Humpolecké léto bude lidi bavit až do konce srpna. „Celou sérii akcí zahájí v sobotu od půl čtvrté multižánrová kapela Spolektiv s autorskou hudbou, v jejíchž písních zní folk, rock i jazz. Po nich vystoupí se svými autorskými písničkami, tancem, soutěžemi a dováděním kapela pro děti s názvem Myš&Maš,“ uvedla tisková mluvčí Humpolce Aneta Slavíková. Druhou půlku odpoledne obstará od pěti hodin odpoledne humpolecká kapela PokusBand a známá parta Crazy Dogs. Ti jsou známí svým rock´n´roll stylem, padesátými lety, kostkovanými saky a puntíkovanými šaty.

„Odpolední program doplní sportovní aktivity pro děti i dospěláky. Budeme učit hrát petanque, lidé si vyzkouší chůzi na chůdách, lanové překážky nebo minigolf,“ dodala závěrem Slavíková. Příští pátek 11. června pokračuje léto v parku Stromovka s programem Platforma je opět tady a u střediska volného času bude připraveno sportovně-rekreační dopoledne pro seniory. V sobotu a neděli 12. a 13. června se na zřícenině hradu Orlík nad městem usadí šermíři ze skupiny Rotenburk.



Letní kino na obřím plátně

V Jihlavě pro změnu připravili na celé léto program letních promítání na celou plochu plátna Letního kina Heulos. Promítat se bude většinou v sobotu, a to každý týden až do 11. září. Promítací plocha má úctyhodných osmadvacet krát jedenáctmetrů. Na celé plátno naposledy promítači pouštěli filmy v osmdesátých letech minulého století.

Projekce začínají po setmění, což je v červnu zhruba po desáté hodině. Vstupné přijde na padesát korun. První sobotu 5. června nabídne kino divácky velice úspěšný film Ženy v běhu se čtveřicí českých hereček v čele se Zlatou Adamovskou, které plní přání zesnulému manželovi a tatínkovi a přihlásí se na běžecký maraton. Příští týden 12. června půjde o český film Šarlatán, ve kterém se představí otec a syn Ivan a Josef Trojanovi.

V areálu bude možné zakoupit drobné občerstvení a respirátory. Vstupy do areálu jsou dva. Jeden ze směru od kostela svatého Jakuba Většího a od Zoologické zahrady Jihlava.

Na akci v Jihlavě je nutné dodržovat vládní protiepidemická opatření. V tuto chvíli je povinnost mít po dobu promítání zakrytá ústa, prokázat se platným negativním PCR nebo antigenním testem. V prvním případě nesmí být starší sedm dní, v druhém dvaasedmdesát hodin. Další z možností je potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních maximálně 180 dnech, či potvrzením o očkování. Při stupu organizátoři změří příchozím teplotu.

DALŠÍ TIPY

Zábava

Den dětí

KDY: pátek od 8.30 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, rodinné centrum Srdíčko

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V pátek 4. června čeká na rodiče s dětmi tradiční Den dětí v čase od půl deváté do půl dvanácté dopoledne ve žďárském rodinném centru Srdíčko. Rodiče si mohou dát dobrou kávu a nealkoholické koktejly v režii studentů Střední školy gastronomické Adolfa Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou, děti si užijí zábavu s malou odměnou. Akce je součástí celostátního Festivalu rodiny.

Ateliéry pro děti

KDY: sobota od 10.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: vstupné za dítě je 110 korun



Zámecké lektorky připravily pro děti pravidelné dopolední sobotní ateliéry na žďárském zámku a v jeho okolí. V sobotu 5. června se děti seznámí s různými druhy herbářů a jejich významem v lidovém léčitelství. Čeká je také zastavení v Muzeu nové generace. Poté se vypraví ven do areálu a prozkoumají, co roste na nádvoří, Forotě i na sádkách. Společnými silami si zkusí vytvořit herbář. Každé dítě vytvoří jeden list herbáře, který si odnese domů. Kopie listů zůstanou v muzeu, kde z nich vznikne společný herbář.

Spring classic v Telči

KDY: sobota od 14.30

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Do centra města zavítají v sobotu stroje, které psaly automobilovou historii. Zhruba stovka posádek se na chvíli zastaví u Mariánského sloupu na telčském náměstí, jejich další cesta povede do Mysletic a Dačic. Průměrný rok výroby strojů je 1973, lidé se mohou těšit na legendární značky Jaguar, DeLorean, Porsche, Alfa Romeo a další.

