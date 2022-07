„V pátek od šesti večer vystoupí několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá, po ní se na pódiu vystřídají Tři sestry, MIG 21 a Rybičky 48,“ přiblížil program prvního dne mluvčí humpoleckého pivovaru Radek Tulis. V sobotu pak město rozezní například Xindl X, Chinaski, Wanastowi Vjecy. Dobrou náladu podpoří německá dechová kapela The Heimatdamisch, populární originálmi úpravami světových hitů od AC/DC, Guns N´Roses či Lady Gaga.

„Program pamatuje i na mladší návštěvníky, především pro ně v sobotu dopoledne zahraje skupina Pískomil se vrací, která sobotní program zahájí už v deset dopoledne. Po ní vystoupí v pravé poledne Jaroslav Uhlíř,“ dodal k programu Tulis. A aby byl výčet kapel kompletní, lidé se mohou těšit také na kapelu Horkýže slíže.

Především pro rodiny s dětmi bude připravený program v parku Stromovka. Pod názvem Family fest bude připravena odpočinková zóna, divadla, vaření pro děti, tvoření barevných obrázků z písku, ukázky sokolnictví, úniková hra a ještě mnohem více. Family Fest začíná ve Stromovce v pátek ve tři hodiny odpoledne, v sobotu v jedenáct dopoledne.

A jedno příjemné překvapení pro návštěvníky s dvoudenní vstupenkou. V sobotu v podvečer budou všechny tyto vstupenky zamíchány a vylosovaní se mohou těšit na hodnotné ceny. Jde například o týdenní zájezd pro dvě osoby, auto na víkend zdarma, mobilní telefon, týdenní pobyt na horách, televize a mnohem více.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Festival v Lukách

KDY: pátek a sobota

KDE: Luka nad Jihlavou, centrum

Kamarádi balkánského ranče pořádají White Stork 2022, jde o jednadvacátý ročník Bluegrass festivalu v Lukách nad Jihlavou. Akce startuje v pátek večer od sedmi hodin s kapelou Druhej dech, v sobotu po ranní projížďce historických vojenských vozidel začíná přehlídka od půl třetí odpoledne s kapelami G-runs´n Roses, Cvykr, Direct, Modrotisk, SOVS bluegrass band. Na závěr vystoupí jako host Tomáš Linka s kapelou Přímá linka. Doprovodný program obstará výstava historické vojenské techniky, bohaté občerstvení a noční jam sessiony. Vstupné je dobrovolné.

Městské slavnosti v Polné

KDY: pátek až neděle

KDE: Polná

K 780. výročí první písemné zmínky o Polné přichystali pořadatelé na konec června městské slavnosti. Po celý víkend je připravený bohatý kulturní program zdarma. Aktivity budou čekat na návštěvníky v sálu zámku, na hradním nádvoří, v kině, na Husově náměstí, na Karlově náměstí v synagoze, kulturním středisku i v městském muzeu. Lidé se mohou těšit na koncerty, taneční skupiny, jízdu vláčkem po městě, vystoupí Radim Schwab a Marinna Polyakova, Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory.

Bigbít v Polné

KDY: pátek od 20.00

KDE: Polná, měšťanský pivovar

Měšťanský pivovar v Polné připravil pro návštěvníky sérii kulturních akcí. Poslední je koncert Čtyři z tanku a pes. Lidé se tak mohou těšit na návrat polenské bigbítové legendy.

Noc sokoloven

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, sokolovna v Tyršově ulici

Po roce je tu zase Noc sokoloven. Budova sokolovny v Tyršově ulici v Jihlavě bude po celou noc z pátku 24. června do soboty 25. června otevřená dětem. Zájemci mohou dorazit na pátou hodinu odpolední. Sokol Jihlava pro ně nachystal bohatý program. Témat bude hned několik. Výročí sto šedesát let od založení Sokola, ale hlavně sto šedesát let od vzniku Tyršova tělocvičného názvosloví, se kterým se stále setkáváme v armádě, ve školách, ale i v běžné mluvě. Sokol Jihlava je mladší, slaví sto třicet let. Malí návštěvníci budou moci řádit, bavit se, nebude chybět živá hudba. Letos po delší době bude i přespávání v tělocvičně.

Sousedská v Kosově

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, hřiště za restaurací Formanská Pošta, Horní Kosov

Osadní výbor Horní Kosov pořádá odpoledne pro děti a večerní program s kapelou China Blue. Nápoje, jídlo a sladkosti zajištěny ve stáncích. Osadní výbor zve na akci celé rodiny.

Pohár mažoretek

KDY: sobota a neděle

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Telčské náměstí ožije o víkendu přehlídkou těch nejlepších mažoretkových vystoupení. Koná se tu totiž Světový pohár mažoretek Grand Prix. Sjedou se ty nejlepší ve svém oboru, od těch nejmenších až po ty největší.

Turnaj pro Karolínku a Tadeáška

KDY: sobota od 9.00

KDE: Třešť, fotbalové hřiště

Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť zve na charitativní den s názvem Hrajeme pro Karolínku a Tadeáška. Fotbalové turnaje odehrají přípravky i mladší a starší žáci. O doprovodný program se od jedné hodiny postarají soutěže pro děti, skákací hrad a bude i ukázka hasičské techniky. Zahraje začínající kapela Pod Tlakem. Občerstvení zajištěno po celý den.

Loděnice fest

KDY: pátek a sobota

KDE: Jihlava, sportovně-relaxační centrum Český mlýn

V Jihlavě se chystá hudební festival na nejpohodovějším místě. Zahrají 58G, Cirkus trochu jinak, I love You Honey Bunny, We Are Domi, Pio Squad a další. Budou skejťáci, atrakce, Zverimex, MadCat i Snová. Vstupné na jeden den 300 korun, na dva 500 korun.

Zabít málo

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

Nová hra Martina Koláře se jmenuje Zabít málo. Napsal ji pro svůj domovský soubor De Facto Mimo. Je to černá komedie o nepěkných věcech. Vstupné stojí 150 korun v plné verzi, zlevněné vyjde na 120 korun.

Přijede Traktor

KDY: sobota od 18.00

KDE: Jihlava, amfitreátr Heulos

Turné k novému albu, které nese název Sedmá strana kostky, dorazí také do Jihlavy. Skupina Traktor přiveze nejen songy z nového alba, ale i osvědčené hity a velkolepou rockovou šou.

Art Brtnice

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brtnice, zámek

ZA KOLIK:

Krásné umění na zámku v Brtnici, tak se jmenuje festival, který na místním zámku zahájí slavnostní koncert. Claudi Arimany ze Španělska vystoupí s programem Amadeus na zámku. Vystoupí také Ševčíkovo trio. Na programu budou flétnové kvartety W. A. Mozarta. Vstupné je 250 korun.

Třebíčsko

Cesta pohádkovým lesem

KDY: neděle od 14.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámecký park

Opět se tato oblíbená akce pro děti, Cesta pohádkovým lesem, uskuteční v zámeckém parku v neděli od dvou hodin odpoledne. Je připraveno velké množství stanovišť, kde se nejen děti utkají o razítka s pohádkovými bytostmi. Hlavním pořadatelem akce je Český svaz žen.

Chlístovský hejk

KDY: pátek a sobota

KDE: Chlístov, fotbalové hřiště

Multižánrový hudební festival Chlístovský hejk se koná v pátek a sobotu v Chlístově na Třebíčsku. Vystoupí kapely Skyline, The Atavists, Kurtizány z 25. Avenue, Luboš Pospíšil & 5P, Xavier Baumaxa a další. Kromě hudebního programu se návštěvníci mohou těšit na Hejkalovu top žrádelnu či venkovní obývák. Na ty nejmenší čeká skákací hrad a jízda na koňském povozu. Pro nocležníky bude po celý víkend k dispozici stanová vesnička, každé ráno domácí snídaně a také možnost zdarma využít hejkalovy lázně. Vstupné na místě v pátek činí 390 korun, v sobotu 450 korun, za oba dny 666 korun.

Kino jede!

KDY: do soboty, od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, travnatá louka za Špitálkem

Až do soboty se na louce za Špitálkem v Náměšti nad Oslavou promítají každý den od sedmi večer Večerníčky pro děti, od půl desáté večer celovečerní film pro dospělé. Je připravený doprovodný program, kolotoče pro děti, dobré jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné.

Náměšťský bloudil

KDY: sobota od 8.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

Náměšťský bloudil je cyklistický orientační závod dvojic, který se letos koná tuto sobotu. Registrace do závodu, start a cíl se bude konat v místě zimního stadionu. Závodníci se mohou prezentovat mezi osmou až devátou hodinou ranní, samotný start vypukne o půl desáté. Systém závodu spočívá ve vyhledávání kontrolních stanovišť za pomocí mapy a schopnosti závodníků orientovat se v členitém terénu. Pro ročník 2022 byl zvolen systém závodu „Free Order“. Závodní dvojice musí v co nejkratším čase sesbírat všechny stanovené kontroly a do časového limitu tří hodin se vrátit zpět do bodu start/cíl.

XXVII. ročník festivalu Concentus Moraviae

KDY: pátek od 19.30 hodin

KDE: Náměšť nad Oslavou, Zámecká knihovna

Zámeckou knihovnu v Náměšti nad Oslavou rozezní koncert rezidenčního souboru festivalu pod vedením Kaspara Zehndera. Zahrají skladby od Mozarta, Debussyho a Ravela. Vstupné 350 a 250 korun.

Rozeznělá a roztančená Třebíč

KDY: pátek od 15.00

KDE: Třebíč, různá místa

V Třebíči se svátek hudby slaví už po několikáté v podobě rozeznělé a roztančené Třebíče. Slavnostní fanfáry z městské věže zazní v pátek ve tři hodiny odpoledne v podání žáků z místní umělecké školy. Ve dvorním traktu před La Fabrikou začne ve stejný čas koncert skupiny Caramball. Před vchodem do Komunitního centra Moravia a v parku Tyršovy sady od čtyř hodin se mohou zájemci těšit na první taneční vystoupení a druhé bude následovat o hodinu později na zahradě a vnitřních prostorech Komunitního centra Moravia. Na šestou hodinu je připravený koncert duchovní hudby v bazilice sv. Prokopa a od osmi večer si zájemci poslechnou open air koncert orchestru Virtuosi Trebicenses v bylinkové zahrádce za bazilikou.

Třebíčské kolečko na zámku

KDY: 27. června až 1. července, od 21.15

KDE: Třebíč, zámecký areál

Třebíčské kolečko na zámku aneb kultura jde za vámi. Tak se jmenuje promítání filmů pod širým nebem od 27. června do 1. července na nádvoří zámku. V pondělí se mohou diváci těšit na komedii Mimořádná událost, v úterý se pobaví u filmu Deníček moderního fotra, ve středu si užijí film Srdce na dlani. Ve čtvrtek mohou rodiče s dětmi zakončit školní rok promítáním pohádky Myši patří do nebe. Na toto představení je vstupné zdarma. Poslední den je na programu komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Vstupné na promítání je padesát korun.

Žďársko

Bítešský gulášfest

KDY: sobota od 11.00

KDE: Velká Bíteš

Tradiční akce, gulášfest, bude v sobotu otevírat Bítešské kulturní léto. Čtvrtý ročník festivalu začíná v jedenáct hodin dopoledne a potrvá až do jedenácti hodin večer. K poslechu i tanci budou hrát kapely Mach 3, Jeje Ensemble, Sqost, Minami a Orangutan. Kromě gulášů bude možné ochutnat i pivo ze soukromých regionálních pivovarů a míchané nápoje, děti si užijí trampolínu a skákací hrad.

Tajemství staré bambitky

KDY: neděle od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Bystřické Divadlo Beze Jména přichází po covidové pauze s premiérou divadelního zpracování oblíbené filmové pohádky Tajemství staré bambitky. Uvede ji v neděli od šesti hodin večer ve velkém sále kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Herci hrají pod vedením režisérky Martiny Podsedník Olivové, nebude chybět ani hudební doprovod v podání Orchestru Divada Beze Jména.

KDY: pátek od 13.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, Kazmírův rybník

Malý zdravotník aneb první pomoc mohou poskytovat i děti. Tak se jmenuje zábavně-vzdělávací odpoledne pro rodiny s dětmi, které připravili organizátoři na páteční odpoledne u Kazmírova rybníka v Novém Městě na Moravě od jedné do čtyř hodin. Děti projdou trasu kolem rybníka, kde se na jednotlivých stanovištích dozví, jak se chovat při nejčastějších úrazech, zopakují si základy bezpečnosti a důležitá telefonní čísla. Na konci cesty je bude čekat odměna. Akce bude v případě nepříznivého počasí zrušena. Vstupné je třicet korun.

Havlíčkobrodsko

Babická neckyáda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Okrouhlice, Babice

Desátý ročník babické neckyády startuje v sobotu v Okrouhlici nad jezem v jednu hodinu odpoledne. Účastníky čeká sjezd Sázavy na různých netradičních plavidlech. Cíl je na louce v Babicích, kde bude připravený zábavný program a vyhlášení plavidel. Ti nejmenší se mohou těšit na dětský den, nafukovací atrakce, ukázku historického šermu. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Garde, k občerstvení bude grilované maso a klobásky. Pro zájemce je možnost stanování na louce.

Oslava 120. výročí založení sboru

KDY: sobota od 13.00

KDE: Údava, Sportovní a společenský areál

Sbor dobrovolných hasičů Údavy a Osadní výbor Údavy u Ždírce nad Doubravou zvou v sobotu na oslavu 120. výročí založení sboru. Je připravený bohatý doprovodný program, hudba k tanci i poslechu, občerstvení zajištěno.

Rebel festival

KDY: sobota od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Čtvrtý ročník Rebel festu se koná v sobotu na havlíčkobrodském náměstí od tří hodin odpoledne. Vystoupí K. M. Tichá & Bandjeez, Ivan Mládek, Cocote Minute, Pokáč, Queen The Story (Vladimír Hron s kapelou).

Festival IQ Play

KDY: do 31. srpna, denně od 9.00 do 17.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Taneční sál

Festival IQ Play najdou zájemci až do 31. srpna v Tanečním sále ve Světlé nad Sázavou. Otevřeno mají denně od devíti do sedmnácti hodin. Zabaví se tam velcí i malí milovníci her a stavebnic. Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry a stavebnice.

Pelhřimovsko

Prohlídky na hradě Kámen

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: hrad Kámen

Při speciálních prohlídkách hradu Kámen se děti zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Prohlídky v sobotu a neděli budou začínat vždy o půl jedenácté, půl jedné a o půl třetí odpoledne a jsou určené především pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Fotbalový turnaj přípravek O pohár starosty města

KDY: sobota od 9.00

KDE: Kamenice nad Lipou, stadion Vlasty Buriana

Fotbalový turnaj přípravek O pohár starosty města se koná v sobotu od devíti hodin ráno na stadionu Vlasty Buriana. Turnaj zaštítil bývalý kapitán reprezentace České republiky Tomáš Sivok, Účastní se šestnáct týmů z celé České republiky. Občerstvení je zajištěno, jsou připravené zábavné atrakce. Vstup na akci zdarma.

Letní muzejní vycházka na židovský hřbitov

KDY: neděle od 13.30

KDE: Humpolec

Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci zve v neděli na letní muzejní vycházku na židovský hřbitov. Sraz je v jednu hodinu odpoledne před muzeem na Horním náměstí. Zájemci se sejdou u muzea a společně se vypraví na židovský hřbitov, kde je jeho správce Vladimír Staněk seznámí s historií hřbitova, jeho členěním, ukáže jim náhrobky významných osobností. Cestou si připomenou známá i neznámá fakta o humpolecké židovské komunitě, zejména z doby těsně předcházející terezínským transportům. Délka trasy je zhruba dva kilometry.

100 let fotbalu v Pelhřimově - Charitativní zápas

KDY: pátek od 17.30

KDE: Pelhřimov, fotbalový stadion v Nádražní ulici

FK Maraton zve na sportovně - společenskou akci. Charitaivní utkání bývalých hráčů proti týmu hvězd. V týmu hvězd budou diváci moci vidět: Jaromíra Bosáka, Vojtu Dyka, Tondu Panenku, Jakuba Štáfka, Dominika Haška, Jana Kollera, Petra Radu, Libora Šuláka, Davida Holoubka, Davida Lafatu, Vláďu Šmicra, Ondru Vetchého a další. Vstupné na místě 150 korun.