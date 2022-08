„V sobotu se dobový jarmark a slavnosti otevírají v deset dopoledne, program bude v režii Petra Píši a Jakuba Škrdly. Ve dvě hodiny začne slavnostní průvod vystupujících z Prahy, Českého Krumlova i Telče. Tato města jsou společně s Telčí první, které byly v roce 1992 zapsány na seznam UNESCO,“ popsala vedoucí kulturního odboru Telče Věra Peichlová. Během dne vystoupí kejklíři, tanečníci, zazní opět dechovka a večer zahraje třešťský Zatrestband. Po oba dny bude na náměstí historický kolotoč, mincovna a další atrakce.

Návštěvníci víkendové Telče zažijí také akci Balóny nad Telčí. Letos už po šestadvacáté. Ranní starty jsou naplánované od pátku do neděle mezi šestou a sedmou hodinou ranní, ty večerní také, ale bez neděle. Startuje se z náměstí, zámeckého parku nebo z přilehlých luk kolem Telče.

TŘEBÍČ. Slavnosti tří kápí na Podzámecké nivě v Třebíči jsou rovněž oslavami zápisu třebíčských památek na seznam UNESCO. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, středověké historické městečko, velkolepý historický průvod a celou řadu atrakcí pro děti i dospělé. V pátek ve tři hodiny odpoledne otevírá historické městečko, během odpoledního programu vystoupí například fríské koně, šermíři, historické tance a další. Koncert odstartuje v sedm večer Katie, pop-rocková kapela z Třebíčska, v půl deváté Robbie Williams revival Brno a od deseti večer Elán Kontraband, revival složený z renomovaných českých a slovenských muzikantů.

Také sobotní program je nabitý. Historické městečko se otevře už v deset dopoledne a až do půl páté bude otevřené. V doprovodném programu nebudou chybět kejklíři, šermíři, vystoupení fríských koní nebo štvanci. V pět začínají koncerty. V sobotu vystoupí vesmírná kapela Polaris Divadla Polárka, multižánrová kapela z Ostravska Nedivoč, havířovská indie-pop-rocková kapela Nebe a v deset večer energií nabité vystoupení The People. V neděli na nádvoří zámku vystoupí od tří hodin odpoledne swingová kapela Kateřina Steinerová a Her Swing Boys. Celou akci moderuje Joža Kolář.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Hradní slavnosti v Polné

KDY: neděle od 13.00

KDE: Polná, hrad

Prázdniny v Polné obstarává ve velké míře místní historická skupina Novus Origo. Už v pátek 19. srpna pro návštěvníky polenského hradu připravila pověsti z Polné a okolí, které ožívají v kostýmovaných scénkách. V neděli 21. srpna však pořádají Hradní slavnosti s Jiřím z Poděbrad. Ten po letech opět navštíví Polnou. Program na hradě bude plný šermířů, tanečnic, kejklířů a po setmění se lidé mohou těšit i na ohňovou show. Od 13 do 17 hodin je volný vstup do hradního sklepní, oživlých expozic řemesel a barokní lékárny. Prohlídka historické trasy s průvodci v kostýmech bude za zvýhodněnou cenu.

Loucká pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Luka nad Jihlavou, u úřadu městyse

Víkend v Lukách nad Jihlavou bude plný pouťového veselí. Ve stanu na parkovišti u úřadu městyse mohou lidé od pátku do neděle navštívit několik zábav a koncertů. V pátek od šesti večer zahrají Pražce a od osmi ExPáni. V sobotu ve dvě vystoupí Loucký Katapult revival a od šesti Duo Petra a Pavel. V neděli ve tři kulturní produkci zakončí koncert dechové hudby Lučanka. V nabídce budou kamenické klobásky na grilu, uzená kýta na rožni, palačinky, pivo i čepované limonáda. A pro děti budou i nějaké ty atrakce na louce u řeky za zdravotním střediskem.

Konec léta v sokolovně

KDY: 20. srpna od 15.00

KDE: Jihlava, Sokolovna

Sokolblok pořádá přátelské setkání pro všechny. Půjde o první ročník akce na konci prázdnin akcí celého Sokolbloku, což zahrnuje Sokolovnu, DIOD, Sokol. Celý den budou hrát vybraní Djs, na své si přijdou i nejmenší. Program pro děti zajistí DIOD, dílničky, malování na obličej, kreslení křídami na chodník a další. Pití a jídlo zajistí Zverimex bistrobar. Od deseti večer bude pokračovat párty na kavárně až do ranních hodin.

