Vysočina - Mezi první akce nového roku 2022 patří na řadě míst otužilecké koupání. Nadšenci mohou dorazit první lednový víkend do Polné nebo do obce Občiny.

PEKELNÉ KOUPÁNÍ. Už pátý ročník se pod hlavičkou města uskuteční také v Polné na rybníku Peklo. Příznivci studené vody mají sraz na pláži u Pekla v sobotu 1. ledna ve dvě hodiny odpoledne. „Neváhejte, vy všichni, kteří se chodíte rádi koupat, seberte veškerou odvahu a zahajte novou koupací sezonu hned první den v novém roce. Pro účastníky bude k dispozici svařák, čaj, sladkost k nakousnutí i šatna na převlečení,“ uvedla Martina Nováčková z polenské radnice. Na své si však přijdou také fanoušci a povzbuzovatelé, i pro ně je připravené občerstvení.

NOVOROČNÍ LEDOBRODĚNÍ. Podobná akce se o den později, v neděli 2. ledna, od jedné hodiny odpoledne, koná také v obci Občiny u Poděbab na Havlíčkobrodsku. Na otužilce tu čeká veškerý komfort, k dispozici jim bude také mobilní sauna a mohou se těšit také na metličkové ceremoniály. Účastníci i fanoušci se budou moci ohřát u rozdělaného ohně.

NEOFICIÁLNĚ. O velké otužilecké setkání se vždy na Nový rok staral tým otužilců v týmu JPK AXIS zimní plavání. Letos však z důvodu vládních nařízení žádnou velkou akci v areálu Českého mlýna v Jihlavě za obchodními domy nechystají. Pravděpodobně se sejdou soukromě a zaplavou si jen tak pro radost. Podobně neoficiálně se potkají milovníci otužování v Lužicích na Hodonínsku v areálu cihelny. „Někteří otužilci se tam nejspíš podobně jako loni sejdou sami. Mrzí nás to, ale kvůli přetrvávajícím omezením a situaci po tornádu si na plnohodnotné pokračování této pěkné tradice musíme počkat, doufáme, do příštího roku,“ informoval veřejnost starosta Lužic Tomáš Klásek.

Jihlavsko

Novoroční pohoupání

KDY: sobota 1. ledna od 10.00

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady

ZA KOLIK: startovné 590 korun



Už čtvrtá akce za poslední dva měsíce se v areálu Pístovské mokřady v Jihlavě uskuteční necelý týden po té poslední. Volné ježdění v areálu bude možné už na začátku roku v sobotu 1. ledna. Organizátoři zvou na pročišťovací jízdu po Silvestru s přípitkem. Posádky čeká v deset dopoledne seznámení s pravidly a od 10.45 začínají volné jízdy. V půl jedné se budou opékat buřty na ohništi. Zájemci mohou dorazit s offroad leštěnkou nebo se závoďákem, s buginou, autovrakem, kroskou, ponorkou či čtyřkolkou. Startovné na místě je 590 korun.

Vánoční výstava betlémů

KDY: denně, od 9.30

KDE: Třešť, Schumpeterův dům



Ani letos se neuskuteční oblíbená Betlémská cesta Třeští po rodinných betlémech, jak ji všichni znají. Návštěvníci si však mohou přijít spravit chuť do stálé expozice betlémů v Schumpeterově domě v Třešti. Rozšířená výstava bude otevřená až do 2. února denně v čase od půl desáté do půl páté večer.

Výstup na Javořici

KDY: pátek 31. prosince

KDE: Javořice, vrchol

Tradiční silvestrovský výšlap na Javořici se stejně jako v loňském roce rozdělil do více dní. Pochod za studenský knoflík začal na druhý vánoční svátek a končí 31. prosince. Na vrcholu Javořice si budou moci lidé v tento den mezi desátou a druhou hodinou odpoledne zakoupit studenský knoflík a turistickou známku.

Vánoční putování Telčí

KDY: až do 7. ledna

KDE: Telč, DDM Telč



Pro zpříjemnění vánočních svátků si Dům dětí a mládeže v Telči připravil Vánoční putování. První zastávka je u prodejny Jitex. U každého úkolu je návod, kam se vydat dále. K putování s devíti zastaveními potřebují nadšenci pouze hrací kartičku, kterou je možné si stáhnout na internetových stránkách telčského domu dětí (DDM) a nebo vyzvednout v kanceláři domu či telčském informačním centru. S sebou je nutné vzít si tužku. Vyplněnou kartičku potom soutěžící vhodí do schránky DDM, diplom s odměnou se bude rozdávat od 10. do 27. ledna.

Silvestrovské derby

KDY: pátek 31. prosince od 10.00

KDE: Třešť, fotbalový areál v ulici Josefa Hory

Tradiční silvestrovské derby dvou slavných „S“ se uskuteční ve fotbalovém areálu v Třešti. Proti sobě se postaví příznivci týmů Slavia Praha a Sparta Praha od deseti hodin dopoledne. Fanoušci jsou srdečně zváni.

