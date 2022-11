O vítězi rozhodne odborná porota, svou účast potvrdil i prezident soutěže Trophée Mille, vyhlášený francouzský šéfkuchař a držitel dvou michelinských hvězd Philippe Mille. „V porotě zasednou uznávaní čeští šéfkuchaři. Například Jan Horký, Pavel Mareš, Tomáš Popp a další,“ dodala Altrichterová. Vítězný tým bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále Trophée Mille International, které se bude konat příští rok na jaře ve francouzské Remeši.

Tajuplná stezka v Řásné. Odvážné děti ji zdolaly v halloweenských maskách

VŮNĚ MEDU. V pátek 4. listopadu začne Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě dvadvacátý ročník včelařské výstavy Vůně medu. Slavnostní zahájení je v plánu ve tři hodiny odpoledne. „V nabídce budou různé druhy medu, medoviny, medového piva a dalšího medového zboží. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat zdobené perníčky, perníkové chaloupky a pochoutky, voskové svíčky, ozdoby a dekorace,“ popsal za organizátory Miroslav Glier.

Zájemci si mohou vybrat ze včelařské kosmetiky s apisinem, propolisem, mateří kašičkou a jiné potravinové doplňky a přípravky. Včelaři si mohou zakoupit osvědčené pomůcky a potřeby pro svoji užitečnou a zajímavou zálibu. Na dotazy budou odpovídat zkušení včelařští odborníci, děti se mohou těšit na pohádku, prosklený úl s včelami, včely pod mikroskopem a další. Do 11. listopadu je možné navštívit výstavu od osmi ráno do pěti večer, v sobotu 12. listopadu pak pouze do dvou odpoledne.

FIRE A LIGHT SHOW. V sobotu 5. listopadu se na Sokolském stadionu v Třebíči od pěti hodin uskuteční Fire a Light Show. Od pěti hodin odpoledne se zájemci mohou těšit na vystoupení RockFire Show z Řehořova s ohnivou rockovou show v neodolatelné kombinaci. Show nechybí energetická choreografie s prvky parkouru, párové akrobacie a pyrotechnickými efekty. Vystoupí třebíčská skupina Magnis a na závěr Lumox Fireshow z Velkého Meziříčí.

Světelnou bubenickou show ukáže brněnská skupina Ritmo Factory. Světelné pásy mají přímo na bubnech, světelné tyče na scéně a těšit se návštěvníci mohou na speciální choreografii, kostýmy a další efekty. A nebudou chybět ani energické tanečnice. Světelná bubenická show je jediná svého druhu na českém trhu. Vstup je zdarma.

Strašidelné jízdy v Pístově. Náročný terén ohodil bahnem válečníky i duchy

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Halloween v Mrákotíně

KDY: sobota od 15.00

KDE: Mrákotín, kulturní dům

Halloween v Mrákotíně zve zájemce na soutěže nejen pro děti. Od tří odpoledne se lidé mohou těšit na strašidelný sál, minidiskotéku, soutěž o nejstrašidelnější masku a na halloweenské kvízy s odměnou. Dospělé čeká pivní ponk, krocaní běh, buřtguláš, pivo nebo víno. Vstupné je dobrovolné.

Arakain 40 let tour

KDY: pátek od 20.00

KDE: Polná, sál zámku

U příležitosti čtyřiceti let kapely Arakain na scéně se koná koncert také v Polné. Skupina jezdí se svým turné Arakain 40 let tour. Hostem bude v sále polenského zámku kapela Booters. Vstupné stojí 450 korun v předprodeji a 500 korun na místě.

AC/CZ tribute kapela v D clubu

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, D club

Nejúspěšnější AC/DC tribute kapela v České republice, kritiky uznávaná jako jedna z nejlepších i v zahraničí, dorazí v pátek v šest večer do jihlavského D clubu na Žižkovu ulici. Lidé se mohou těšit na velkou divadelní a koncertní show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a precizní interpretací.