Titi Day

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, ZOO

Každoroční oslava mezinárodního dne tamarínu pinčích. V zoo zvou na poznání těchto malých obyvatel zoo. Akce je v rámci běžného vstupného. Od deseti do čtyř hodin odpoledne jsou pro děti připravené Pinčí aktivity pro děti. Bude malování na obličej, výroba odznáčků, pohybové aktivity. Tonda poučí hravě o obalech, třídění a odpadu. V pravé poledne budou zájemci seznámeni s jihlavskou skupinou tamarínů pinčích a organizací, která chrání tamaríny v Kolumbii.

Pochod Soptíka

KDY: sobota od 16.30

KDE: Býkovec, Panské Dubenky

Panské Dubenky a sousední Býkovec pořádají už 21. ročník Pochodu Soptíka. Turistická akce začíná zápisem účastníků od půl páté do šesti u Kujóna v Býkovci. Trasa vede z Býkovce přes Rusko až do Panských Dubenek. Startovné pro dospělé činí 200 korun, děti zaplatí 80 korun. To zahrnuje občerstvení a vstupné na zábavu. V cíli v Panských Dubenkách bude na přírodním parketě od šesti připravená taneční zábava s kapelou Faethon.

Tour s Markem Ztraceným

KDY: pátek od 15.30

KDE: Jihlava, letní amfiteátr

Tour de Léto s Markem Ztraceným pokračuje i letos. Tento pátek přijede do amfiteátru v Jihlavě. Jde o více než koncert, brány se otevírají v půl čtvrté, přivítání je naplánované o hodinu později. Od půl páté do půl šesté se bude Marek Ztracený zájemcům podepisovat, v celooodpoledním programu nechybí taneční škola Richarda Genzera, kulinářská show Romana Staši a jako host vystoupí zpěvačka Martina Pártlová. Samotný koncert začíná v osm večer a bude trvat do půl desáté. Poté už je přichystaná afterparty.

Třebíčsko

Netradiční kostýmované prohlídky

KDY: pátek od 18.30 do 21.30 hodin

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, zámek

Jak se asi žilo posledním majitelům jaroměřického panství a zámku, rodině Vrbna-Kounic. To vše se dozví návštěvníci na netradičních nočních kostýmovaných prohlídkách. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na pokladně zámku nebo online. Další prohlídky jsou připravené na 16. a 17. září ve stejném čase.

Hrotovický koločas

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hrotovice, Náměstí 8. srpna

Příznivci Koločasu se mohou těšit na tradiční setkání historických vozidel. Hrotovický koločas aneb jízda historických vozidel do vrchu se uskuteční v sobotu 20. srpna na Náměstí 8. srpna v Hrotovicích. Podmínkou pro účast je motorové či nemotorové vozidlo starší třicet let. Opět na účastníky čeká bohatý dopolední program a odpoledne ve dvě hodiny start oblíbené jízdy pravidelnosti do vrchu. Organizátoři budou rádi, když se zájemci zaregistrují předem na stránkách města Hrotovice nebo na palat@email.cz. Přihláška předem není podmínkou pro účast, je možné se zapsat přímo v den konání od osmi do deseti dopoledne.

MHF Petra Dvorského - Ve světě operety

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, nádvoří zámku

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského je jedinečný letní festival, který se od roku 1999 koná v kulisách zámeckých interiérů i exteriérů na Třebíčsku. V sobotu 20. srpna zakončí čtyřiadvacátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského závěrečný koncert nazvaný Ve světě operety. Nádvoří jaroměřického zámku se rozezní od půl deváté večer. I letošní závěrečný koncert bude věnován operetním melodiím, ovšem tentokrát budou jejich autoři domácí provenience. Vystoupí Andrea Široká – soprán, Ondřej Koplík – tenor. Moravskou filharmonii Olomouc bude řídit dirigent Tomáš Hanák.