Vánoce v přírodních materiálech

KDY: až do 31. ledna 2022

KDE: Telč, Univerzitní centrum Telč



Unikátní výstavu najdou návštěvníci v těchto dnech v prostorách Univerzitního centra v Telči poblíž kavárny Haas. Na výstavě jsou betlémy z různých přírodních materiálů od tvůrců nejen z našeho regionu. Jsou zde výrobky z ořechových skořápek, šišek, kukuřičného listí a dalších materiálů.

Žďársko

Zimní prohlídky kostela a betlému

KDY: pátek 31. prosince

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého

Zájemci mohou zavítat na zimní prohlídky žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře v pátek 31. prosince. Prohlídky začínají v deset, jedenáct, v jednu a ve dvě hodiny odpoledne. S poslední skupinkou se kostel i pokladna uzavírají. Prohlídka trvá přibližně čtyřicet minut. Rezervace je možná na emailu info@zelena-hora.cz. Návštěvníkům, kteří nebudou mít rezervaci, není možné garantovat účast na akci. V ceně vstupného je také přístup k Žďárskému betlému.

Novoroční koncert Novocantus a Naenia

KDY: pondělí 3. ledna od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, Evangelický kostel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Novoroční koncert novoměstských sborů Novocantus a Naenia si mohou lidé poslechnout v pondělí 3. ledna v Evangelickém kostele od sedmi hodin večer v Novém Městě na Moravě. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří výstavbu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě.

Kluziště na náměstí

KDY: do neděle 2. ledna, denně od 10.00 do 22.00

KDE: Velké Meziříčí, náměstí

Lidé si mohou přijít zabruslit na otevřeném kluziště s umělou plochou. Otevřené je vždy od deseti dopoledne do deseti večer až do neděle 2. ledna.

Prohlídka betlému

KDY: pátek 31. prosince až neděle 2. ledna, od 14.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, farní kostel sv. Kunhuty, Vratislavovo náměstí



Prohlídka betlému pro návštěvníky bude možná na Silvestra, na Nový rok, 2. ledna v čase od dvou do čtyř hodin odpoledne a 9. ledna 2022. Betlém si mohou lidé prohlédnout také po skončení každé mše svaté.

Třebíčsko

Plavba lodí Horácko

KDY: 31. prosince a 1. ledna, od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště

Tradiční rozloučení se starým rokem 2021 mohou zájemci absolvovat také na palubě lodi Horácko na Dalešické přehradě, která se uskuteční v pátek 31. prosince. Loď vyplouvá v jednu hodinu po poledni z přístaviště Kramolín. Zároveň, kdo bude chtít, může na palubě lodi 1. ledna přivítat Nový rok 2022. Loď vyplouvá ve stejný čas.

Turistický pochod

KDY: pátek 31. prosince od 13.00

KDE: Jemnice, sraz u kostela svatého Víta



Tělovýchovná jednota Sokol Jemnice pořádá desátý ročník turistického pochodu na Modrák – Memoriál Z. Mikulové.

35. Novoroční varhanní koncert

KDY: sobota 1. ledna od 15.00

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Již pětatřicátý Novoroční varhanní koncert se koná v sobotu 1. ledna od tří hodin odpoledne v bazilice svatého Prokopa v Třebíči. Na varhany zahraje Marek Buš, varhaník a kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou. Na programu zazní skladby od Leoše Janáčka, Johana Sebastiana Bacha a dalších.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: denně dle rozpisu na webových stránkách

KDE: Třebíč, Na Hvězdě



Milovníci bruslení mohou navštívit umělou ledovou plochu ve sportovním areálu Na Hvězdě v Třebíči. Vstupné je padesát korun na osobu a jeden blok. Přímo na místě si lze brusle také zapůjčit nebo ve vypsaných termínech nechat ty vlastní nabrousit. Na Hvězdě nechybí ani možnost občerstvení. Pro aktuální informace o rozpisu bruslení a podmínkách provozu je možné sledovat stránky sportovního areálu, na kterých prostřednictvím web kamery také lidé nahlédnou přímo na ledovou plochu.

Vánoční výstava betlémů

KDY: do 16. ledna

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: 60 a 35 korun



Vánoční výstavu betlémů s názvem Třebíčské betlémy včera a dnes si mohou zájemci prohlédnout v zámecké konírně v Třebíči až do 16. ledna 2022. Výstava návštěvníkům nabídne srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu 19. a 20. století se současnou tvorbou regionálních betlémářů. Otevřená bude denně kromě pondělí od devíti do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne. Vstupné na výstavu je šedesát korun, snížené pětatřicet korun.

Pelhřimovsko

Silvestrovský výstup na Javořici

KDY: pátek 31. prosince od 9.40

KDE: Počátky, sraz na autobusovém nádraží

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky pořádá Silvestrovský výstup na Javořici v pátek 31. prosince, v 9.40 hodin odjezd z autobusového nádraží v Počátkách do Studené. Odsud výstup na vrchol Javořice. V 15.36 odjezd z Kališť z autobusové zastávky zpět do Počátek.

