního humoru. V roli slavné one man show uvidí diváci Jakuba Holíka nebo Jakuba Slacha.

Sraz traktorů

KDY: neděle od 10.00

KDE: Třeštice



Pro milovníky zemědělské techniky se tuto neděli koná sraz traktorů v Třeštici od deseti hodin dopoledne. Sraz traktorů Zetor začíná na návsi výměnou zkušeností, slavnostní vyjížďka je potom naplánovaná na půl druhou odpoledne se soutěží o nejhezčí traktor. Přehlídka traktorů začne ve dvě odpoledne a ve tři hodiny budou plechoví krasavci oceněni odbornou komisí a návštěvníky srazu. V pět večer se traktory vrátí do stodol, garáží a přístřešků.

TRHY, HODY

Vinobraní v Růžené

KDY: sobota od 17.00

KDE: Růžená, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Růženské vinobraní nabídne kvalitní vína a burčák z Moravy, k jídlu pečené kýty a domácí sýry. Kdo neholduje vínu, může si dát i pivo. K příjemnému posezení bude hrát živá muzika s názvem Hudba pro vás.

Chotěbořské trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Chotěboř

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční farmářské trhy se konají tento pátek na chotěbořském náměstí.

Výstava Vysočiny slaví 25. ročník

KDY: sobota a neděle

KDE: Bohdalov, kulturní dům

V sobotu a neděli se milovníci drobného zvířectva, nejenom z České republiky, ale i řady dalších zemí, sjedou do Bohdalova na již tradiční Výstavu Vysočiny. Přístupná bude v sobotu od sedmi do osmnácti a v neděli od osmi do třinácti hodin. Již po páté se uskuteční zároveň také Den otevřených dveří v Pyramidě pro relaxaci a meditaci, největší ozdravné pyramidy v České republice, kam se mohou návštěvníci zdarma podívat v sobotu od devíti do šestnácti hodin. Součástí výstavy jsou již mnoho let i farmářské a řemeslné trhy. Kromě sýrů, masných výrobků, cukrovinek, perníků, koření, vína a oleje, se návštěvníci mohou těšit také na trička s potiskem zvířat, šperky, hračky, proutěné zboží, zahradní dekoraci a mnoho dalších věcí.

Svatomichaelský trh

KDY: neděle od 9.00 do 15.00

KDE: Pacov, hřiště naproti zámeckému areálu



Město Pacov zve na Svatomichaelský trh v neděli od devíti do tří hodin odpoledne. Místem konání je zatravněná plocha v blízkosti hřiště a skateparku naproti zámeckému areálu. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit i na živou hudbu pacovského uskupení Protéza. K dispozici bude také posezení a možnost stinné plochy. Samozřejmostí je parkování i bezbariérový přístup. V případě deštivého počasí budou obstarány stany. Další termín trhů připadá na adventní trh v sobotu 27. listopadu, v čase od devíti do tří odpoledne.

ZÁVODY

Truck trial Pístov

KDY: sobota a neděle od 9.30

KDE: Jihlava, tankodrom Pístov

V areálu závodiště na Pístově se opět předvedou nákladní auta v extrémním terénu. Jde o jeden z dílu seriálu Mistrovství České republiky. Návštěvníky čeká zábava a lákavá podívaná. V sobotu i v neděli začínají soutěže v sekcích v půl desáté ráno. Konec závodu je naplánovaný v neděli na půl šestou večer.

POUČENÍ

Den architektury v lesoparku

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, letní kino Heulos



Během venkovní komentované procházky po parku Malý a Velký Heulos si zájemci s odborníky připomenou místní zaniklou i existující, historickou i současnou architekturu, krajinu, spojnice a cesty. Procházku organizuje ateliér UNArchitekti.

Komentovaná prohlídka města

KDY: neděle od 16.00 do 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: od 30 korun



Adam Dostál provede zájemce historií města a jeho slavných obyvatel. Sraz je v informačním centru, vstupné dospělí 50 korun, děti a senioři 30 korun.

DIVADLO

Kniha džunglí

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

ZA KOLIK: od 110 korun



Horácké divadlo připravilo pro děti pohádkovou neděli. Malí diváci s rodiči se mohou těšit na dobrodružný příběh Mauglího.

O chytrém Honzovi a krásné Madlence

KDY: neděle od 14.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, sál gymnázia

ZA KOLIK: předprodej na Infocentru Ledče



Divadelní pohádka pro děti od čtyř do deseti let.

Osm eur na hodinu

KDY: pondělí od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Městské divadlo

ZA KOLIK: od 490 korun



Divadelní komedie. Hrají Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová/ Daniela Šinkorová, Antonín Procházka/Zbyšek Pantůček.

PRO DĚTI

Den zvířat v jihlavské Zoo

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, ZOO

ZA KOLIK: zdarma - součást běžného vstupného



Všechna zvířata světa – velká i malá mají svůj svátek. A v jihlavské ZOO si proto připravili pro návštěvníky speciální program na oslavu jejich dne. Rodiče s dětmi si užijí po celý den spousty zábavy a poučení.