Slavnosti Lípy v Lipníku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Lipník, areál Havránek

Tradiční Slavnosti Lípy v Lipníku se konají v sobotu 20. srpna. Od tří hodin odpoledne jsou pro děti připravené různé hry, skákací hrad, ukázky vojenské techniky UAZ s možností projížďky, ukázky výcviku psů. Hlavní program začne o půl šesté večer, který zahájí starosta. Návštěvníci se mohou těšit na strhující siláckou show - vystoupí René „Golem“ Richter, který dominuje skoro ve všech netradičních silových, Guinessových rekordech. Od sedmi večer zahraje DJ Sauron. Od devíti večer je připravená stezka odvahy. Celou akci bude moderovat Michal Šerý. Nebude chybět tradiční občerstvení, sladké a další odměny pro děti i dospělé v soutěžích. Akce se koná za každého počasí. Vstup na akci je volný. Na Slavnost lípy zve kulturní komise při obci Lipník.

Plavba lodí Horácko

KDY: pátek až neděle, od 10.00, 13.00 a 15.30

KDE: Kramolín, přístaviště

Na plavby v deset hodin dopoledne, v jednu a od půl čtvrté odpoledne vyplouvá loď Horácko po Dalešické přehradě denně až do 28. srpna. Lístky zakoupí zájemci na lodi pouze v hotovosti.

Setkání historické techniky

KDY: sobota od 9.00 do 18.00

KDE: Letecké muzeum Koněšín, areál Radarka

Den určený pro setkání vojenské a civilní pozemní techniky, veteránů, zemědělské techniky a vozů zvláštního určení. Celý den boudou pro děti probíhat doprovodné progray a soutěže, malování na obličej, vyhlídkové lety vrtulníkem, ukázkové jízdy historickou technikou a speciální airsoftová střelnice pro malé i dospělé. Děti mají vstup zdarma, parkování v areálu je zdarma.

Loučíme se s prázdninami

KDY: neděle od 14.00

KDE: Třebíč, aquapark Laguna

Před zahájením technologické odstávky aquaparku Laguna připravili poslední koupačku. Zábava pro celou rodinu začíná v neděli ve dvě hodiny odpoledne – animační program, soutěže, skákací hrad. Už od rána bude platit bomba vstupné pro rodinu za 350 korun.

Letní autokino pod chladícími věžemi JE Dukovany

KDY: pátek a sobota od 20.30

Letní autokino pod chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany patří každé léto ke zpestření letních večerů. Každý pátek a sobotu až do konce srpna se lidé mohou těšit na české filmy. Tento pátek 19. srpna budou na programu rovnou dva filmy. Nejprve Známí neznámí a po něm Vyšehrad: Fylm. V sobotu 20. srpna Zbožňovaný. Poslední srpnový pátek návštěvníci uvidí Tajemství staré bambitky 2 a Srdce na dlani a poslední srpnová sobota bude patřit Třem tygrům. Vstupné je dobrovolné.

Petr Bende & band

KDY: sobota od 20.00

KDE: Slavičky u Třebíče

Petr Bende & band vystoupí v sobotu ve Slavičkách u Třebíče. Koncert od osmi večer odstartuje kapela Andy Minet, od deseti večer je vystřídá Petr Bende & band a večer zakončí skupina Rock String.

Žďársko

Houslové koncerty na zámku (Mezinárodní mistrovské houslové kurzy)

KDY: pátek, neděle a úterý 23. srpna

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Na zámku ve Žďáře nad Sázavou jsou v plném proudu Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka. Veřejnost bude moci zavítat na několik koncertů. V pátek se koná benefiční koncert, jehož výtěžek přispěje na renovaci areálu žďárského zámku. Cena vstupného je 250 korun, snížená 150 korun. V neděli budou dva Open-air koncerty na zámecké terase, od jedné a od tří hodin odpoledne, vstupné je dobrovolné. V úterý je možné zavítat na veřejný masterclass hostujícího lektora, koncertního mistra Wiener Symphoniker Dalibora Karvaye, od jedné hodiny odpoledne.

Funnyfest

KDY: pátek od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez zve na multižánrový festival Funny Fest. Koná se v pátek na Náměstí ve Velkém Meziříčí od tří hodin odpoledne do deseti hodin večer. V hudební části se představí Jimmy G., Michaela Šedivá, Sqost, The Umars a Mezi květy. Doprovodný program zahrnuje třeba tetování třpytkami, malování na obličej, stolní fotbálek či slalom s brýlemi simulujícími stav po požití omamných látek. K dispozici bude i Fotící bedýnka či výroba placek. Hlavním cílem festivalu je snížení předsudků vůči nízkoprahovým zařízením a důraz na důležitost správného užívání volného času dětí a mládeže.