Cejlecké vinobraní

KDY: sobota od 18.00

KDE: Cejle, kulturní dům

V Cejli se uskuteční Cejlecké vinobraní. Znalci a milovníci vína se sejdou v sobotu od šesti hodin večer v kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Sylván, na programu bude samozřejmě ochutnávka vín. Vstupné v předprodeji na obecním úřadě v Cejli stojí 200 korun.

Turistické pochody

KDY: sobota a neděle

KDE: Telč, sokolovna

Klub českých turistů v Telči pořádá v sobotu jednapadesátý ročník dálkového pochodu Vysočinou k Telči aneb Za královnou Eliškou. V neděli na to naváže čtyřiačtyřicátý ročník dálkového pochodu Cestou Jana Hvězdy z Vícemic aneb Po stopách husitských bojovníků. V sobotu mohou turisté vybírat trasy dlouhé od patnácti do třiapadesáti kilometrů,v neděli od deseti do padesáti kilometrů. Startovné a prezence po oba dny je u sokolovny od půl sedmé do deseti dopoledne.

Křesťané v Iráku

KDY: pátek od 18.00

KDE: Telč, orlovna

Listopadová setkání při besedách začínají v telčské orlovně. Výtěžek půjde na opravy orlovny. První besedou bude videoprojekce Křesťané v Iráku, kterou připravil Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Bar s občerstvením je otevřený do půl šesté. Vstupné dobrovolné.

Varhanní Vysočina v Jihlavě

KDY: neděle od 18.00

KDE: Jihlava, kostel sv. Ignáce z Loyoly

Benefiční koncert festivalu nese název Wolfgang Amadeus Mozart Requiem. Soprán Markéta Klaudová, alt Michaela Zajmi, tenor Ondřej Holub, bas Jiří Miroslav Procházka. Účinkuje Pěvecké sdružení Campanula Jihlava se sbormistrem Pavlem Jirákem. Dále zahraje Malý evropský orchestr s dirigentem Josefem Popelkou mladším. Vstupné bude 290 korun.

Fantastická zvířata

KDY: sobota od 16.00, 16.30 a 17.00

KDE: Jihlava, zoo

Fantastická zvířata v zoo. Tak se jmenují speciální večerní prohlídky v jihlavské zoologické zahradě pro rodiny spojené se zábavným programem. Kapacita jedné prohlídky je dvacet lidí, trvá dvě hodiny a pro dospělého vyjde na 270 korun, pro dítě 190 korun. Nutná rezervace přes e-shop.

Cantate Domino v Polné

KDY: sobota od 14.00

KDE: Polná, lidový dům

V lidovém domě v Polné se uskuteční v sobotu od dvou hodin odpoledne přehlídka dětských a mládežnických pěveckých souborů křesťanských písní. Vstupné na akci je dobrovolné.

O perníkové chaloupce

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jihlava, Divadlo Na Kopečku

Divadelní soubor NaKop Tyjátr Jihlava uvádí novou veselou pohádku pro děti O Perníkové chaloupce aneb jenom jako!. Režie se ujal Petr Kopl a s hudbou Matěje Koláře bude o zábavu postaráno. Vstupné stojí sedmdesát korun.

Černá hodinka dušičková

KDY: pátek od 16.00

KDE: Jihlava, před muzeem

Na jihlavskou dlažbu zve Silvie Čermáková, bude totiž černá hodinka dušičková. Jde o přátelské setkání s městskými mýty, historií, skutečností a fantazií. Co si lidé vyprávěli a vyprávějí.

Červené kočárky patří k Červené Lhotě. Podívejte se na krásnou akci na zámku

Havlíčkobrodsko

Svatební veletrh

KDY: pátek a sobota

KDE: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Nejen snoubenci se mohou těšit na druhý ročník Svatebního veletrhu Vysočina, který se letos koná ve dnech 4. a 5. listopadu, místem konání bude kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě. Brány veletrhu se otevřou v pátek ve dvě odpoledne a potrvá do šesti večer. V sobotu bude pokračovat od deseti ráno do pěti odpoledne. Návštěvníky čeká bohatý program, včetně módních přehlídek svatebních šatů pro nevěsty, ženichy a svatebčany. Pro snoubence je připravena i soutěž o svatební cestu. Vstup je zdarma.

Chotěbořský big beat 70

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům, Tančírna

V pátek v Panském domě vystoupí kapely Mercury, Atlantik a Hot Shots. Vstupné v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun.

Kollárovci

KDY: neděle od 15.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Společenský dům, divadelní sál

Jedinečný koncert oblíbené slovenské kapely Kollárovci se koná v neděli v divadelním sále Společenského domu ve Světlé nad Sázavou. Posluchači se mohou těšit na hudebně zábavnou show, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Zažijí tak fantastickou atmosféru s kapelou Kollárovci. Kapela hraje ve složení Tomáš Kollár housle a zpěv, Štefan Kollár akordeon, saxofon a zpěv, Marek Kollár housle a zpěv, Štefan Repka kontrabas zpěv, Július – Michal Hudi cimbál, Patrik Červenák bicí nástroje. Vstupné 400, 380 a 370 korun.

Best of na Pionieri s Marekom Slobodníkom

KDY: pátek od 19:00

KDE: Přibyslav, farní sál

Video, slide show a vyprávění banskobystrického cestovatele Mareka Slobodníka ze všech cest absolvovaných na Pionieri a Jawe 250 se koná v pátek od sedmi večer ve Farním sále v Přibyslavi. Vstupné je 220 korun

Nejkrásnější hory Skotska

KDY: pondělí 7. listopadu od 16.00

KDE: Chotěboř, podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna

Cestovatel David Hainall uvede přednášku s názvem Nejkrásnější hory Skotska v pondělí 7. listopadu od čtyř hodin odpoledne v podkroví chotěbořské knihovny. Vstupné sedmdesát korun.

Cestopisná přednáška: Halič na kole

KDY: pondělí 7. listopadu od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

Halič na kole krajem těch nejskvělejších pravoslavných chrámů, monastýrů, nedotčené a úchvatné přírody na pomezí Ukrajiny a Polska. Jiřka Lípová a Rosťa Gregor putují krajinou hodně nalehko. Přespávají pod širákem nebo u hodných lidí. Rozhodně není nouze o zážitky a o svých dobrodružstvích píší knihy. Vstupné padesát korun.

Historie českých královen

KDY: pondělí 7. listopadu od 18.00

KDE: Golčův Jeníkov, Goltzova tvrz

Zábavně vzdělávací přednáška Akademie třetího věku na téma Zábavná historie českých královen se koná v pondělí 7. listopadu od šesti večer v Goltzově tvrzi. Vstup zdarma.

Vyřezáváné dýně, pokrmy, tanečníci. Malí i velcí si užili první ročník Dýňování

Třebíčsko

Kostkohraní aneb mámo, táto, pojď si hrát!

KDY: sobota a neděle, od 13.00 do 18.00

KDE: Třebíč, Katolické gymnázium

Třetí ročník Kostkohraní se uskuteční v sobotu a neděli v Katolickém gymnáziu v Třebíči. Festival stavebnic, skládaček, puzzlí, didaktických her, výtvarných a mnoho dalšího pro rodiny s dětmi. Součástí doprovodného programu budou po oba dny Pokusy s Vidou! a science show Principál těžiště začne od čtyř hodin odpoledne. V sobotu od dvou hodin odpoledne čeká na děti pohádka O princi z knížky a v neděli mozkoherna s Evou Fruhwirtovou. Vstupné 50 korun, s sebou přezůvky.

Koncert Yolo kvartet

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třebíč, foyer Divadla Pasáž

Smyčcový kvartet Yolo vystoupí v neděli od sedmi večer ve foyer divadla Pasáž v Třebíči, při příležitosti Slavnostního večera ke vzniku ČSR a udělení Cen města Třebíče významným osobnostem. V rámci večera budou uděleny Ceny města Třebíče třebíčským rodákům. Jedním z nich je herec Miloš Kopečný a hokejista Patrik Eliáš. V koncertním programu smyčcového kvarteta zavzpomínají a připomenou jednapadesát let existence světoznámé britské rockové kapely Queen.

Běh noční Třebíčí

KDY: sobota od 17.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

8. ročník Běhu noční Třebíčí se uskuteční tuto sobotu. Prezence v pět hodin, o půl šesté budou zahájeny dětské závody a start hlavního závodu je naplánovaný na sedmou hodinu večerní na horní straně náměstí před Tourist Pointem. Na účastníky hlavního závodu čeká hravá členitá trať vedená historickým centrem města. Startovné platí pouze dospělé kategorie mužů a žen. Předem přihlášení 200 korun, na místě 300 korun. Z každého startovného poputuje padesát korun jako dar osobě s hendikepem.

Wohnout tour

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třebíč, klub Roxy

Kapela Wohnout zavítá do Třebíče. Vystoupí v sobotu v hudebním klubu Roxy od osmi hodin večer.

Check Accordion Trio

KDY: pondělí 7. listopadu od 18.00

KDE: Třebíč, foyer divadla Pasáž

Akordeonové trio ve složení Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban, působící v Dánsku, představí originální kompozice pro akordeon i kusy, které si trio upravilo, a v jeho podání zní snad ještě lépe než některé originály. Vstupné 180 korun, abonenti 120 korun, senioři a studenti 140 korun.

Všivák lázeňský

KDY: úterý 8. listopadu od 18.00

KDE: Hrotovice, sál ZUŠ

Hrotovičtí ochotníci zvou na hru Oty Kovaříka s hudbou Jana Růžičky Všivák lázeňský. Hraje se v úterý 8. listopadu, v pátek 11. listopadu a v sobotu 12. listopadu, vždy od šesti hodin večer. Vstupné je dobrovolné.

Lahůdka pro fanoušky bondovek. Točila se zde No time to die, agent 007 tu zemřel

Pelhřimovsko

Jak se dělá šoubyznys

KDY: pátek od 19.00

KDE: Počátky, kinosál

Kulturní zařízení města Počátky zve na zábavnou show plnou převleků, písní, dialogů a scének Jak se dělá šoubyznys Petra Jablonského a Nikoly Votrubové. Představení se koná v pátek od sedmi hodin večer v kinosále v Počátkách. Lidé se mohou těšit na nový zábavný pořad známého imitátora Petra Jablonského a zpěvačky Nikoly Votrubové. Vstupné v předprodeji činí 280 korun, na místě 300 korun, senioři 250 korun.

Prodejní trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

Město Humpolec pořádá v pátek tradiční prodejní trhy, v čase od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne. Další a zároveň poslední trhy se budou konat 2. prosince.

Humpolecké šestistovky

KDY: sobota od 10.45

KDE: Humpolec, u koupaliště Žabák

Pohodový trailovo-krosový závod Humpolecké šestistovky s vyběhnutím na deset šestisetmetrových vrcholů v blízkosti Humpolce se uskuteční tuto sobotu. Start závodu je u koupaliště Žabák v Humpolci od tři čtvrtě na jedenáct dopoledne. Trasa vede z velké většiny po lesních cestách, pěšinách či terénem (vždy kousek z cesty na konkrétní vrcholy), po asfaltu je cca šest kilometrů(nezbytné přesuny).

Den otevřených dveří

KDY: pátek od 15.00 do 20.00

KDE: Pelhřimov, na Rybárně U Splavu

Český rybářský svaz, místní organizace Pelhřimov, zve na tradiční Den otevřených dveří na Rybárně U Splavu v pátek odpoledne. Dopoledne je připravený program pro děti ze škol a školek, odpoledne bude patřit všem návštěvníkům. Budou si moci ochutnat rybí řízky, pečené a uzené ryby, kapří hranolky, rybí salát, občerstvení. K vidění budou živé ryby v akváriích včetně sumce, rybářská technika. Možnost zakoupení ryb.

Rocksession 2022

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj

Festival pelhřimovských rockových kapel se koná v sobotu v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Vystoupí Everrest, The Revolt, Vědomí, Week In Paradise, Initium, Hak Mak. Vstupné do osmi večer padesát korun, poté bude za cenu 150 korun.

Výstava obrazů: Co mám rád

KDY: 4. až 30. listopadu

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky

V pátek zahájí vernisáž výstavu obrazů Ladislava Zápařky nazvanou Co mám rád v Muzeu dr. A. Hrdličky v Humpolci. Ladislav Zápařka v letošním roce oslavil pětasedmdesáté narozeniny a tato výstava je průřezem jeho malířské tvorby, která se stala v posledních letech velkým koníčkem. V jeho životě se prolínalo umění, sběratelství a poznávání kultury a umění cizích zemí. Nejenom cizina, ale i toulky po Čechách jsou stále častějším námětem pro tvorbu obrazů. Jeho plátna zobrazují krajinu, posvátná místa, ale i mladé krásné dívky jako kompozici měst v kombinaci s krásným dívčím tělem.

Loutkové divadlo

KDY: sobota od 14.00

KDE: Humpolec, sokolovna, malý sál

Loutkové divadlo Městského kulturního a informačního střediska Humpolec se těší na malé i velké diváky v podzimní sezoně. Jako další loutkové divadlo s názvem Pivoňka má smůlu pro děti od čtyř let je připravené na sobotní odpoledne od dvou hodin. Vstupné dospělí třicet korun, děti dvacet korun. Další představení Aladinova kouzelná lampa se koná 12. listopadu ve stejný čas.

Aladinova kouzelná lampa

KDY: sobota od 15.00 hodin

KDE: Malá scéna KD Máj Pelhřimov

Diváci se společně s Aladinem vypraví pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude muset vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost, hned několikrát. Představení v podání Dřevěného divadla vtáhne do atmosféry dávného orientu, za doprovodu stylové arabské muziky. Vstupné sedmdesát korun.

Doleva doprava aneb Pohádka dopravní

KDY: neděle od 15.00

KDE: Pacov, Komunitní centrum Pacov

Pohádka pro děti od čtyř let v podání divadla Vocaď Pocaď se koná v neděli v Komunitním centru v Pacově. Vstupné padesát korun.

Koncert - Adriano Trindade

KDY: sobota od 19.30

KDE: Humpolec, Mikádo

Po úspěšné loňské premiéře zavítá v sobotu na malou scénu v Mikádu brazilský kytarista a zpěvák Adriano Trindade, kterého doprovodí quartet místních hudebníků pod taktovkou Martina Dvořáka. Tento koncert přinese nové písně z právě vycházejícího alba New Experience, které Adriano nahrál v rodné Brazílii. Program nabídne swing, shuffle, sambu jazz, funk, africké styly i sambu rock. Vstupné 150 korun.

Na Zlatém jezeře

KDY: úterý 8. listopadu od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Divadelní představení Na Zlatém jezeře bude k vidění v úterý 8. listopadu v sedm večer v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Hrají Simona Stašová, Jan Vlasák, Marika Procházková, Vasil Fridrich a další. V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát.

Cestu života ozářily desítky světel. Jamští se vydali na lampionový průvod

Žďársko

Winterbergova poslední cesta

KDY: pátek od 19.00

KDE: Veselíčko, hostinec

Winterbergova poslední cesta, to je první, německy psaný román Jaroslava Rudiše. Autor v něm bere čtenáře na cestu vlakem po středověkých bojištích, hřbitovech i za osobními traumaty. Zájemcům jej představí v pátek od sedmi hodin večer v hostinci na Veselíčku, poté, co dorazí vlak z Nového Města na Moravě. Doprovodí ho hudebník Jiří Hradil, člen kapel Lesní zvěř, Hrubá Hudba a Tata Bojs. Společně nabídnou četbu, recitaci, zpěv, klávesy a doprovodí je i orchestrion. Pro zájemce bude sraz na nádraží v Novém Městě na Moravě, odjezd vlaku v 18.02. Vstupné 200 korun zahrnuje i jízdenku.

Ochutnávka vín

KDY: pátek od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Na ochutnávku vín budou moci zájemci vyrazit v pátek do kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Začíná v sedm hodin večer. Prezentovat své víno bude vinařství Kolby, jehož vinice se rozkládají na samém okraji národní přírodní památky Pouzdřanská step, nedaleko vodní nádrže Nové Mlýny. Vlajkovou lodí vinařství jsou odrůdy Ryzlink rýnský a Ryzlink Vlašský, z burgundských odrůd pak Pinot blanc a Chardonnay. Hrát bude cimbálová muzika Hudci z Podluží. Vstupné činí dvě stě korun, cena zahrnuje deset vzorků vín a drobné občerstvení.

Loutkové divadlo: Kašpárek a Hastrman

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Velkomeziříčské loutkové uskupení připravilo další pohádku pro děti a rodiče. I tentokrát bude hlavní postavou oblíbený kašpárek, kterého v příběhu doplní postava hastrmana. Představení se koná v sobotu od čtyř hodin odpoledne na malé scéně Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Vstupné je padesát korun. Loutkové divadlo ve Velkém Meziříčí letos slaví sedmdesát let od svého založení.

Žďárská pivní slavnost

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Sokolovna

Tři minipivovary, bohaté občerstvení, prase na rožni a hudební festival, to vše a ještě více nabídne pivní slavnost ve Žďáře nad Sázavou, která se s blížící se zimou přesouvá do místní Sokolovny. Žďárská pivní slavnost začíná tuto sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Zahraje zde například punková kapela z Humpolce Drunk Nun či punk-rocková skupina Revock ze Žďáru nad Sázavou. Vstupné na slavnost činí dvě stě korun.

Divoký Madagaskar

KDY: pátek od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům dětí a mládeže

V pátek se Dům dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou promění v ostrov Madagaskar, domov rostlin a zvířat, které nikde jinde nenajdete. V šest hodin se tak návštěvníci vydají za lemury, chameleony i nejošklivějším zvířetem na světě. Uvidí velryby, barevný gejzír i ohromné baobaby a dokonce třeba i psokočku fosu. Vstupné pro dospělé je sto dvacet korun, pro děti sedmdesát.

Modrotisk - tradice a současnost

KDY: úterý 8. října od 17.00

KDE: Velké Meziříčí, muzeum

Přednášku o tradici modrotisku na Velkobítešsku v devatenáctém a dvacátém století přednese v úterý 8. října v pět hodin večer ve Velké Bíteši Silva Smutná z Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Mluvit bude o založení barvířské dílny rodiny Kotíků, která po tři generace řemeslnou výrobu modrotisku rozvíjela, i o tom, jak se tento oblíbený materiál šířil do širokého okolí. Přednáška se koná ve výstavním sále muzea na Masarykově náměstí.

Moudrost traumatu

KDY: úterý 8. listopadu od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Občanská poradna ve spolupráci s Centrem prevence pořádají promítání Moudrost traumatu, spojené s workshopem a představením projektu Zodpovědné hraní. Akce začíná v úterý 8. listopadu v pět hodin odpoledne v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Vstupné je zdarma. Akce doprovází Týden zodpovědného hraní.