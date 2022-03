„Divadelníci měli složitou situaci, přesto se jim podařilo své hry nazkoušet, přezkoušet a dotáhnout do tvaru, který představí divákům. Během přehlídky uvidí diváci celkem dvanáct představení, převážně komedie,“ popsala Romana Šťastná z třešťského kulturního odboru. V průvodním plánu figuruje čtrnáctka her, ale dvě musely být už před akcí zrušeny. „Už teď je jasné, že se neodehraje v neděli 20. března od tří hodin odpoledne inscenace s názvem Milá Matko Divadelního spolku Kroměříž a O čertovském křesle z pera domácího Divadelního souboru Jana Lišky při TJ Sokol Třešť,“ dodala Šťastná. Zmatkaři z Dobronína, kteří měli hrát v neděli, se pravděpodobně přesunou na jiný termín.

První soutěžní hru uvede Divadlo Kapota z Tábora, bude jím Schovávaná v síti. Padesát minut příběhu se zabývá životy na sociálních sítích. V sobotu 19. března se od tří hodin odehraje představení s názvem Inspektor má těžkosti Divadelního spolku Žďár. Jde o detektivní příběh, který je zasazen do sedmdesátých let minulého století. V půl osmé večer přijde na řadu komediální horor Hračka spolku VOŽIVOT z Mladé Vožice. V neděli se návštěvníci mohou od půl osmé večer těšit na divadelní hru Třikrát do černého domácího souboru Jana Lišky z Třeště.

Lidé si mohou vstupenky rezervovat přes vstupenky.trest.cz nebo na přes třešťské informační centrum. Ceny vstupenek jsou od 40 do 80 korun. Po skončení každého soutěžního představení se budou moci diváci podívat také na rozborové semináře odborné poroty. V ní letos zasedne teatrolog, překladatel, dramaturg a lektor Michal Zahálka, dále režisér, scénárista a herec Ladislav Valeš a také domácí herec, moderátor, režisér a lektor Roman Mikeš.

Závěrečný večer je na programu v sobotu 26. března od půl osmé večer, opět si ho vezmou na starosti třeštští divadelníci. Během slavnostního večera budou vyhlášen nejlepší hry, které postoupí na některou z vybraných divadelních přehlídek. Na závěr zahraje divákům kapela SpazierGang Matouše Hamerníka.

Jihlavsko

Past na osamělého muže

KDY: pátek od 19.00

KDE: Polná, kinosál

ZA KOLIK: 80 korun



Divadelní spolek Jiří Poděbradský z Polné představí hru v brtnickém městském kině s názvem Past na osamělého muže. Vstupné je osmdesát korun.

Jarní trh

KDY: sobota od 13.30

KDE: Třešť, Gram kafé

ZA KOLIK: zdarma



V prostorách zahrádky v Gram Kafé Třešť se uskuteční jarní trh domácích výrobků, výpěstků a služeb s doplňkovou burzou semínek. Návštěvníci si kromě semínek a sazenic mohou nakoupit třeba i domácí vejce či med a jiné včelí produkty.

Houslový recitál

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům filharmonie

Houslový recitál Mariána Hrdličky, kterého na klavír doprovodí Libuše Pančochová, se uskuteční v neděli v Domě filharmonie na Kosmákově ulici 9 v Jihlavě. Na programu zazní díla od Bacha, Griegla a Respighiho.

Setkání sběratelů

KDY: sobota od 7.00 do 12.00

KDE: Jihlava, DKO



Klub filatelistů Vysočina v Jihlavě pořádá v letošním roce 37. ročník Celostátního setkání sběratelů. To se uskuteční v sobotu v jihlavském Domě kultury. V zájmu sběratelů je filatelie, numismatika, odznaky, pohlednice, pivovarské suvenýry, starožitnosti a další.

První setkání otužilců

KDY: neděle od 13.30

KDE: Telč, u Roštejnského rybníka

První setkání otužilců z Telče a okolí se koná v neděli od půl druhé u Roštejnského rybníka. Bude zajištěný teplý čaj a drobné občerstvení. Organizátoři vítají další zájemce.

Pohádkové čtení na schodech

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo



Pohádková čtení na schodech pro děti a dospělé se konají vždy jednu sobotu v měsíci. A ta březnová je právě teď. Ve třetím patře foyer velké scény budou malí návštěvníci a posluchači putovat po naší pohádkové zemi. Pohádky ze středních Čech čtou Alexandra Palatínusová a Zbyšek Humpolec.

Třebíčsko

Jarní ARCHATT běh

KDY: sobota od 9.30

KDE: Třebíč, sportovní okruh Zámiš - Bažantnice

Desátý ročník Třebíčského běžeckého poháru zahájí letos jako první závod nazvaný Jarní ARCHATT běh tuto sobotu. Závod pro mládež startuje od půl desáté dopoledne a hlavní závod bude následovat v jedenáct hodin na sportovním okruhu Zámiš – Bažantnice v Třebíči. Výtěžek ze startovného věnují organizátoři Elence, která od narození trpí genetickou vadou – svalovou atrofií. Pomůže nákup rehabilitačních pomůcek.

Vítání jara s otužilci

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třebíč, rybník Kuchyňka



Klub ledních medvědů v Třebíči pořádá vítání jara tuto sobotu u rybníku Kuchyňka. Povzbudit je mohou lidé na břehu u školy. Vstup do vody je vhodný i pro neplavce. Parkování před školou není možné.

Do muzea za hodinami

KDY: sobota od 15.00

KDE: Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč

ZA KOLIK: 30 korun



Víte, jak měřili čas v dřívějších dobách? V dalším programu pro děti a jejich rodiče si přiblíží návštěvníci honosné hodiny ze šlechtického rodu Valdštejnů. Vstupné je třicet korun.

Městský karneval

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třebíč, Národní dům



V sobotu se velký sál Národního domu v Třebíči promění doslova v ledové království. Poprvé se zde uskuteční městský karneval plný pohádkových postav. Rodiče se svými ratolestmi se mohou těšit na odpoledne plné tance, masek, karnevalových her a soutěží se spoustou odměn. Karnevalový rej zpestří děti z Umělecké skupiny Positive Třebíč. Nebude chybět ani foto koutek. Vstupné pro děti je padesát korun, pro dospělého sedmdesát korun. Děti do dvou let mají vstup zdarma.

Přednáška a promítání

KDY: pátek od 18.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké konírny

Od portrétu, přes komerční fotografii k volné tvorbě. Přednáška a promítání fotografií Vojtěch Vlka se uskuteční v pátek od šesti večer v zámeckých konírnách.

Vernisáž výstavy Gabriely Kopcové

KDY: pátek od 16.00

KDE: Třebíč, sál hudebního oddělení, Městská knihovna

ZA KOLIK: zdarma



Vernisáž výstavy fotografky, ilustrátorky a spisovatelky Gabriely Kopcové se uskuteční v pátek od čtyř odpoledne v třebíčské knihovně. Její celoživotní inspirací je les – ať živé či neživé části, všechny dostávají nečekaně nový život ve fotografiích a kolážích. Vstup na vernisáž je zdarma.

Druhá sbírka

KDY: čtvrtek od 8.00 do 17.00, pátek od 8.00 do 15.00

KDE: Moravské Budějovice

Prodejna Barvy laky U Pepánka, na Pražské ulici 1579, pořádá do pátku 18. března sbírku na pomoc Ukrajině. Dárci mohou nosit potřebné věci ve čtvrtek od osmi ráno do pěti odpoledne a v pátek od osmi do tří hodin odpoledne. Jsou vítány polštáře, peřiny, deky, matrace, spacáky, ručníky, čelovky, baterky, čistící prostředky, powerbanky, talíře, vařečky, skleničky, talíře a další kuchyňské potřeby. Dále trvanlivé potraviny, sušené droždí, balené vody, šťávy, sušenky a další. Více informací na telefonu 724 105 404 nebo na: macoun.m@upepanka.cz. Tato sbírka ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda poputuje do Hospodářského dvora Bohuslavice, kde jsou ubytovaní lidé z Ukrajiny.

Aneta Langerová: Dvě slunce

KDY: středa 23. března od 19.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž



Na koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem vyráží Aneta Langerová. V Třebíči vystoupí ve středu 23. března od sedmi večer v divadle Pasáž. Vstupné na koncert je 540 a 590 korun.

Žďársko

Karnevalové poslední mazání

KDY: neděle od 15.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vysočina Arena

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Možnost rozloučit se se zimní sezonou a přivítat jaro budou mít návštěvníci zábavného odpoledne v maskách pro rodiny s dětmi. Karnevalové poslední mazání se uskuteční v Novém Městě na Moravě v neděli od tří hodin. Ve Vysočina Areně pro ně budou připravené soutěže, promenáda v maskách, dílnička pro děti, občerstvení, paintball a další aktivity. Vstupné je dobrovolné.

Rej masek na Harusáku

KDY: sobota od 13.00

KDE: Nové Město na Moravě, lyžařský areál Ski Harusák



Na pořádnou porci zábavy a stylové zakončení vydařené lyžařské sezony se mohou těšit účastníci Reje masek na Harusáku. Začne v sobotu v jednu hodinu odpoledne.

Můžem i s mužem

KDY: pátek od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 430 korun



V pátek večer zaujme diváky ve velkém sále velkomeziříčského Jupiter clubu vtipná autorská hra Můžem i s mužem. Představí se čtyři ženy čtyř různých archetypů, které nechají nahlédnout pod pokličku jedné narozeninové párty. Diváci se dozvědí, co vše se může odkrýt, když všichni touží po lásce a co vlastně ženy dělají, když je nikdo nevidí.

Hrátky s čertem

KDY: sobota od 18.00 a neděle od 12.00

KDE: Bohdalov, kulturní dům



Pohádkáři, divadelní spolek z Bohdalova, zvou všechny diváky na pohádkovou komedii Hrátky s čertem. Divadlo odehrají na dvakrát, a to v sobotu od šesti večer a v neděli od dvou odpoledne, v kulturním domě v Bohdalově.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem, v mnoha případech regionálním, se pyšní i březnový farmářský trh v Novém Městě. Uskuteční se v sobotu od osmi hodin na Vratislavově náměstí.

Fler trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům



Svět kreativity ožije v sobotu v novoměstském kulturním domě od devíti ráno do čtyř odpoledne. K zakoupení budou originální rukodělné výrobky. K dispozici bude i dětský koutek a kavárna.

Tomáš Klus – Cítím

KDY: pátek od 19.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 555 korun



Písničkář Tomáš Klus ve Žďáře představí své nové album Cítím, které vyšlo začátkem prosince loňského roku. Jde o první plnohodnotné album s tříletým odstupem od vydání alba Spolu a pod dvou speciálních minialbech – lockdownovém Pět pohromadě a politickém ČauČesko.

Vlado Ulrich Band

KDY: pátek od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 350 korun



Latinskoamerická hudební skupina Vlado Ulrich Band vystoupí v pátek večer v rámci Dnů hispánské kultury v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Vstupné 350 korun.

Miroslav Paleček – Pocta Jaroslavu Seifertovi

KDY: pondělí 21. března od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Café u tety Hany

ZA KOLIK: 250 korun



Ve žďárském Café u tety Hany vystoupí písničkář Miroslav Paleček a představí především své album Písně domova – Pocta Janu Seifertovi. Kromě zhudebněných básní českého nositele Nobelovy ceny za literaturu zazní i Palečkojaníkoviny, Ježkárny, dojde i na novinky a ukulele. Vstupné je 250 korun.

Josefská noc

KDY: pátek od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry

ZA KOLIK: zdarma



Na předvečer svátku svatého Josefa připravila žďárská knihovna bohatý program. Od pěti odpoledne přednese v přednáškovém sále Hana Machalová příspěvek Cestujte chytře, levně a snadno. V sedm večer začíná v internetové studovně Květinové aranžmá s Marií Horákovou. Ve stejný čas se v přednáškovém sále uskuteční promítání krátkých dokumentů Šitkredit (o neetických praktikách některých úvěrových firem) a Tři dary (o české pomoci v Afghánistánu. O půl deváté večer rozezní přednáškový sál koncert skupiny Pod Peperek Band. Vstup je zdarma.

Beseda s Markétou Harasimovou

KDY: pondělí 21. března od 17.00

KDE: Velká Bíteš

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Městská knihovna Velká Bíteš zve na pondělní besedu se spisovatelkou Markétou Harasimovou, autorkou knih Sametová kůže, Klinická smrt či Purpurové doteky od pěti hodin odpoledne. Vstupné je dobrovolné. Setkání začíná v pět hodin odpoledne.

Večerní výšlap s Activem

KDY: neděle od 16.33

KDE: Žďár nad Sázavou, sraz u Active clubu (Dolní 3)

ZA KOLIK: 20 korun



Přesně o jarním slunovratu vyrazí výletníci na večerní výšlap jaru naproti. Akce je určená pro rodiče s dětmi, trasa měří šest kilometrů, není sjízdná pro kočárky. Cesta povede na Plíčka ke studánce a bude následovat opékání buřtů u Krčova rybníku, špekáček a pečivo si účastníci donesou. Účastnický poplatek je dvacet korun.

Havlíčkobrodsko

Slavnostní kytarový koncert

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Stará radnice

ZA KOLIK: zdarma



Slavnostní kytarový koncert čeká na milovníky hudby v neděli od šesti hodin večer v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Vystoupí kytarový soubor Bel Tempo z pobočky ZUŠ Přibyslav pod vedením Jindřicha Macka, kytarové kvarteto ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě pod vedením Lukáše Nováka a hostem večera bude kytarové duo Pavel Steffal a Emanuel Kümmel. Vstup na koncert je volný.

Koncert kapely Wohnout

KDY: pátek od 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

ZA KOLIK: 450 korun



Kapela Wohnout zavítá do Havlíčkova Brodu. Vystoupí v rámci turné k desce HUH! v pátek 18. března v kulturním domě Ostrov od osmi hodin večer. Jako předkapela zahraje rocková skupina Jamaron z Prahy. Vstupenky v předprodeji 390 korun, na místě 450 korun. Zakoupené vstupenky z roku 2020 a 2021 zůstávají v platnosti.

Výtvarný workshop

KDY: pátek od 16.00 do 19.00

KDE: Přibyslav, Výstavní síň Kurfürstova domu

Výtvarný workshop pro dospělé s lektorkou Hankou Sommerovou s ekoná v Přibyslavi. Příspěvek na pomůcky činí 200 korun. Zároveň budou moci zájemci shlédnout výstavu Hany Sommerové, která se právě koná ve výstavní síni. Rezervace na telefonu 569 484 361.

Pelhřimovsko

Divadlo: Vrátila se jednou v noci

KDY: pátek a sobota od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 150 korun



I v letošním roce si spolek divadelních ochotníků Rieger Pelhřimov nacvičil hru. Tentokrát je na pořadu známá komedie s názvem Vrátila se jednou v noci. Divadelní představení mohou zájemci navštívit v pátek a v sobotu v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Začátek je po oba dny od sedmi hodin večer. Vstupné na představení je sto padesát korun. Lístky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí.

Karneval s Inkou Rybářovou

KDY: neděle od 15.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj

ZA KOLIK: 120 korun



Karneval s Inkou je zářivá, veselá přehlídka masek, dojde i na tanec, hudbu, odměny a karnevalové soutěže. Inka zpívá a pan Rybička s dětmi tančí za zvuku rytmických písniček, které roztančí celý sál. Dětský maškarní karneval pro všechny loupežníky, piráty, princezny a vůbec pro všechny masky, které si chtějí užít výbornou zábavu, se uskuteční v neděli od tří hodin odpoledne v kulturním domě Máj. Vstupné v předprodeji je devadesát korun, na místě sto dvacet korun.

Přednáška: Jan Ámos Komenský

KDY: pondělí 21. března od 17.00

KDE: Pelhřimov, Městská knihovna



Městská knihovna Pelhřimov pořádá pro příznivce historie v pondělí 21. března od pěti hodin odpoledne v hudebním oddělení přednášku Jan Ámos Komenský s přednášející Miloslavou Stehnovou. Příchozí si připomenou život a dílo světově uznávaného pedagoga a filozofa. V dějinách světového myšlení a pedagogiky není mnoho osobností, které by svým dílem obsáhly tak širokou paletu témat jako národní velikán a učitel národů Komenský.