Festival venkova

KDY: pátek a sobota

KDE: Krásné, Chalupa pod lípou

Festival venkova pořádají o víkendu v Krásném, v Chalupě pod lípou. Začíná již v pátek v pět hodin odpoledne, v sedm hodin vystoupí Martin Maxa a o půl deváté Pavel Callta. Sobotní program začne v devět hodin ráno, až do šesti hodin se koná řemeslný jarmark a budou otevřené stánky produktů venkova. Od deseti dopoledne do šesti hodin večer bude též možné navštívit řadu odborných přednášek. K dispozici bude dobré jídlo a pití i dětský koutek se zábavnými hrami a tvořením. Přespat bude možné na louce ve vlastním stanu, karavanu či automobilu. Vstupné 350 korun (jenom sobota 200 Kč), senioři, ZTP 250 korun (150 korun), děti od 150 cm 150 korun (80 korun), rodinné 2+2 800 korun (jenom sobota 450 korun).

Kultura pod hvězdami

KDY: pátek až neděle

KDE: Žďár nad Sázavou, Pilák

Kulturu pod hvězdami bude možné zažít o víkendu na Piláku, vždy od osmi hodin večer. V pátek se odehraje výpravná koncertní verze muzikálu Děti ráje, v sobotu muzikál Robinson Crusoe a v neděli romantický komedie Noc na Karlštejně. Vstupné se liší podle míst k sezení, lze zakoupit v předprodeji online nebo přímo na Piláku.

​Na kole dětem Žďárskými vrchy

KDY: sobota od 9.30

KDE: start a cíl Žďár nad Sázavou

Na letošní osmý ročník charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy se cyklisté vydají v sobotu od půl desáté dopoledne. Start a cíl je ve Žďáře nad Sázavou u Zimního stadionu. Zastávky budou ve Svratce, Sněžném a v Novém Městě na Moravě, na zmíněných místech i ve Žďáře bude k dispozici občerstvení. Celkem sportovci zdolají pětašedesát kilometrů. Registrace začíná v osm hodin ráno, bude možné zaplatit dobrovolné startovné a nakoupit propagační předměty. Získané finanční prostředky podpoří nadační fond Krtek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem.

​Dračí lodě Vysočina

KDY: sobota od 9.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž

Posádky dračích lodí ohromí diváky na šestnáctém ročníku festivalu, tentokrát na téma Asterix a Obelix – mise dračí lodě. Již v pátek začnou od čtyř hodin odpoledne na Piláku ve Žďáře nad Sázavou tréninkové jízdy, v sedm hodin večer je bude následovat večerní posezení. Hlavní program Dračích lodí se koná v sobotu. Zahajovací ceremoniál odstartuje závody o půl desáté ráno, ty potrvají do pěti hodin odpoledne. Pojedou se trasy dvě stě a tisíc metrů. Od rána až do deseti hodin večer ale bude trvat také doprovodný program. Vstup pro diváckou veřejnost je zdarma, celým dnem bude provázet moderátor Roman Dopita.

​Horácký džbánek

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Devětatřicátý ročník oblíbeného folkového festivalu se bude konat v sobotu 20. srpna ve Forotě v areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou. První tóny se rozezní po druhé hodině odpolední. Posluchači se mohou těšit na řadu známých interpretů. Vystoupí František Černý a Karel Holas z Čechomoru. Bára Hrzánová s kapelou Mária Biháriho Bachtale Apsa, Michal Prokop a Trio, Nerez a Lucia, Voxel a Ivan Mládek a jeho Banjo band. Děti se mohou těšit na doprovodný program, k návštěvě bude lákat i svět podivuhodných her. Chybět nebude dobré jídlo a pití. Vstupenky je možné zakoupit už nyní za 450 korun.

​Velkomeziříčské kulturní léto

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Další dvojici koncertů připravili pořadatelé kulturního léta ve Velkém Meziříčí. Tento víkend se mohou lidé těšit na Perpetum Jiřího Schelingera a Katapult revival ze Znojma, ti vzdají hold nesmrtelným hitům legend v sobotu od sedmi hodin večer. Šarivari swing band, znojemský dixieland, zahraje v neděli od šesti hodin večer.