Drakiáda

KDY: neděle od 10.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, louka

ZA KOLIK: zdarma



Město Jaroměřice nad Rokytnou připravilo na neděli pro děti drakiádu. Sraz je na louce u zahrádkářské kolonie u stodoly v deset hodin dopoledne. Soutěž o nejvýše létajícího draka a nejdéle létajícího draka. Sladká odměna pro všechny drakoletce.

Lollipopz – Velká show

KDY: neděle od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 250 korun



Skupina Lollipopz vznikla v roce 2016 a tvoří jí čtyři dívky ve věku od jedenácti do třinácti let. Se svým vlastním repertoárem vystupují v České i Slovenské republice. Mají za sebou i několik televizních vystoupení a s pořadem Lollymánie se staly oblíbenými Youtuberkami. Zájemci se mohou těšit na velkou, barevnou a zábavnou hudební show, jejíž součástí jsou mimo jiné oblíbené soutěže a spousta písniček ze všech doposud vydaných alb. Zazní i písničky z alba teprve připravovaného.

Dýňohrátky

KDY: sobota od 14.00 do 16.00

KDE: Herálec pod Žákovou horou

ZA KOLIK:



V sobotu od dvou hodin si děti užijí Dýňohrátky za obecním úřadem v Herálci. Jsou připravené hry a soutěže. Kdo má dýni, může si ji vzít s sebou.

KONCERTY

Slavnostní koncert

KDY: pátek od 17.00

KDE: Třebíč, foyer Divadla Pasáž

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ve foyer Divadla Pasáž v Třebíči se uskuteční v pátek 1. října slavnostní koncert a zároveň křest nového klavíru Petrof. Začátek je od pěti hodin odpoledne. Vystoupí žáci a učitelé Základní umělecké školy Třebíč.

Koncert plný světla

KDY: pátek od 18.30

KDE: Pacov, zámecký sál

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Koncert plný světla se koná v pátek v zámeckém sále v Pacově. Vystoupí pěvecký sbor Lumen a jako host komorní soubor In Pace z Moravče.

Vzhůru k výškám s Helenou Vondráčkovou

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

ZA KOLIK: 590 až 990 korun



Legenda české pop music Helena Vondráčková vyjíždí na tour. Objeví se i v Jihlavě, na koncertě zazní osvědčené hity, ale také písně z posledního CD Tvrdohlavá, které vydala loni. Vstupenky jsou stále v předprodeji.

Tři mistři pěvci

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

ZA KOLIK: 250 a 200 korun



Koncert Filharmonie Gustava Mahlera je výjimečný. Na jednom jevišti se sejdou tři operní zpěváci a současně tři skuteční hudební přátelé. Tenorista Josef Moravec, barytonista Bohdan Petroviš a basista Jurij Kruglov předvedou slavné operní árie a dueta.

Puls – 50 let

KDY: pátek od 20.00

KDE: Třebíč, Dům zahrádkářů

Kapela Puls oslaví svoje padesátiny také v kulturním domě Zahrádkářů v Třebíči tento pátek. Začátek v osm hodin večer.

POHYB

Počátecký půlmaraton

KDY: sobota od 10.00

KDE: Počátky, tartanové hřiště

ZA KOLIK: od 100 korun



Oddíl VHT TJ Spartak Počátky zve na první ročník Počáteckého půlmaratonu v sobotu 2. října. Start pro pěší je v deset hodin a od třinácti hodin je určený pro běžce. Vstupné v předprodeji 300 korun, na místě 400 korun, chodci 100 korun. Mimořádně je zařazena i kategorie hobby pro pěší.

Polenský běh

KDY: pátek od 17.00

KDE: Polná, městský stadion

Polenský běh, který je součástí Běžce Vysočiny vypukne tento pátek. Délka hlavního závodu je téměř deset kilometrů, startuje se v pět odpoledne, děti vyběhnou na kratší trať pět minut po páté odpoledne.

VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY

Svatební zvony znějí

KDY: pondělí 4. října od 16.00

KDE: Telč



Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Univerzitní centrum Masarykovy Univerzity Telč a spolek Dobová móda Telč zvou na výstavu Svatební zvony znějí, která bude slavnostně zahájena v pondělí v knihovně Univerzitního centra MU. Výstava představí svatební šaty a nezbytnou výbavu nevěst v různých časových obdobích.

Výstava králíků, holubů a drůbeže

KDY: sobota a neděle

KDE: Ledeč nad Sázavou

O víkendu pořádají v Ledči ve výstavním areálu v Pivovarské ulici Krajskou soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Otevřeno v sobotu od osmi ráno do sedmnácti hodin, v neděli do patnácti hodin. Pro návštěvníky bude zajištěné občerstvení, hudba a tombola.

Beseda

KDY: pondělí od 16.00

KDE: Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: 50 korun



Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř zve na cestovatelskou besedu Jana Bajera. Bude vyprávět o svých cestách po Gruzii. Tento mladý stát na hranici Evropy a Asie vznikl oddělením od Sovětského svazu v roce 1991. Beseda se uskuteční v pondělí 4. října od čtyř hodin odpoledne v podkroví knihovny. Vstupné je padesát korun.