Novoroční výstup na Lísek

KDY: sobota 1. ledna od 13.00

KDE: Počátky, sraz na autobusovém nádraží

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky pořádá 1. ledna novoroční výstup na vrchol Lísku.

Novoroční koncert s Vysočinkou a hosty

KDY: neděle 2. ledna od 15.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

ZA KOLIK: v předprodeji 230 korun, na místě 290 korun



Milovníci dechovky si mohou přijít poslechnout tradiční novoroční koncert s Vysočinkou a hosty. Zájemci si mohou přijít zazpívat a přivítat se v novém roce.

Slavnostní koncert s novoročním přáním starosty města

KDY: středa 5. ledna od 19.00

KDE: Pelhřimov, kostel sv. Víta

ZA KOLIK: 250 korun



Operní putování po Evropě – hudební pozdrav evropských Mistrů opery. Takový je program slavnostního koncertu s novoročním přáním starosty města, který se koná ve středu 5. ledna v kostele svatého Víta v Pelhřimově. Vystoupí sopranistka Pavlína Senić, barytonista Maestro Miguelangelo Cavalcanti, na klavír doprovodí Vjačeslav Grochkovskij.

Paní Zima III.

KDY: do konce prosince 2021

KDE: Humpolec



Na procházku zimní přírodou se zajímavými informacemi zvou zájemce v Humpolci. Středisko volného času připravilo trasu s názvem Paní Zima III. Na deseti zastaveních se lidé dozví, co se děje v lese během zimních měsíců. Celá akce je samoobslužná. Plán jednotlivých zastavení si mohou lidé vyzvednout v humpoleckém středisku.

Vánoční kluziště ve Stromovce

KDY: do 1. ledna, od 8.00 do 20.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

Pro ty, kteří si chtějí užít vánoční atmosféru spojenou s pohybem na čerstvém vzduchu, připravili v Humpolci vánoční kluziště. Otevřené je ve všední dny od osmi ráno do osmi večer pro všechny zájemce a o víkendu od deseti do osmi večer.

Havlíčkobrodsko

Vánoční zahrádky

KDY: do 6. ledna

KDE: Chotěboř



Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské a Jitky Veselé připravilo procházky s prohlídkou vánočních zahrádek. Na lidi čeká čertovská vánoční škola v COOP HB pub, andělská zahrádka v restauraci Hrom do Police, betlémská vánoční zahrádka v restauraci U Pešků a sněhulácká vánoční zahrádka v Panském domě.

Úsobský betlém

KDY: do neděle 2. února, denně od 16.00 do 19.00

KDE: Zámek Úsobí

Po celý adventní čas je na zámku v Úsobí na Havlíčkobrodsku již třetím rokem vystavený unikátní Úsobský betlém. Svou velikostí se řadí mezi největší betlémy na Vysočině. Návštěvu betléma je možné spojit s prohlídkou zámku Úsobí.

Výstava betlémů

KDY: do 6. ledna

KDE: Přibyslav, Kurfürstův dům



Tradiční výstavu betlémů mohou zájemci navštívit ve výstavní síni Kurfürstova domu v Přibyslavi do 6. ledna 2022. Otevřeno je pondělí až středa a pátek od osmi do dvanácti a od jedné do pěti odpoledne, ve čtvrtek pouze do čtyř odpoledne a v sobotu od devíti do jedenácti dopoledne.

Barma – usměvavá, tajemná a zlatá

KDY: pondělí 3. ledna od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna

ZA KOLIK: 70 korun



Barma - usměvavá, tajemná a zlatá, to je název cestopisné přednášky Davida Hainalla, kterou si lidé mohou přijít poslechnout v pondělí 3. ledna do chotěbořskké knihovny. Vstupné je sedmdesát korun.

Co se chystá

Tříkrálové koupání otužilců

KDY: sobota 8. ledna od 14.00

KDE: Hrotovice, Dolní rybník

ZA KOLIK: zdarma



Město Hrotovice zve na tříkrálové koupání otužilců. Lidé mohou přijít podpořit otužilce od dvou hodin k Dolnímu rybníku.

Karneval na ledě

KDY: neděle 9. ledna, od 13.30

KDE: Polná, kluziště na náměstí

ZA KOLIK: 30 korun, masky zdarma



V Polné na kluzišti uspořádají soutěž o nejkrásnější masku, hry v maskách, spanilou jízdu maškar, horké nápoje. Vstupné třicet korun, masky zdarma.

Novoroční galakoncert

KDY: pátek 14. ledna od 19.30

KDE: Humpolec, kinosál

ZA KOLIK: 200, 300, 400 korun



Městské kulturní a informační středisko v Humpolci zve na tradiční Novoroční koncert ve vídeňském stylu. Účinkovat bude Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem, Miroslava Časarová, Bohdan Petrovi. V programu zazní slavné valčíky a polky Johanna Strausse ml. a jeho kolegů a filmové a muzikálové melodie.