Výstava motoveteránů

KDY: neděle 21. srpna od 9.00 do 16.00

KDE: Měřín, Modrý statek čp. 15

Výstavu motoveteránů bude možné navštívit v neděli v Měříně. Akce se koná na Modrém statku číslo popisné 15 od devíti hodin ráno do čtyř odpoledne. Občerstvení zajišťuje tamější sbor dobrovolných hasičů, vstupné je dobrovolné. Pořadatelé slibují i překvapení. Vstupné dobrovolné.

Havlíčkobrodsko

Festival Stock Dobrohostov 2022

KDY: pátek až neděle

KDE: Dobrohostov, Lípa u Havlíčkova Brodu, letní areál

Ve dnech 19. až 21. srpna se v letním areálu v Dobrohostově u Havlíčkova Brodu koná oblíbený festival Stock Dobrohostov, který letos vstupuje do své sedmadvacáté sezóny. Tahouny festivalu budou legendární rockové skupiny Turbo a Kern. Páteční program od sedmi hodin večer nabídne kapely Denudace, New Titan, Rozumbrothers a Turbo. Na sobotní program od pěti odpoledne lákají své fanoušky kapely Mukupruny Band, Fortuna, E.M.I.L., Sorry, Koczkopec a Kern. V neděli se uskuteční tradiční Festival dechových hudeb od dvou hodin odpoledne. Vedle tří regionálních dechovek Sklenařinka, Rebelka a Vysočinka nabídne festival vystoupení moravských Žadovjáků. Jednodenní vstupenky na páteční a sobotní program 300 – 350 korun. Dvoudenní vstupenky 500 korun. Vstupenky na nedělní dechovky 250 – 300 korun.

Když Hašek prováděl

KDY: pátek až sobota

KDE: Hrad Lipnice nad Sázavou

Lipnické noční prohlídky aneb Když Hašek prováděl je název večerní procházky po lipnickém hradě. Zájemci se tak mohou vydat na prohlídky lipnického hradu v pátek 19. srpna a v sobotu 20. srpna od osmi a od půl jedenácté večer. Návštěvníci se setkají s majiteli hradu a panství, ale hlavně s Jaroslavem Haškem, který se ujal role průvodce. Počet návštěvníků je omezený z důvodu bezpečnosti na čtyřicet osob na prohlídku. Proto je nutná rezervace na telefonním čísle 606 480 708 nebo emailu zdenek@sigri.cz. Akce není vhodná pro děti do deseti let. Prohlídky pořádá Divadelní a šermířská společnost Sígři.

Festival IQ Play

KDY: do 31. srpna

KDE: Světlá nad Sázavou

Do 31. srpna mohou velcí i malí navštívit v Tanečním sále ve Světlé nad Sázavou Festival IQ Play. Otevřeno mají denně od devíti do pěti odpoledne. Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry a stavebnice.

KDY: sobota od 13.00

KDE: Pavlov

Na sobotu 20. srpna od jedné do pěti hodin odpoledne ve Stanici Pavlov chystají velkou narozeninovou oslavu. Zatímco loni slavili 10. narozeniny lišáka Lukáše, tentokrát budou k prvním narozeninám gratulovat vydřákovi Alfonsovi. Návštěvníci se mohou těšit na malování na obličej, fotokoutek, na kvízy, nejrůznější ekohry nebo na opékání špekáčků. Do Pavlova zavítá i stánek kolegů z Kraje Vysočina – odboru životního prostředí a zemědělství s lesní pedagogikou a přijede také Tonda Obal, který s sebou za společnost EKO-KOM, a. s., přiveze nafukovací bránu, skákací hrad a dvě atrakce – házecí desku a šoupací hlavolamy. Velká návštěvnická akce v podobě narozeninové oslavy je součástí Pavlovských slavností, které lákají na atrakce pro děti zdarma. Na místě bude BESIP tým a hasiči představí svou práci a techniku. Takže si mohou výletníci užít program na slavnostech a později se přesunout do areálu záchranné stanice.

17. ročník festivalu Jakub Pustina a jeho hosté

KDY: pátek od 19.00

KDE: Kostel sv. Rodiny, Havlíčkův Brod

Již tradičně, a to po sedmnácté se na Vysočině během srpna a září uskuteční putovní festival s názvem Jakub Pustina a jeho hosté, který je podporován Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. Letošní festival je věnován netradičnímu spojení dvou hudebních žánrů, opeře a muzikálu. Hlavním hostem festivalu je muzikálový zpěvák Daniel Hůlka, který se po boku tenoristy Jakuba Pustiny představí nejenom v muzikálových, ale také operních skladbách. Na klavír na pátečním koncertě v Havlíčkově Brodě oba umělce doprovodí doc. Marta Vašková. Další koncert s Danielem Hůlkou se uskuteční 5. září v Jihlavě a 17. září v Třebíči s Gabrielou Beňačkovou.

