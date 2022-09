Pod jednou střechou se sejdou ti, kteří doma neví, co s rukama. „Kutil Fest se obrací na všechny kutily, technické nadšence i umělce a boří hranice mezi světem vědy, techniky a umění. V kontextu Jihlavy a Vysočiny se jedná o nový formát, který však staví na ověřených modelech, které probíhají na různých místech ČR již od roku 2017 a úspěšně získávají své publikum, především v řadách mladých lidí, náctiletých, anebo rodin s dětmi,“ pozval na akci ředitel Brány Jihlavy, která Kutil Fest pořádá, Jakub Deml.

Nevídané. Cyklisté na hrázi nádrže v Hubenově. Jízda pomohla dětem

Lidé si budou moci sami přijít vyzkoušet nové věci a inspirovat se. Do areálu bývalé Modety se sjedou kutilové ze všech koutů České republiky, aby představili postupy své výroby a ukázali, jak nejlépe docílit dokonalého výsledku. Přijedou Nanobrouci a roboti, představí se výroba a vazba knih, letečtí modeláři, tvorba koláží, plstění z ovčí vlny, šicí dílna, keramická dílna, výrobci šperků a mnoho dalšího.

Zajímavostí bude sobotní autogramiáda Pepy Libického, kterého lidé znají z pořadu na televizi Prima Libovky Pepy Libického. Setkat se s ním budou moci zájemci od tří do šesti večer.

Součástí kutilského festivalu bude i návěs FabLab Experience, který se po zaparkování promění v digitální dílnu plnou moderních výrobních strojů: 3D tiskárny, laserová řezačka, modelovací frézka, elektronický mikroskop či řezací plotter.

Kutil Fest bude mít i bohatý doprovodný program, například dopolední dílny pro žáky pod vedením zkušených lektorů nebo inspirativní́ odbornou konferenci na téma kreativita, podnikavost, historie a budoucnost města pro odbornou veřejnost.

I s půllitrem na hlavě a promoklí. Ve Stonařově vytvořili nový český rekord

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Svatý Václav v Telči

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

V Telči budou ukončovat v sobotu 17. září letní sezonu tradičním příjezdem svatého Václava a řemeslným trhem. Na Náměstí Zachariáše z Hradce se totiž konají Svatováclavské slavnosti. Od deseti hodin dopoledne je v plánu divadelní hra Kocour Modroočko podle knihy Josefa Koláře. Jde o hru plnou chytlavých půvabných písniček Marka Ebena. Účinkuje Mladá scéna Ústí nad Labem, divadlo hrající nejen pro děti a mládež. Od půl druhé zahraje trio zobcových fléten Ricercar, ve dvě hodiny přijede svatý Václav s družinou a SHŠ Vydědenci Jihlava.

Ježkova jízda

KDY: sobota od 8.30

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Milovníci starých aut si přijdou na své. Automotoklub Jihlava pořádá v okolí Jihlavy orientační závod s úkoly. Kdo si tak počká na veterány, ten se může těšit na zajímavou podívanou. První etapa startuje z Masarykova náměstí a jede směr Velký Beranov, poté je oběd a následuje exkurze v Bítovčicích. Od dvou hodin odpoledne startuje etapa směr Luka nad Jihlavou, cílem je Muzeum autíček v Přísece. V pět večer se účastníci dozví výsledky.

Polenský mrkvanec

KDY: sobota od 8.00

KDE: Polná, před budovou radnice

V Polné pořádají další ročník turistického pochodu nazvaný Polenský mrkvanec. Určený je pro cyklisty, maminky s kočárky i pro pěší turisty. Start je v sobotu 17. září mezi osmou a desátou ráno před budovou radnici. Lidé si mohou vybrat z tras od pěti do 40 kilometrů. Nejkratší trasa je určená pro kočárky a nejmenší a povede kolem rybníka Peklo po polenských pamětihodnostech. Milovníci turistiky si mohou vybrat výšlap v délkách 10 a 20 kilometrů, pro cyklisty budou vytyčené trasy od 20 do 40 kilometrů. V cíli čeká na účastníky diplom a malá odměna.

Běh pro ZOO

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, dopravní hřiště

V sobotu se uskuteční první ročník charitativního běhu pro ZOO Jihlava. Běh, klus nebo chůze? Styl je na každém. Stačí si nazout boty, vzít s sebou pejska, kočárek s ratolestí a chudí do toho. Pro děti je nachystaná trať 500 metrů, ostatní běžce čekají tři kilometry kolem ZOO a doprovodný program si přichystala také Atletika Jihlava, Městská policie a další. Startovné 250 korun připadne v plné výši na podporu všech zvířat v ZOO. Děti běží zdarma.

Jednorožné rožnění

KDY: sobota od 10.00

KDE: Třešť, náměstí T.G.M.

V centru Třeště se bude v sobotu od 10 hodin opět grilovat. Koná se tu akce Jednorožné rožnění. Návštěvníci se mohou těšit na dobroty připravené na grilech, otevřených ohních, děti si užijí rodeo, pohádku, muziku a další hry. Na své si přijdou i dospělí, na které čeká celá řada originálních her.

Nina Pavšek v Telči

KDY: pátek od 19.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Koncert Kruhu přátel hudby se koná v pátek 16. září od sedmi večer v sále Základní umělecké školy v Telči. Zahraje Nina Pavšek, která se narodila v roce 2003 a v současné době studuje u profesora Jože Kotara na Hudební a baletní konzervatoři v Lublani. Vstupné vyjde na šedesát korun, poloviční na třicet korun.

Hasičský pětiboj v Telči

KDY: sobota od 9.00

KDE: Telč, hasičská stanice

Firefighter combat challenge Telč. Tak se jmenuje soutěž v hasičském pětiboji, která se uskuteční v sobotu 17. září od devíti hodin v areálu Hasičské stanice v Luční ulici. Ti největší hasičtí borci si to mezi sebou rozdají v náročných disciplínách. Vstupné zdarma.

Památky v Brtnici

KDY: sobota

KDE: Brtnice

V Brtnici se otevírají památky. Lidem budou zpřístupněné v rámci Dnů evropského dědictví. Návštěvníci se podívají do objektu Sýpky a také do věže kostela blahoslavené Juliány v Brtnici. Večerní prohlídka je v plánu od osmi do deseti večer.

Varhanní Vysočina

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

V Polné začíná v neděli 18. září druhý ročník cyklu Varhanní Vysočina. Na úvod bude v polenském kostele Nanebevzetí Panny Marie účinkovat Jaroslav Tůma. Vstupné je dobrovolné. V dalších týdnech se budou konat koncerty z cyklu například v Želivi, Obyčtově nebo v Moravských Budějovicích.

Traktoriádu v Lázu zpestřila spanilá jízda strojů a soutěže

Třebíčsko

Městské slavnosti

KDY: pátek až neděle

KDE: Třebíč

O víkendu 16. až 18. září otevře Třebíč nově zrevitalizované Karlovo náměstí. Slavnostní fanfáry z městské věže zahájí oslavy v pátek ve tři hodiny odpoledne. Třídenní slavnosti nabídnou koncerty, vystoupení pro děti, průvod staletími, přehlídku veteránů, otevřené městské památky i gastrospeciality. Během oslav vystoupí kapely Puls, Bambus, Matador, Carmen, Vojta Nedvěd s kapelou, Gender Question, Divokej Bill, Olympic a další. Moderátorem akce bude Aleš Háma. Je připravený doprovodný program i na Podzámecké nivě a v Židovské čtvrti.

Pohádková Třebíč

KDY: pátek od 16.00

KDE: Třebíč

Jednou z tradičních akcí Klubu českých turistů je Pohádková Třebíč, tentokrát jako Kvídova stezka. Letošní patnáctý ročník je připravený pro malé i velké pěší turisty v pátek 16. září. Vyjít na trasu je možné kdykoliv od čtyř do šesti hodin večer. Startovní pozice pohádkové cesty je u Vodáckého a skautského muzea na Havlíčkově nábřeží (Židovská čtvrť), kde účastníci dostanou popis trasy. Trasa je dlouhá pět kilometrů a během cesty se děti mohou těšit na pohádkové postavy, soutěže, hry a odměny. Cíl trasy je v klubovně Klubu českých turistů v Třebíči u Babáku. Akce je součástí Evropského týdne mobility.

Oktoberfest 2022

KDY: sobota od 15.00

KDE: Hartvíkovice

Usměvavé holky, krásné kroje, výborné pivo, tupláky, tradiční pochutiny a pohodová atmosféra. To vše je Oktoberfest v Hartvíkovicích, který se letos koná už počtvrté. Pivní slavnost začíná v sobotu 17. září ve tři odpoledne ve sportovním areálu Vzákoutí. I letos se mohou návštěvníci těšit na oblíbenou kapelu Q-Style, která je celou akcí provede. Během celého festivalu jsou pro zájemce připravené soutěže, beerpong, fotokoutek, sladký bar či skákací hrad.

Řemeslnický jarmark

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury

Řemeslnický jarmark opět otevře prostor Centra tradiční lidové kultury v Třebíči všem, co mají rádi krásu rukodělných výrobků a co si sami rádi vyzkoušejí nové věci a nebojí se přiložit ruku k dílu. V sobotu 17. září se na dvoře i v uvnitř Centra s ukázkami své práce představí řemeslníci z Vysočiny a Dolního Rakouska. Návštěvníci se seznámí nejen s krásou řemesel, ale sami si vyzkoušejí dovednosti kováře, šindeláře, koláře, řezbáře, košíkáře, proniknou do tajů drátkování nebo ochutnají čerstvě upečené koláče. Součástí programu budou i tvořivé dílny pro rodiny s dětmi a vystoupení folklórního souboru z Rakouska.

Netradiční kostýmované prohlídky

KDY: pátek a sobota

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, zámek

Jak se asi žilo posledním majitelům jaroměřického panství a zámku, rodině Vrbna-Kounic? To vše se dozví zájemci na netradičních nočních kostýmovaných prohlídkách v pátek 16. září a v sobotu 17. září, v čase od půl sedmé do půl desáté večer. Soubor Jaroměřického zámeckého divadla vrátí návštěvníky do doby před sto lety. Prohlídky se budou odehrávat v přízemí zámku, na prohlídkové trase II. Z důvodu omezené kapacity je možné vstupenky zakoupit v předprodeji v pokladně zámku nebo v on-line prodeji. Základní vstupné 180 korun, studenti a senioři 140 korun, děti od šesti do sedmnácti let 70 korun.

Horákův Horácký festival

KDY: do neděle 18. září

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda

Až do neděle 18. září se koná v Moravských Budějovicích osmnáctý ročník festivalu Horákův Horácký festival. Návštěvníci se mohou těšit na veselohru Dveře v podání divadelního spolku při NKN Jemnice v pátek od sedmi hodin večer, vstupné šedesát korun. V sobotu čeká na diváky originální komedie s originální zápletkou Na ostro, hrají Eva Hráská, Leoš Noha, Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová a Petr Vojnar, vstupné v předprodeji 280 korun, na místě 380 korun. Horákův Horácký festival bude zakončen pohádkou pro děti, kterou zahraje Divadlo ZŠ TGM pod vedením Věry Pokorné a Patrika Holíka, vstupné šedesát korun korun.

Náměšťský cyklomaraton

KDY: sobota, prezence od 7.30

KDE: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí

MTB cyklomaraton pro širokou veřejnost zařazený do Galaxy série 2022. Závod se jede o pohár města Náměště nad Oslavou na tratích padesát a pětadvacet kilometrů. V deset hodin startuje dětský závod, o půl dvanácté vyrazí závodníci na trasu padesát kilometrů a v pravé poledne vyjedou účastníci na pětadvacet kilometrů. Je připravený i doprovodný program pro děti, a to skákací hrad a malování na obličej.

Běh městem Hrotovice

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hrotovice, Náměstí 8. května 1

Běh městem Hrotovice je závod ulicemi města, u kterého si na své přijde amatérský i výkonnostní sportovec. Letos se koná devátý ročník. Běh je určen pro celé rodiny. Tuto akci pořádá město Hrotovice. Běh městem Hrotovice přináší dětské běhy, běh pro širokou veřejnost od šestnácti let věku a hlavní deset a pět kilometrů dlouhou trať. V rámci celodenní akce se mohou účastníci těšit nejen na běh, ale také na doprovodný kulturní program, který nabízí tanec a hudbu. Letošního ročníku se opět zúčastní Josef Zimovčák, desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole, a který bude doprovázet běžce na desetikilometrové trati.

Běžce nezastavil ani déšť. Také jste vyrazili na pomoc hospici Vysočina?

Žďársko

Mezi stromy a divadlo

KDY: pátek

KDE: Velké Meziříčí

Evropský týden mobility přinese do Velkého Meziříčí řadu zajímavých aktivit. Od pátku bude možné vyrazit na procházku městem i jeho okolím, v informačním centru si vyzvednout pracovní list a po cestě hledat indicie a luštit tajenku. Hra není omezena věkem, na úspěšné luštitele čeká odměna. Účastnit se je možné až do konce října. V pátek přinese také pohádku pro nejmenší. Od devíti hodin mohou v centru Kopretina zhlédnout pohádku Princezna na hrášku v podání Dřevěného divadla Honzy Hrubce.

Den památek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Nové Město na Moravě

Den památek budou slavit v sobotu v Novém Městě na Moravě. Návštěvníci mohou využít volný vstup do Horácké galerie i do Horáckého muzea. V Horáckém muzeu bude možné od deseti hodin dopoledne navštívit komentovanou prohlídku, v Horácké galerii bude tato možnost o hodinu později. Odpoledne bude možné vyrazit na procházku za novoměstskými mlýny nebo na prohlídku Kadlecovy vily. Odpoledne bude patřit také vodníkům. Vodnik open - návštěva vodníků ve městě, kteří hledají nové způsoby života v současné době - startuje v informačním centru, koná se od dvou do pěti hodin. V neděli se koná zájezd k Roku lyžařů na Fryšavu, Tři Studně, Kadov a Studnice. Nahlásit se je možné na čísle 566 598 750.

Futrování na Farských

KDY: sobota od 11.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Skvělé jídlo z kuchyní celého světa bude možné ochutnat na food festivalu Futrování na Farských. Jedná se o vyvrcholení Slavností jeřabin a jak sám název napovídá, akce se koná v sobotu sedmnáctého září od jedenácti hodin dopoledne právě na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Nebude nouze o dobré jídlo ani o dobrou zábavu. Program je následovný: v poledne začne hrát kapela Sorry, ve čtvrt na tři začíná Slack show, ve tři hodiny naváže Martin Harich s kapelou. O půl páté bude opět následovat Slack show, v sedm hodin večer zazáří kapela The Tap Tap a ve čtvrt na devět barokní ohňostroj.

Národní Fronta Fest

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou

Podeváté se ve Žďáře nad Sázavou bude konat Národní Fronta Fest. Před budovou Hasičské pojišťovny se od dvou hodin odpoledne představí sedm skupin ze Žďáru či blízkého okolí. Vstup na festival je zdarma, zajištěné bude občerstvení i zábava pro děti.

Bazárek

KDY: sobota od 8.30 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Nakoupit dětské oblečení a vybavení bude možné v sobotu od půl deváté ráno do poledne v Novém Městě na Moravě. V tamějším kulturním domě se koná bazárek pořádaný novoměstským Domem dětí a mládeže.

Barokní výstava a divadelní hra

KDY: neděle

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého

Oslavy výročí tří set let od vysvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou pokračují i v neděli osmnáctého září. Od pěti hodin se koná v barokní galerii na Zámku Žďár exkluzivní prohlídka Galerie barokního umění ze sbírek Národní galerie Praha. K vidění budou díla barokních umělců, kteří se podíleli na výzdobě žďárského kláštera. V sedm hodin večer začíná přímo v kostele na Zelené hoře divadelní představení Santini. Alegorie na téma hledání dokonalosti ukáže architekta toužícího po ideální skutečnosti. Vstupné je dvě stě korun, vstupenky se prodávají až na místě.

Jen tak si zahrát hezky česky

KDY: neděle 18. září od 15.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí

Smyčcový orchestr N. Kyjovského zahraje při malém koncertu Jen tak si zahrát hezky česky v neděli od tří hodin odpoledne na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem u kašny. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do půdního sálu Městského muzea. Vstupné je dobrovolné.

Pejskiáda

KDY: neděle 18. září

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Velkou pejskiádu chystají v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Na čtyřnohé účastníky čeká například soutěž o nejkrásnějšího pejska, o nejšikovnějšího pejska, o nejkrásnější štěně či překážková dráha na čas. Připravená je spousta odměn. Vstupné pro návštěvníky s pejskem je 50 korun za dítě, 70 korun za dospělého. Klasické vstupné je 150 korun za dospělého a sto korun za dítě.

Když řeka čaruje. Kouzelná Sázava zachycená ve všech jejích podobách

Havlíčkobrodsko

Divadlo: Veselé Velikonoce

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod

Kultovní francouzská komedie, kterou proslavilo zejména její filmové zpracování s Jeanem-Paulem Belmondem, má českou divadelní premiéru. V roli nenapravitelného sukničkáře Stéphana se představí Martin Hofmann. Když ho manželka Sophie jednou přistihne ve společnosti půvabné dívky, Stéphan ji bez váhání představí jako svou dceru. V té chvíli se začne zamotávat do vlastních lží a čelí nečekaným překvapením. Sophie cosi tuší a chce za každou cenu vědět pravdu, aby ho potrestala. Představení Veselé Velikonoce uvede Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod v pátek od sedmi hodin večer.

Lipské rockování

KDY: sobota od 17.00

KDE: Lípa u Havlíčkova Brodu

V sobotu v místní sokolovně se v Lípě u Havlíčkova Brodu uskuteční pátý ročník malého rockového festivalu nazvaného Lipské rockování. Hlavním tahákem programu je opět Iras a Kejvavý koně, které letos doplňuje Barock a Dare Rock Band. O zahájení festivalu se postará v pět hodin rocková skupina Barock. Novou kapelou festivalu je Dare Rock Band ze Vsetína. Pak to rozjedou Kejvavý koně a Iras. Plné vstupné 300 korun, snížené 250 korun.

Ledeč run

KDY: neděle od 10.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, hrad

Další ročník zábavného běžeckého závodu Ledeč Run se uskuteční tuto neděli. Pro zájemce budou připraveny dvě trasy a to šest a půl kilometru a třináct kilometrů. Start a cíl se bude nacházet na nádvoří ledečského hradu a výběh je naplánovaný na desátou hodinu dopoledne. Čas registrace je od tři čtvrtě na devět do tři čtvrtě na deset. Startovné na místě: krátká trasa 200 korun, dlouhá trasa 250 korun.

Dny evropského dědictvíe

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Havlíčkův Brod, různá místa

V rámci Dnů evropského dědictví budou zdarma zpřístupněné památky v Havlíčkově Brodě v čase od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne. Je připravený i doprovodný program.

Divadlo: Hrdý Budžes

KDY: čtvrtek 22. září od 19.00

KDE: Chotěboř, sál kina Družba

Dramatizaci úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové Hrdý Budžes mohou zájemci zhlédnout ve čtvrtek 22. září v sále kina Družba v Chotěboři od sedmi hodin večer. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, diváky zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku sedmdesátých let promítala do světa dětí i dospělých. Herečka Barbora Hrzánová získala za roli Helenky Součkové cenu Thálie v roce 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon. Vstupné je 520 korun.

To je nádhera. Podívejte se na úžasné fotografie Martina Zemana

Pelhřimovsko

Krajem perleťářů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Žirovnice, budova Svazarmu

Veteran car club Žirovnice pořádá v sobotu třináctý ročník srazu historických vozidel nazvaný Krajem perleťářů. Hlásit se lze v sobotu do půl desáté dopoledne v budově Svazarmu v Žirovnici. V deset hodin bude rozprava a start jízdy. Ta měří pětašedesát kilometrů. Cíl bude v Počátkách, kde se konají Česko-rakouské slavnosti, a jichž bude výstava veteránů součástí. Vyhlášení výsledků bude v pět hodin odpoledne v autokempu Panistávka v Žirovnici. Trasa jízdy je Žirovnice - Častrov - Horní Cerekev - Nová Ves u Batelova - Kaliště - Strmilov - Popelín - Počátky. Během ní budou účastníci plnit čtyři vědomostní úkoly z historie motorismu a ukáží, jak umějí ovládat svého veterána. Občerstvení je zajištěno.

Derniéra: Santiniho zázrak

KDY: sobota od 13.00, 15.15, 17.30, 19.45

KDE: Klášter Želiv

To, co bylo zapomenuto, ožívá, aby připomnělo důležité hodnoty, které stavbu chrámu provázeli. Emoce, napětí, tajemství i nenávist. Příběh začíná rokem 1714, kdy Santini přichází do rozvalin zdejšího chrámu. Zábavná i dramatická, tak lze vystihnout hranou prohlídku, jejíž derniéra se uskuteční v sobotu 17. září v klášteře Želiv. Je vhodná pro všechny věkové kategorie. Začátky prohlídek v sobotu budou od jedné, čtvrt na čtyři, půl šesté a ve tři čtvrtě na osm večer. Prohlídky je nutné rezervovat na telefonu 725 448 291 nebo na centrum@zeliv.eu. Vstupné činí 240 korun, snížené 180 korun.

Hvězdicový pochod na Křemešník

KDY: sobota

KDE: Křemešník

Pelhřimovské pěšinky po střeše Evropy. Tak se jmenuje čtyřiačtyřicátý ročník hvězdicového pochodu na Křemešník. Turistickou akci pořádá Klub českých turistů Pelhřimov v sobotu 17. září. Trasa pro zájemce startuje vlakem v 8.13 ze zastávky v Pelhřimově. Na pochod je možný vyrazit ze stanic Batelov, Horní Cerekev, Pelhřimov, Nová Buková. Cíl je mezi jedenáctou až dvanáctou hodinou na Křemešníku u rozhledny Pípalka s možností výstupu na rozhlednu. Délka tras: cykloturistika dvacet kilometrů, pěší turistika deset, patnáct a dvacet kilometrů. Hlavní trasa z Nové Bukové je dlouhá dvacet kilometrů.

Česko-rakouský trh

KDY: Počátky, Palackého náměstí

KDE: sobota od 9.30 do 19.30 hodin

Kulturní zařízení města Počátky zve na Česko-rakouský trh v Počátkách, který se koná na základě dlouholeté přeshraniční spolupráce měst Počátky a Vitis. O půl desáté dopoledne zahájí trhy. Je připravený kulturní program, vystoupí Počátecká dechovka, dále singkreis Vitis, taneční soubor Lokčan, křest kalendáře na rok 2023, vinařská show, Almost Acoustic, Hairy Groupies, kapela Realita, Abba revival. Od tří hodin odpoledne je naplánovaný příjezd Veteran Clubu Žirovnice, Oldtimerverein Vitis a dalších.

Porta Aperta – brány dílen, farem a výroben dokořán

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: Různá místa

V sobotu se již podruhé v rámci akce Porta Aperta otevřou brány téměř osmdesáti řemeslných dílen, farem a výroben potravin či nápojů. Všechny je spojuje to, že jejich výrobky nesou některou ze značek kvality zastřešených Asociací regionálních značek. Kde a jak certifikované produkty vznikají? Kdo je vyrábí či pěstuje? To mohou návštěvníci zjistit na vlastní oči a na řadě míst si i vlastnoručně výrobu vyzkoušet. Podle typu produkce budou připravené i ochutnávky, mini jarmarky či další doprovodné programy pro děti i dospělé. Na Vysočině letos otevře své brány Byliny Nový Svět v Žirově u Pelhřimova, které nabízí bylinné čajové směsi. Dále včelí farma Kurtinovi v Račicích na Třebíčsku, kde najdou návštěvníci včelí produkty, med a výrobky z medu. Také mohou navštívit zájemci včelí farmu Nosek v Kostelní Myslové na Jihlavsku, kde najdou med, medovinu či medové placičky.

Divadlo: Plaváček

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj - malá scéna

Plaváček je chlapec jako každý jiný, má však navíc notnou dávku štěstí, kterou mu daly do vínku sudičky. Jeho štěstím je princezna - ale než si ji zaslouží, musí splnit obtížné úkoly. Dramatizace klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena Tři zlaté vlasy Děda Vševěda je určena dětem z mateřských školek i žáčkům prvních a druhých tříd základních škol. Divadelní představení Plaváček v podání Divadla Elf z Prahy se uskuteční v sobotu od tří hodin odpoledne v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Vstupné je sedmdesát korun.

Divadlo: Kocour Modroočko

KDY: neděle od 16.00

KDE: Humpolec, divadlo Za komínem

Pohádkový muzikál pro malé i velké na motivy pohádky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka zdramatizoval Petr Prchal. Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Kromě nich se na scéně objeví i věčný rváč Natrhouško, slepý krtek, ježek Šramota, chamtivý křeček, mladičká Kiki a plná střecha koček a kocourů. Podle knížky Josefa Koláře vznikla divadelní hra plná chytlavých půvabných písniček Marka Ebena, která bude k vidění v neděli 18. září v divadle Za komínem v Humpolci od čtyř odpoledne.

Výstava v knihovně

KDY: do 30. září

KDE: Kamenice nad Lipou, Městská knihovna

Městská knihovna Kamenice nad Lipou zve na prodejní výstavu akvarelů, fotografií a kreseb autorek z Jihlavy. Výstavu je možné navštívit ve výpůjčních dnech knihovny, a to v pondělí, ve středu a pátek až do 30. září. Svá díla vystavují: Miroslava Patočková/fotografie, Věra Kronoveltrová/akvarel a Blanka Mátlová/kresby.