Sklářský den na zámku

KDY: sobota po celý den

KDE: Světlá nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: zdarma, vstup do expozic dle deníku



V sobotu 5. června se v zámeckém areálu ve Světlé nad Sázavou uskuteční celodenní Zámecký sklářský den. Na nádvoří si návštěvníci prohlédnou prezentaci skláren, brusíren, hutí a sklářských ateliérů z Vysočiny. Nebude chybět jarmark se sklářskou tematikou a tvůrčími dílnami, občerstvení a budou zpřístupněné zámecké expozice na zámku.

Tanec Praha dětem

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Autorské divadelní představení o člověku, robotech a jedné lehce elitářské umělé inteligenci a předávání zodpovědnosti technologiím uvidí zájemci v neděli v jihlavském DIODu. Fantastické spojení technologie a člověka je vhodné pro děti od šesti let.

Výstavy

Proč to sbíráš?!

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Pelhřimov, výstavní síň zámku pánů z Říčan

ZA KOLIK: od 20 korun



Pelhřimovské muzeum má letos sto dvacet let a pro své návštěvníky připravilo výstavu Proč to sbíráš?! s rozličnými exponáty z muzejního depozitáře. Na co se mohou zájemci těšit? Čerstvě po renovaci na výstavu dorazil motocykl Jawa 350 model 634 se sidecarem. Na výstavě dále lidé uvidí poklad z Pekla, díla pelhřimovského rodáka Vojtěcha Benedikta Juhna, keramiku, pušky a šavle, historický textil, lidové kroje a další.

S Baťou kolem světa

KDY: do začátku příštího roku

KDE: Třebíč, Alternátor

ZA KOLIK: v rámci vstupného



Návštěvníci třebíčského Ekotechnického centra Alternátor mohou nově zhlédnout výstavu věnující se obchodní cestě kolem světa, kterou podnikl Jan Antonín Baťa se svými spolupracovníky v roce 1937. Na tu dobu se jednalo o zcela ojedinělý počin, protože ji z větší části absolvovali letecky, což bylo tehdy v obchodním světě výjimečné.

Divadlo a hudba

Narozeniny DIOD

KDY: pátek od 14.00

KDE: Jihlava, divadlo DIOD, Masarykovo náměstí, sokolovna

ZA KOLIK: vstupné zdarma



DIODu je letos deset let a tak slaví. V pátek od dvou hodin odpoledne se zájemci mohou těšit na divadélka v oknech foyer divadla a sokolovny, o hodinu později překvapení na náměstí a od půl deváté večer finále před sokolovnou. Zahraje kapela The Shots, vystoupí artisté, akrobatky, parkuristé, gymnastky. To vše v režii Jakuba Škrdla.

Pavel Šporcl – Pocta Paganinimu

KDY: pondělí 7. června v 17.00 a 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 299 korun, na místě 350 korun



Jeden z nejlepších českých houslistů Pavel Šporcl vystoupí poprvé na prknech Divadla Lubomíra Lipského v Pelhřimově v pondělí 7. června, od pěti a od sedmi hodin večer. Kapacita jednoho koncertu je pouhých sto míst.

Koncert v kostele

KDY: neděle od 19.30

KDE: Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZA KOLIK: vstupné 150 a 250 korun



Barta Jacobse není potřeba milovníkům varhanní hudby dlouze představovat. Vítěz čtyř mezinárodních varhanních soutěží zahraje na koncertě, který je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae 2021, na jedinečný nástroj – skvostné varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné v neděli 6. června od půl osmé.

Trhy

Jihlavský jarmark

KDY: pátek od 10.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Pestrý prodejní trh mohou lidé navštívit v pátek od desti hodin dopoledne na jihlavském náměstí. Bude zde připravených celkem pětapadesát stánků s nejrůznějšími výrobky, dobrotami a drobnostmi.

Jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 5. června od devíti do jedné hodiny si mohou lidé nakoupit na jarmarku kvalitní české potraviny regionálních výrobců ve sportovně relaxačním centru Beauty and Beast ve Velkém Meziříčí. K poslechu zahrají Hudci z Kyjova. Nebudou chybět ochutnávky vín a gastronomické pochoutky.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Sobota 5. června bude patřit opět novoměstským farmářským trhům. Lidé mohou vyrazit za prodejci v parku na Vratislavově náměstí, v čase od osmi do dvanácti hodin. Hlavní letní sezóna jedenáctého ročníku farmářských trhů nabídne kvalitní potraviny a produkty s jasným původem. Nebudou chybět masné a mléčné výrobky, pečivo, koření, sazenice květin a zeleniny, džemy, houby, medové produkty a další dobroty.

Kamenický pivní trh

KDY: sobota od 11.00

KDE: Kamenice u Jihlavy, dvůr pivovaru Madcat

ZA KOLIK: zdarma



Ochutnávka různých pivovarů a občerstvení na grilu je připravená na sobotu v Kamnici u Jihlavy.