Pelhřimovsko

Den otevřených dveří pivovaru

KDY: sobota od 13.30

KDE: Pelhřimov, Pivovar Poutník

Letos již opět konečně pelhřimovský pivovar otevře 20. srpna bránu pro všechny pivovarské i nepivovarské zvědavce. Mimo plánovaných exkurzí, konajících od půl druhé do šesti večer, se mohou návštěvníci těšit i na grilované speciality na rožni, zábavu pro celou rodinu, doprovodnou hudbu v představení kapel Libkovanka, Pangea (The Beatles – Revival), Wajt, a samozřejmě na nachlazeného pelhřimovského Poutníka všech druhů přímo z pivovaru.

Filmový festival na hradě Orlík

KDY: do neděle

KDE: hrad Orlík u Humpolce

Jednadvacátý ročník filmového festivalu Film a dějiny 2022 se uskuteční od 18. do 21. srpna na hradě Orlík u Humpolce. Letošní téma je Ve znamení kříže, příběhy rytířů na křížových výpravách. Filmový festival, který každoročně přináší nové téma pohledu na historii skrze filmovou historickou a soudobou tvorbu. Kromě doprovodných přednášek a diskusí s tvůrci zde především diváci shlédnou v úchvatném prostředí nočního hradního nádvoří celou plejádu filmů pro malé i velké, které jinde obvykle nehrají. Jako první film uvidí zájemci film Údolí včel ve čtvrtek od půl deváté večer. Vstup je zdarma.

Santiniho zázrak

KDY: sobota a neděle

KDE: Klášter Želiv

To, co bylo zapomenuto, ožívá, aby připomnělo důležité hodnoty, které stavbu chrámu provázeli. Příběh začíná rokem 1714, kdy Santini přichází do rozvalin zdejšího chrámu. Zábavné i dramatické, tak lze vystihnout letošní hrané prohlídky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. srpna v klášteře Želiv. Jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Začátky prohlídek v sobotu jsou od jedné, čtvrt na čtyři, půl šesté a ve tři čtvrtě na osm večer, v neděli poslední prohlídka o půl šesté. Prohlídky je nutné rezervovat na telefonu 725 448 291 nebo na centrum@zeliv.eu. Vstupné činí 240 korun, snížené 180 korun.

Zlatá podkova 2022

KDY: pátek až neděle

KDE: Humpolec

Humpolec znovu přivítá Zlatou podkovu. Jezdecký seriál s nejdelší tradicí, kterým je Zlatá podkova, zažije letos už sedmapadesátý ročník. Prolínají se v ní dvě disciplíny, všestrannost a spřežení. Zlatá podkova v Humpolci sahá do šedesátých let minulého století a této dlouholeté tradici odpovídá také počet návštěvníků. Pravidelně jich přicházejí tisíce. Společné finále bude hostit Humpolec ve dnech od pátku 19. do neděle 21. srpna. Program začíná v pátek drezurami, pokračuje v sobotu terénní zkouškou a maratonem spřežení. Neděle bude ve znamení parkuru sedlových koní a překážkové jízdy spřežení.

Prohlídky hradu pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle

KDE: Hrad Kámen

Děti se do speciální prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu Kámen a životě v dávných dobách. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky v sobotu 20. srpna a neděli 21. srpna budou začínat vždy o půl jedenácté dopoledne a půl jedné a půl třetí odpoledne. Jsou určeny zejména pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931. Vstupné 110 korun, děti 70 korun.

Letní Platforma Humpolec

KDY: 24. a 25. srpna

KDE: Humpolec, park Stromovka

Prázdniny pomalu končí a s nimi i Letní Platforma Humpolec. Ve středu 24. srpna je naplánované promítání české komedie Mimořádná událost od půl deváté večer. Svůj film přijede představit divákům režisér a scénárista Jiří Havelka. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do zóny pro umění 8smička. Ve čtvrtek 25. srpna čeká na děti žonglování v parku s Filipem Štanclem od tří odpoledne. Od šesti hodin vystoupí skupina Mr. Lovo a od osmi večer ji vystřídá kapela Vltava, která je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně.