Kdo by si chtěl letos na stromeček přidat originální ozdoby, může se v sobotu 20. listopadu vydat do areálu sklárny v Tasicích na Havlíčkobrodsku. Koná se tam totiž po roční odmlce tradiční předvánoční akce s názvem Předvánoční skláření v Tasicích. Letošní pátý ročník začíná v deset dopoledne a konec je naplánovaný na pátou odpolední.

„Zájemci se mohou těšit na živou sklářskou výrobu, prodej řemeslných výrobků nebo si mohou nechat od profesionálních malířek namalovat vánoční ozdobu dle přání,“ shrnul program celého dne František Milichovský ze skláren. Malování vánočních ozdob bude pod taktovkou maléreček z firmy Oflenda.

Návštěvníci se budou moci podívat do provozu sklárny s průvodcem. Komentované prohlídky začínají ve čtvrt na jedenáct, v jedenáct, v pravé poledne, ve čtvrt na dvě, ve dvě a poslední ve tři odpoledne.

Bohatý program dále nabídne výrobu skla pod vedením sklářského výtvarníka Zdeňka Kunce, lidé se podívají, jak se profesionálně brousí sklo a chybět nebude také tradiční vánoční jarmark s řemeslnými výrobky. „Velice oblíbenou součástí je dílnička pro děti i dospělé, kde si zájemci mohou sami vyzkoušet, jak těžké je malovat na sklo,“ dodal Milichovský.

Organizátoři si připravili také občerstvení. Podávat budou kromě jídla také svařák či medovinu. Lidé si budou moci koupit něco z bohatého sortimentu sklárny. „Dospělí zaplatí za vstup osmdesát korun, děti čtyřicet a senioři pětačtyřicet korun,“ uzavřel Milichovský.

Sklárna Huť Jakub Tasice je Národní kulturní památka České republiky. Jedná se o jedinečný soubor historických budov převážně industriálního charakteru přístupný jako výjimečně zachovalý sklářský skanzen.

Jihlavsko

Piano Night

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, Hotel Gustav Mahler

ZA KOLIK: zdarma



Koncert laureátů Mezinárodní klavírní soutěže O cenu Gustava Mahlera se uskuteční v sobotu v sedm večer v Hotelu Gustav Mahler. Účinkují Barbora Brabcová, Veronika Jaklová a Anfisa Bobylova. Akci pořádá Filharmonie Gustava Mahlera, vstupné je volné.

Vánoční PechaKucha

KDY: pátek od 20.20

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: vstupné 200 korun



PechaKucha Night s pořadovým číslem 21 se uskuteční v pátek před půl devátou v jihlavském divadle DIOD. Tentokrát nabízí téma Vánoce. Už teď jsou v obchodech několik týdnů čokoládová kolekce a vánoční marketing jede na plné obrátky. Proč jsou takové pěkné svátky příčinou mnoha migrén, a můžeme se na ně vyladit? O tom budou diskuse.

Pohádkové čtení

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

Na schodech Horáckého divadla se děti dočkají oblíbených pohádek. Pohodová herecká Pohádková čtení na schodech pro děti a dospělé pokračují v sobotu čtením O laskavosti a dobrém srdci. Předčítat budou herečka Lenka Schreiberová a Ondřej Šípek. Zájemci se sejdou ve třetím patře foyer velké scény.

Cello Night

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, Hotel Gustava Mahlera

ZA KOLIK: zdarma



Koncert laureátu Mezinárodní violoncellové soutěže O cenu Gustava Mahlera se koná v neděli od sedmi večer v Hotelu Gustava Mahlera. Účinkují Adam Klánský, Dorka Hájková a Bence Temesvári. Pořádá Filharmonie Gustava Mahlera, vstupné je volné.

Zabít málo

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: 100 korun



Obnovená premiéra nové hry Martina Koláře, kterou napsal a režíroval pro svůj domovský soubor De Facto Mimo, budou moci lidé zhlédnout v jihlavském divadle DIOD. Jde o černou komedii o nepěkných věcech. Ve hře figuruje auto, blbci, drogy, únos, kočička, noviny, Machocha, autismus, benzínka, ponožky, politika a plyšáci.

Quasi trio

KDY: pátek od 19.00

KDE: Telč, sál Základní umělecké školy Telč

ZA KOLIK: 80 korun, členové KPH 60 korun, studenti a děti 30 korun



Koncert Kruhu přátel hudby mohou zájemci navštívit v pátek od sedmi večer v sále Základní umělecké školy v Telči. Vystoupí smyčcové Quasi trio (Listina mladých umělců) ve složení Vít Chudý – housle, Judita Škodová – violoncello a Kateřina Ochmanová – klavír. Na koncertě zazní skladby od A. Dvořáka a a D. Šostakoviče.

Setkání sběratelů

KDY: sobota od 7.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

Klub filatelistů Vysočina v Jihlavě pořádá v letošním roce 37. ročník Celostátního setkání sběratelů. V zájmu sběratelů je především filatelie, numismatika, odznaky, pohlednice, pivovarské suvenýry, starožitnosti a další. Setkání začíná v Domě kultury v sobotu od sedmi hodin ráno a končí v poledne.

Past na osamělého muže

KDY: pátek a sobota od 19.00

KDE: Polná, kino

ZA KOLIK: 100 korun



Detektivní divadelní hra v podání Divadelního souboru Jiří Poděbradský Polná se koná v pátek i v sobotu od sedmi večer v polenském kině. Režie se ujal Zdeněk Dvořák, hrají Petr Coufal, Luboš Kousal, Jakub Skočdopole nebo Daniela Topičová.

Předadventní světélkování

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Třešť, kulturní dům a venkovní areál

ZA KOLIK: 20 korun



Den plný kreativní tvorby a ukázek ručního tvoření výrobků připravili na sobotu v Třešti. Zájemce čekají tvořivé dílny, trh a doprovodný program. Maňáskové divadlo Domu dětí a mládeže Třešť zahraje těm nejmenším pohádku O Červené karkulce, která začne o půl druhé. Následovat bude představení Pohádky z lesa od tří hodin.

Třebíčsko

Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody

KDY: sobota od 7.00

KDE: Trnava

Klub českých turistů v Třebíči pořádá v sobotu další ročník pochodu Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody. Výšlap startuje z Trnavy od sedmi hodin ráno. Trasa je dlouhá patnáct kilometrů. Po cestě je v plánu opékání buřtů, v Hroznatíně následuje vzpomínkový akt. Cíl pochodu je do čtyř odpoledne v Trnavě v hostinci U Dvou lišek.

Podzimní Archatt běh

KDY: sobota od 8.30

KDE: Třebíč, Zámiš-Bažantnice

ZA KOLIK: startovné žáci zdarma, dorost 50 korun, dospělí 100 korun



První ročník podzimního Archatt běhu, který je součástí 14. závodu Třebíčského běžeckého poháru 2021, startuje v sobotu na sportovním okruhu Zámiš-Bažantnice. O půl desáté startuje závod v dětských kategoriích, v jedenáct hodin vypukne hlavní závod a samotné vyhlášení je naplánované na půl jedné.

Běhání po horách s Martinem Zhořem

KDY: sobota od 16.00

KDE: Třebíč, Komunitní centrum Moravia

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přednášku o cestování, výzvách a vášni k horám z vrcholů masivu Mont Blanc s Martinem Zhořem si lidé poslechnou v sobotu od čtyř hodin v Komunitním centru Moravia v Třebíči.

Krámek adventní

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Opatov, sokolovna



Návštěvníci se mohou těšit na usměvavé prodejce, kteří přivezou své rukodělné výrobky – šperky, svíčky, voňavá mýdla a další. Nebude chybět výborné jídlo, vánoční punč, hudba a vše, co dělá Krámek Krámkem.

Žďársko

Noc divadel

KDY: neděle od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: zdarma



Podívat se do divadla v noci, prozkoumat technické zázemí, vyzkoušet si kostýmy, prohlédnout rekvizity, zákulisí a dokonce se stát nakrátko i hercem? To všechno nabízí zdarma Noc divadel ve Žďáře nad Sázavou. V Městském divadle dají divákům možnost projít se po prknech, jež znamenají svět, žďárští ochotníci v neděli večer. Divadlo se otevře od sedmi do jedenácti večer.

Andělský jarmark

KDY: neděle od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Ještě před začátkem adventu se andělé slétnou do Nového Města na Moravě. Tamní Dům dětí a mládeže v neděli pořádá Andělský jarmark. Tomu bude vévodit v kulturním domě od devíti ráno hned desítka tvořivých dílniček. Akce nabídne i cukrárnu, fotosalón a čertovský kvíz. Adventní dobročinný jarmark se pak v Novém Městě koná příští neděli, tedy 28. listopadu, v zahradě evangelického kostela.

Vánoční jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Rožná, kulturní dům



V Rožné připravili na sobotu v kulturním domě Vánoční jarmark. Zájemci tak mohou přijít a nechat se naladit na nadcházející svátky a nakoupit si zboží od místních prodejců.

Taneční večer

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 180 korun



Taneční večer oslaví čtyřicáté výročí založení country kapely Stetson, jejíž členové také vystoupí. K tanci a poslechu bude hrát kapela Dobrá pára a návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení taneční skupiny Tanzanit. Úprava sálu bude stolová. Vstupenky lze pořídit na programovém oddělení Jupiter clubu či na telefonním čísle 566 782 001, 004.

Začarovaný les

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Diváky potěší v sobotu od tří hodin na malé scéně velkomeziříčského Jupiter clubu pohádka Začarovaný les. Předvede ji místní loutkový soubor, který letos slaví již sedmdesát let od svého založení. Vstupné na představení činí čtyřicet korun, pro děti bez nároku na sedadlo dvacet korun.

Tvořivý zámek: Ondřejské tradice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



Tentokrát se zámecké tvořivé ateliéry zaměří na svatého Ondřeje, jehož svátek 30. listopadu byl především pro naše předky neodmyslitelně spjatý s předvánočním časem. Děti se proto na tvoření seznámí s ondřejskými tradicemi. Vstupné je sto šedesát korun, doprovod zdarma. Je třeba se přihlásit na: sobotkova@zamekzdar.cz.

Kraj návratů i poznávání

KDY: neděle od 15.00

KDE: Nové Město na Moravě, zámecké podkroví



Publicistka Věra Rudolfová představí v neděli již svoji sedmou knihu. Publikace nese název Kraj návratů a poznávání a podtitul Medailonky osobností Novoměstska. Zaznamenává životní osudy zajímavých osobností a jejich vztah k Vysočině. Autorka bude své knihy zájemcům také podepisovat.

Havlíčkobrodsko

Prodejní trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Chotěboř, náměstí

Na Masarykově náměstí v Chotěboři se konají v pátek tradiční prodejní trhy. Trhovci budou nabízet kvalitní sortiment ze své produkce například zeleninu, květiny, pečivo, sýry, masné výrobky, koření a mnoho dalšího.

Vzhůru dolů

KDY: pondělí 22. listopadu od 19.00

KDE: Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: 380 korun



Pro všechny milovníky kultury připravili pořadatelé na pondělí 22. listopadu divadelní představení Vzhůru dolů v Ledči nad Sázavou. Začátek je od sedmi hodin večer v sále gymnázia. Návštěvníci se mohou těšit na Milenu Steinmasslovou, Anetu Krejčíkovou, Danu Homolovou a Jakuba Zindulku.

Filmový klub Přibyslav

KDY: sobota od 19.30

KDE: Přibyslav, kino

Zájemci mohou navštívit listopadový Filmový klub Přibyslav v sobotu od půl osmé večer. Na programu je promítání českého filmu Okupace a koncert kapely 100% FrREEDOM, která hraje v netradičním složení baskytara a dvoje bicí. Vstupné na promítání je šedesát korun, na koncert čtyřicet korun.

Pelhřimovsko

Trautenberk – 10 let v revíru

KDY: pátek od 19.30

KDE: Pelhřimov, Máj

ZA KOLIK: vstupné na místě 500 korun



Česká tanz metalová hudební skupina z Klatov, založená na konci roku 2010, vystoupí v pátek v kulturním domě Máj v Pelhřimově.

Výstava Svatá Ludmila

KDY: do 30. listopadu

KDE: Počátky, náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Kulturní zařízení města Počátky a Spolek Svatá Ludmila zvou na Výstavu Ludmila. Je instalovaná na Palackého náměstí a přístupná kdykoliv až do 30. listopadu.

Aneta Langerová – Dvě slunce

KDY: pondělí 22. listopadu od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 550 a 590 korun



Nové turné Anety Langerové nese název Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován. Se svým koncertním turné s kapelou a smyčcovým triem zavítá Langerová v pondělí 22. listopadu do Pelhřimova. Koncert se uskuteční v Divadle Lubomíra Lipského od sedmi večer.

Co se chystá

Vánoční výstava betlémů

KDY: od 26. listopadu do 16. ledna 2022

KDE: Třebíč, zámecká konírna

ZA KOLIK: 60 a 35 korun



Vánoční čas se blíží. Návštěvníci se tak mohou těšit na tradiční výstavu betlémů v zámecké konírně v Třebíči s názvem Betlémy včera a dnes. Betlémy si budou moci prohlédnout v termínu od 26. listopadu do 16. ledna 2022. Slavnostní zahájení výstavy je naplánované na čtvrtek 25. listopadu od pěti hodin odpoledne v konírně třebíčského zámku. V další dny bude výstava přístupná od úterý do neděle, v čase od devíti do dvanácti a od jedné do pěti odpoledne.

Advent na hradě Kámen

KDY: 27. a 28. 11., 4. a 5. 12., 11. a 12. 12., 18. a 19. 12.

KDE: Hrad Kámen

ZA KOLIK: od 70 korun



Od 27. listopadu do 19. prosince ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen se návštěvníci seznámí s historií adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi a načerpají tak vánoční atmosféru. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu – v deset, jedenáct, dvanáct, v jednu, ve dvě a ve tři odpoledne. Dále se zájemci mohou těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, tematický kvíz nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Vstupné na celý program včetně prohlídky – dospělí sto korun, senioři a studenti sedmdesát korun, děti do šesti let a ZTP zdarma.