Za poznáním

Otevření věže

KDY: od června do 12. září 2021

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 20 korun



Věž kostela svatého Mikuláše na Náměstí ve Velkém Meziříčí se opět otevřela návštěvníkům. Otevírací doba je od pondělí do soboty od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 12.00 do 18.00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na novou expozici, kterou doplňuje soutěž pro děti. Zájemci o prohlídku zaplatí jednotné vstupné ve výši dvacet korun.

Beseda online

KDY: pondělí od 18.00

KDE: online

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné od 50 korun



Besedu on-line ze žďárského kina Vysočina s imunologem Jiřím Šinkorou si zájemci poslechnou v pondělí 7. června. Přednášku uvádí Dáša Kubíková, moderátorka Českého rozhlasu. Přímý přenos je možné sledovat na stránkách kultura Žďár. Kdo bude mít dotaz na hosta, může napsat na dkzdar@dkzdar.cz nebo na Facebook Kina Vysočina do pondělního poledne, možnost bude i v době besedy. Dobrovolné vstupné je 50, 80 nebo 100 korun.

Otevření věže s výstavou

KDY: sobota od 10.00

KDE: Humpolec, věž

ZA KOLIK: vstupné 20 korun



Vyhlídková věž v Humpolci opět od soboty 5. června od deseti hodin ožije. Pro děti je připravena zábavně-naučná hra, dospělí si nově mohou vychutnat kromě výhledu na město výstavu fotografií z dávné i nedávné minulosti města. Ta je umístěna v posledním patře věže. Budou tak moci konfrontovat současný pohled s historií a vychutnat si, jak se město Humpolec v průběhu let rozvíjí a krásní.

Den otevřených dveří

KDY: sobota od 12.30

KDE: Libice nad Doubravou

ZA KOLIK: vstup volný



Slavnostní otevření zrekonstruované stodoly se koná tuto sobotu v Libici nad Doubravou. Po slavnostním přestřižení čeká na návštěvníky prohlídka objektu.

Pohyb

Měřínská padesátka

KDY: pátek až sobota

KDE: Měřín, fotbalový areál

ZA KOLIK: startovné na místě



Jubilejní padesátý ročník Měřínské padesátky se uskuteční v sobotu 5. června. Akce je součástí oslav padesátého výročí založení turistiky v Měříně. Start a cíl Měřínské padesátky je fotbalový areál TJ Jiskra, v sobotu od sedmi do deseti hodin. Pěší trasy měří od sedmi do padesáti kilometrů, cyklotrasy dvacet až sto kilometrů. Noční trasa padesát kilometrů startuje v pátek 4. června večer.

Co se chystá

Koncert Chinaski

KDY: 19. června od 20.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

ZA KOLIK: od 790 korun



Rok a půl si museli počkat fanoušci kapely Chinaski v Třebíči na koncert k poslednímu albu. Původní termín se kvůli celosvětové pandemii třikrát přesunul. Nakonec se uskuteční 19. června pod širým nebem na Podzámecké nivě Třebíč. Brány nivy se otevřou v sobotu v 18.30 hodin, vystoupení začne bez předkapely ve 20.00 hodin. Lístky zakoupené na všechny předcházející termíny platí a diváci nemusejí nic měnit.

Léto v Pelhřimově

KDY: od 10. července od 20.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí, u kulturního domu Máj

ZA KOLIK: vstupné 450 korun + 18 korun transakční poplatek



I letos se mohou milovníci kultury těšit na Léto v Pelhřimově. Nabídne koncerty, divadelní pohádky, tančírnu a taneční zábavu. Léto v Pelhřimově zahájí koncert Tomáše Kluse 10. července od osmi hodin večer na Masarykově náměstí. Vstupné je 450 korun plus 18 korun transakční poplatek.

Na zámku zazní opět mistrovské housle

KDY: od 15. do 28. srpna

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: dle ceníku



Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka se letos uskuteční od 15. do 28. srpna. Zámeckým areálem ve Žďáře nad Sázavou se rozezní tóny houslí. Kurzy studentů konzervatoří a vysokých škol se konají pod záštitou Constantina Kinského, majitele zámku. Během dvoutýdenních kurzů mohou posluchači navštívit několik koncertů a seminářů.

Jemnická bitva

KDY: 13. a 14. srpna

KDE: Jemnice

Zámecký park v Jemnici se opět vrátí do středověku, doby chrabrých rytířů, bojujících za spravedlnost, lásku, čest a slávu. Na jedenáctý ročník Jemnické bitvy se mohou těšit návštěvníci 13. až 14. srpna. Malí i velcí si užijí i několik workshopů, nebude chybět žonglování, dobové účesy, lukostřelba, šerm. Pro zájemce je připravené přespání v areálu ve vlastních stanech.