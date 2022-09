„Věříme, že počasí vydrží. Hlavním hostem bude kapela Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Ta vystoupí v sobotu od šesti večer na hlavní pódiu na Masarykově náměstí, po nich přijde na řadu folklorní soubor Vargovčan z Hanušovce nad Topĺou,“ pozval na akce, které jsou součástí folklorního festivalu Setkání na Podhorácku, ředitel Klubu kultury Velké Bíteše Josef Jelínek. Tento festival startuje v sobotu v půl druhé a představí se například Horáčan z Velkého Meziříčí, Dudácká hudba ZUŠ Hrotovice a další. Festival moderuje Karel Hegner. Festival je pro návštěvníky zdarma.

Mladší návštěvníky zaujme hlavně páteční hodový program. V amfiteátru u kulturního domu ve Velké Bíteši vystoupí od půl sedmé večer taneční skupina Pomponky z Osové Bítýšky, dále vystoupí moderní gymnastky z Velké Bíteše a od půl osmé začne hudební program. „Tam bych rád pozval na kapelu Milana Peroutky Perutě, Balage Band, ohnivou show a Yo Yo Band,“ dodal Jelínek. Páteční večer moderuje Marek Grande z Hitrádia Vysočina a vstupné stojí sto korun.

Nedělní program začne v osm hodin slavnostní bohoslužbou v kostele svatého Jana Křtitele za účasti krojované chasy. A od devíti budou stárci zvát starky za doprovodu dechové hudby Lesanka. V jednu hodinu se bude křtít hvězda No Name na hlavním pódiu pod májí, akci odmoderuje Alexandr Hemala. A v půl druhé projde městem krojovaný průvod od kulturního domu až na Masarykovo náměstí. „Chasa se představí v nových krojích, na kterých jsme s etnology pracovali tři roky. Jsou překrásné a mám z nich radost. Lidé je uvidí v celé kráse poprvé. Průvod má sedmdesát členů,“ uvedl ředitel bítešské kultury. Průvod půjde za doprovodu Lesanky a Muzikantů Ladislava Prudíka. Ve tři začne tradiční hodový program krojované chasy s rychtářem a právem.

Po celou dobu týdenních hodů mohou lidé zajít do hodových sklípků, kterých je letos přes deset. Kromě toho jsou otevřené výstavy v síni Klubu kultury, dále v městském muzeu a v chovatelském areálu bude také hodová výstava drobného zvířectva. Součástí hodů je jarmark lidových řemesel a farmářské trhy. Hody končí ve středu 14. září kácením máje.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Mrkvancová pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Polná, náměstí, zámek i hrad

V Polné začíná v pátek tradiční Mrkvancová pouť. Pořadatelé připravili atrakce a stánky na náměstí, jarmark na hradě a taneční zábavy po celý víkend. V pátek na zámku zahrají kapely B2Beat, Gallen, Vingl, Airback, Djs garage párty. V sobotu se představí Adriana, JordanII, Djs garage párty a další. V sobotu a v neděli se na jarmarku na hradě mohou lidé těšit na dechovku Havlíčkobrodská dvanáctka a country Xandi.

Ve Stonařově otevírají inline dráhu

KDY: pátek a sobota, od 14.00

KDE: Stonařov, Na „Gregoráku“

V pátek 9. a v sobotu 10. září budou na Gregoráku ve Stonařově zdolávat rekord na nové in-line dráze. Zájemci si mohou vybrat z jízdy na kolečkových bruslích i na koloběžkách. Inline závod potrvá rovných čtyřiadvacet hodin. O hudební program se postarají místní kapely, skupiny Fontána, The Newmour Experience a další. Začátek akce je v pátek ve dvě hodiny odpoledne, závod startuje ve tři hodiny. V sobotu se děti mohou těšit na skluzavku, malování na obličej, pro dospělé bude zametač a lidský fotbal. Ve dvě hodiny odpoledne bude pokřtěna kniha Stonařov 2012 – 22. Závod dojede ve tři odpoledne. Poté bude dráha slavnostně otevřena. Od čtvrt na čtyři se zájemci mohou těšit na zábavné odpoledne s Milanem Řezníčkem. Po oba dva dny vstupné zdarma.

Smejko a Tanculienka

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, DKO

Smejko a Tanculienka přijíždí do Jihlavy s novým představením Tancuj, tancuj!. V něm zazní ty nejnovější i nejznámější hity. Děti zažijí Krásný den, budou hodnit Muchu, hrát hru Kámen, nůžky papír a kdyby pršelo, zachrání je Kukino. Budou se péct palačinky a děti se podívají i do pravěku. Zábava na hodinu je vhodná pro děti od dvou let, vstupné stojí 300 korun a lístky jsou stále k dispozici.

Jihlavský půlmaraton

KDY: neděle od 8.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Druhá zářijová neděle bude v Jihlavě patřit sedmému ročníku Jihlavského půlmaratonu. Ten odstartuje v pravé poledne z Masarykova náměstí. Už od osmi hodin ráno se mohou prezentovat závodníci rodinného běhu i půlmaratonu. Rodinný běh startuje v půl jedenácté, sólo běžci vystartují v pravé poledne a o čtvrt hodiny později vystartuje štafeta. Vyhlášení vítězů se koná ve tři odpoledne.

The Urge na náměstí

KDY: neděle od 16.30

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Choreografka Ceren Organ vytvořila originální projekt, který čerpá s koronavirové uzávěry. Lidé nemohli ven, tak zaplavili sociální sítě domácími videi s tanečníky. Choreografka vybrala několik z nich jako inspiraci ke svému nejnovějšímu projektu, který umístila do veřejného prostoru. Taneční obrazy s improvizací, hudební složku doplní saxofonista, to vše mohou vidět lidé v neděli odpoledne na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Na kole dětem Vysočinou

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčákem startuje v Telči. Délka trasy Na kole dětem Vysočinou měří 77 kilometrů a vede z Telče přes Třešť, Jihlavu, Hubenov, Batelov zpět do Telče. Dojezd pelotonu je v půl páté na náměstí zpět do Telče.

Den otevřených památek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, různá místa

V Telči zpřístupní památky všem zájemcům. Dny otevřených památek připadají na sobotu 10. září. V Telči čekají na zájemce i koncerty, přednášky nebo pohádky. Jednu takovou zahraje divadelní kroužek Dráčata při DDM Telč od 10.30 právě v DDM na náměstí. Půjde o loutkové Pohádky z lesa. V půl druhé odpoledne se v kostele svatého Ducha uskuteční koncert staré hudby Mirka Zadiny a přednáška s promítáním od Melmukových. Ve tři hodiny odpoledne vystoupí v kostele svatého Jakuba pěvecký sbor Smeta Telč a hudební skupina Labyrint Třešť. Dále je například otevřená rozhledna na Oslednicích od 10 do 16 hodin, Telčský dům od 10 do 17 hodin a na další památky bude vstup zdarma.

Kolečka v Lipkách

KDY: neděle od 14.00

KDE: Telč, Lipky

Sportovně zábavné odpoledne pro celou rodinu na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách i s kočárky. To jsou Kolečka v Lipkách. Zájemci si vyzkouší soutěže zručnosti, slalom, závody, kvíz, losování o ceny a další.

Vyjížďka s burzou

KDY: neděle od 8.00

KDE: Telč, Muzeum techniky

Podzimní vyjížďka strojů minulého tisíciletí s burzou se koná v neděli u Muzea techniky Na Sádkách. Od osmi do půl jedenácté bude burza náhradních dílů, od půl desáté se sejdou účastníci vyjížďky, vozidla do roku výroby 1990. V půl jedenácté vozy odjedou na vyjížďku s překvapením a ve dvanáct v poledne akce končí.

Třešťský jednorožec

KDY: pátek až neděle

KDE: Třešť, výstavní areál Klínarka

Krajská soutěžní výstava králíků, drůbeže a holubů se koná v třešťském výstavním areálu Klínárka. Celý víkend si lidé budou moci prohlédnout chovatelské úspěchy. V sobotu je otevřeno od osmi ráno do sedmi večer a nebude chybět ani živá hudba. V neděli mohou lidé přijít také od osmi ráno a budou moci chodit až do tří odpoledne. Dospělí platí čtyřicet korun, děti mají vstupné zdarma. Občerstvení pořadatelé zajistili.

Požární útok

KDY: sobota od 13.30

KDE: Čenkov, venkovní areál

Memoriál Františka Hrona se koná v Čenkově 10. září od půl druhé odpoledne. Půjde o soutěž v požárním útoku, zúčastnit se ho mohou týmy ze širšího okolí. Občerstvení zajištěno, vstupné bude zdarma.

Žďársko

Volný čas není nuda

KDY: pátek, od 15.00 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Veletrh volného času bude možné navštívit v pátek od tří do šesti hodin odpoledne na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Akce s názvem Volný čas není nuda je největší přehlídkou dětských organizací, která se v září koná ve všech okresních městech Vysočiny. Nabídne dětem možnosti, jak zábavně a smysluplně trávit volný čas. Těšit se mohou také na hry, soutěže, aktivity, nabídku kroužků a oddílů.

Bystřický den horníků

KDY: pátek od 14.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

V pátek se koná v Bystřici nad Pernštejnem den horníků. Ve dvě hodiny bude otevřený Park horníků vedle mateřské školy Korálky za doprovodu Dechového orchestru Základní umělecké školy Bytřice nad Pernštejnem. O půl třetí následuje odhalení sochy Horníka a ve tři hodiny mohou lidé zavítat do Městského muzea na promítání historických fotografií z Uranových dolů v Dolní Rožínce.

Večer s cimbálem a vínem

KDY: pátek od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Pohodový bude páteční Večer s cimbálem a vínem v Novém Městě na Moravě. Hrát bude Jožka Černý s cimbálovkou, v jehož podání se mnohé lidové písně staly legendou. K dobré hudbě patří také dobré pití, po celý večer se budou prezentovat vinaři, jejichž vína bude možné degustovat i nakupovat. Vstupné na místě je 250 korun, s Novoměstskou kartou o padesát korun méně. Akce začíná v sedm hodin večer v kulturním domě.

Charitativní běh pro Domácí hospic Vysočina

KDY: sobota od 14.00

KDE: Nové Město na Moravě, přírodní koupaliště

Podpořit pohybem činnost Domácího hospicu Vysočina bude možné v sobotu během i chůzí. Na trasy dlouhé dvě a pět kilometrů vyrazí účastníci ve tři hodiny odpoledne, registrace začíná o hodinu dříve. Začíná se u přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě, dětem trať zpříjemní zábavné úkoly. Chybět nebude ani doprovodný program a občerstvení. Doporučené startovné je dvě stě korun, pro děti do patnácti let osmdesát, pro rodiny pět set korun na delší trasu, na kratší pro dospělé dvě stě, pro děti padesát a pro rodiny čtyři sta korun. Nadace Divoké husy výtěžek z akce zdvojnásobí.

Loutková scéna slaví 70 let

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Ve Velkém Meziříčí se bude slavit výročí sedmdesát let od založení loutkového divadla při Jupiter clubu. V sobotu začíná ve výstavní síni výstava loutek a kulis, a v předsálí kina výstava fotek ze zákulisí. Obě zůstanou přístupné do druhého října. V sobotu se mohou účastníci oslav těšit fotokoutek na nádvoří před kinem a na loutkové představení (vstupné padesát korun) v podání souboru z Humpolce od patnácti hodin na malé scéně. Nedělním lákadlem bude komentovaná prohlídka zákulisí a opět loutkové představení, tentokrát v podání Loutek VM. V sobotu i v neděli se budou v kinosále promítat dokumenty o loutkovém divadle a na nádvoří před kinem bude na děti čekat zajímavé tvoření.

Zahradní slavnost pro Pomněnku

KDY: neděle od 14.00

KDE: Nové Město na Moravě, park u evangelického kostela

Zahradní slavnost pro Pomněnku se uskuteční v neděli v Novém Městě na Moravě v parku u evangelického kostela. Od dvou hodin odpoledne bude pro děti připravené loutkové divadlo, od tří hodin pak pro všechny Mozkoherna, zábavný trénink mozku. V pět hodin vystoupí pěvecký sbor Studánka ze Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem. Občerstvení zajištěno, dobrovolné vstupné podpoří veřejnou sbírku domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě. Ten bude nejpozději od ledna roku 2025 sloužit lidem s Alzheimerovou nemocí.

Třebíčsko

Oživený zámek

KDY: sobota a neděle, od 9.00 do 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

Speciální prohlídky, letos již po třiadvacáté, nabízí v sobotu a neděli zámek v Náměšti nad Oslavou. Netradiční prohlídka zámku, která tradičně v rámci Dnů Evropského dědictví netradičně provází naší i světovou, vzdálenou i blízkou historií. Téma letošního ročníku je Hola Espaňa. První prohlídka po oba dva dny začíná v devět ráno, poslední v pět odpoledne, v půlhodinových intervalech. Doporučená rezervace na namest@npu.cz nebo na telefonu 568 620 319.

Den otevřených dveří a třebíčský jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Třebíč, Kulturák Borovina

Zájemci se mohou přijít podívat na den otevřených dveří kulturního domu v Borovině. Současně se bude před kulturním domem konat třebíčský jarmark regionálních produktů. Návštěvníci si mohou nakoupit produkty z mléka, ručně vyráběné doplňky a dekorace, produkty od pěstitelů a výrobců z našeho okolí a mnoho dalšího.

Cesta za pokladem náměšťského purkmistra

KDY: pátek od 15.45

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

Malí i velcí zájemci se mohou vydat na velkou dobrodružnou cestu v kulisách náměšťského zámku a zahrad. Připraveny jsou nové soutěže, které potrápí tělo i ducha. Odměna je připravena pro všechny soutěžící.

Dukovanské stezky

KDY: sobota, start od 8.00 do 11.00

KDE: Informační centrum JE Dukovany

V sobotu se koná šestadvacátý ročník pochodu Dukovanské stezky. Pořadatelé zvou všechny příznivce turistiky na netradiční stezky malebnou přírodou v okolí Jaderné elektrárny Dukovany a údolí řeky Jihlavy. Při návštěvě informačního centra JE Dukovany je možné se blíže seznámit s touto jadernou elektrárnou a na trasách si pak ověřit a ocenit, že ani sedmatřicet let jejího provozu nezanechalo žádný negativní dopad na okolí. Cílem tras letošního ročníku je obec Dalešice. Trasy osm, jedenáct, sedmnáct, dvacet a šestatřicet kilometrů. Startovné dospělí padesát korun, děti a senioři třicet korun. Cíl je v Pivovaru Dalešice do šesti hodin večer. Každý účastník pochodu obdrží průkaz s popisy tras a mapkou zvolené trasy.

Hvězdicově na Jalovec

KDY: sobota

KDE: start libovolný, pochod hvězdicový

Klub českých turistů Třebíč zve na šestadvacátý ročník turistického pochodu Hvězdicově na Jalovec tuto sobotu. Startovné je zdarma. Cíl od půl desáté do půl čtvrté na Jalovci – chata lyžařů, pod restaurací. Trasy pět, deset a dvacet kilometrů. Cyklotrasy podle svého uvážení.

Den otevřených dveří a prevence

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Třebíč, nemocnice

V sobotu od deseti do čtyř hodin odpoledne pořádá Nemocnice Třebíč Den otevřených dveří a prevence. Zároveň si připomenou 120. výročí od svého založení. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu historických fotografií mapující rozvoj zdravotního zařízení. Pro zájemce připravují zdravotníci řadu preventivních měření a kontrol – ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen v mozku, měření nitroočního tlaku, kontrolu tlaku i cholesterolu a mnohé další. Děti i dospělí si zopakují poskytnutí první pomoci. Hasiči, policisté, záchranáři a armáda přivezou na ukázku své vozy a další technické vybavení.

Horákův Horácký festival

KDY: 12. září až 18. září, od 19.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda - Velký sál

Od pondělí 12. září až do neděle 18. září se uskuteční v Moravských Budějovicích osmnáctý ročník festivalu Horákův Horácký festival. Divadelní festival, kde se mohou návštěvníci těšit na divadelní hry jako Záskok v podání Štěměšské divadelní společnosti v pondělí od sedmi hodin večer, vstupné šedesát korun. Veselohru Dveře zahraje divadelní spolek při NKN Jemnice v pátek ve stejný čas a za stejné vstupné. V sobotu čeká na diváky originální komedie s originální zápletkou Na ostro, hrají Eva Hráská, Leoš Noha, Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová a Petr Vojnar, vstupné v předprodeji 280 korun, na místě 380 korun. Horákův Horácký festival bude zakončen pohádkou pro děti, kterou zahraje Divadlo ZŠ TGM pod vedením Věry Pokorné a Patrika Holíka, vstupné 60 korun.

Pelhřimovsko

Hradohraní na Orlíku

KDY: sobota a neděle

KDE: Hrad Orlík u Humpolce

Zájemci se mohou vydat na hrad Orlík nad Humpolcem mezi Indiány a stát se jedním z nich. V sobotu 10. září od deseti do pěti hodin odpoledne a v neděli 11. září v čase od deseti do dvou odpoledne se koná Hradohraní na Orlíku. Na návštěvníky tu čeká několik zkoušek a po jejich zdolání titul pravého indiánského bojovníka. Přijet může celá rodina. Domů se vrátí s indiánským malováním na tváři a spoustou zážitků. Ověří si mušku v lukostřelbě, protáhnou si nohy v Setonově běhu, prověří si znalosti přírody při stopování zvířat, naučí se rozdělat oheň bez sirek, aby se mohli zúčastnit soutěže o ceny přímo na hradě.

Komentované prohlídky parku

KDY: sobota a neděle, od 11.00, 13.00 a 15.00

KDE: Hrad Kámen

Pozoruhodný park hradu Kámen nabízí působivá zákoutí a průhledy v každé roční době. Pozornost nejvíce upoutá okrasné jezírko s rybičkami a lekníny, monumentální skalisko nebo dvě stě let staré památné stromy. Při komentovaných prohlídkách, které se budou konat v sobotu 10. září a v neděli 11. září, vždy v jedenáct dopoledne a v jednu a ve tři hodiny odpoledne, se zaměří na historii parku, nedávnou revitalizaci i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Návštěvníci proniknou do tajů historie romantického parku, konec léta má také své kouzlo. Vstupné je zdarma.

Humpolecké vinobraní

KDY: pátek od 15.00 do 22.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

Humpolecké léto ve stylu vinobraní zakončí v pátek v parku Stromovka. Návštěvníci se mohou těšit na výborná vína, dobré jídlo, mini jarmark a k tomu skvělou hudbu. Jako první vystoupí od tří hodin cimbálová muzika Galán, poté Vesna, Le Plaisir, Světlo a Fleret. Ve čtvrt na sedm si mohou zájemci poslechnout besedu na tém a dravci a sovy. Vstupné je zdarma. Degustace bude možná pouze do skleniček a platí se přímo u vinařů.

Výstava v knihovně

KDY: do 30. září

KDE: Kamenice nad Lipou, Městská knihovna

Městská knihovna Kamenice nad Lipou zve na prodejní výstavu akvarelů, fotografií a kreseb autorek z Jihlavy. Výstavu je možné navštívit ve výpůjčních dnech knihovny, a to v pondělí, ve středu a pátek až do 30. září. Svá díla vystavují: Miroslava Patočková/fotografie, Věra Kronoveltrová/akvarel a Blanka Mátlová/kresby.

Podzimní muzejní vycházka: Humpolecké studánky

KDY: sobota od 13.00

KDE: Humpolec

Na podzimní muzejní vycházce se sejdou zájemci před budovou muzea na Horním náměstí v jednu hodinu odpoledne. Navštíví několik studánek, kde se dozví nejen o jejich minulosti, ale i o jejich důležitosti v časech sucha a o tom, jak může každý studánkám pomoci. Každá řeka totiž začíná studánkou a každý studánka ovlivňuje kvalitu a množství vody v řece. Projdou se ke studánkám v okolí zříceniny hradu Orlík (Pod židovským hřbitovem, studna pod Orlíkem, Permoníkova studánka, U Tří jezírek) a poté se vrátí jihozápadním směrem zpět k městu a putování zakončí u studánek V Cípku. Vycházku povede Pavel Koubek.

Dechovky 21. století

KDY: pátek od 20.00 do 23.00

KDE: Žirovnice, sokolovna

Město Žirovnice a festival Dechovky 21. století už neodmyslitelně patří k sobě. Letos připravil Odbor kultury Města Žirovnice další ročník tohoto oblíbeného festivalu, který se koná čtvrtletně. Další setkání dechovek se uskuteční v pátek od osmi hodin večer. K tanci a poslechu zahraje kapela Kumpanovi muzikanti a Jihočeská sedmikráska. Návštěvníci se kromě kvalitní hudby mohou těšit na doprovodné kulinářské akce, které zajišťuje místní Restaurace U Kuše.

Rynárec bejkovna

KDY: sobota od 10.00

KDE: Rynárec

Cyklo Hobby Rynárec pořádá čtrnáctý ročník cyklistických závodů na horských kolech. Startuje se v mnoha věkových kategoriích, jsou připraveny i dětské závody do patnácti let. Start závodu je v deset hodin dopoledne

Komentovaná prohlídka výstavy

KDY: úterý 13. září od 17.00

KDE: Pelhřimov, muzeum

Pelhřimovské muzeum zve na komentovanou prohlídku výstavy Svět pod lupou: Mikroskopy v čase, která se koná v úterý 13. září od pěti odpoledne ve výstavní síni zámku pánů z Říčan. Výstavou zájemce provede kurátor Lubomír Anděl. Vstup je zdarma. Použití mikroskopu v posledních dvou stoletích představuje výstava, která prezentuje nejen technologický vývoj přístroje, ale i jeho použití v přírodních vědách. Ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Gymnáziem Pelhřimov se představí široká škála využití tohoto neocenitelného vědeckého pomocníka a užitečného bojovníka na poli zdravotnictví.

Havlíčkobrodsko

Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den

KDY: do neděle 11. září

KDE: Přibyslav

Až do neděle mohou zájemci navštívit v Přibyslavi tradiční Přibyslavské slavnosti spojené s Mlékárenským dnem, který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou svého druhu. Slavnosti vrcholí v sobotu, kdy lidé najdou expozici mléčných výrobků nejen tradičně ve sklepení radnice, ale i ve starém špitále nebo ve farní stodole a budou je moci i ochutnat. Jednatřicátý ročník Mlékárenského dne zahájí ve tři čtvrtě na devět ráno.

Sportovní den

KDY: pátek od 15.30

KDE: Světlá nad Sázavou

Užít sportovní den mohou všichni zájemci všech věkových kategorií tento pátek v čase od půl čtvrté do šesti hodin večer ve sportovní hale na Komenského náměstí a v prostorech Domu dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou.

Vysočinka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Společenský dům - taneční sál

Vysočinka je nejmenší profesionální dechovka z Vysočiny, která v roce 2022 oslavuje pětadvacáté výročí založení. Během svého působení získala několik cen z prestižních soutěží v oblasti dechové hudby. Známá je nejen v celé České republice, ale své fanoušky má i v Holandsku, Belgii, Francii, Švýcarsku, Spolkové republice Německo, Polsku několikrát hostovala v USA. Vysočinka se skládá z pěti muzikantů a dvou zpěváků a vystupuje v klasických krojích z Vysočiny. Koncert se koná v neděli od tří hodin odpoledne ve Společenském domě ve Světlé nad Sázavou. Vstupné je 150 korun.

Pouťový koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Golčův Jeníkov, za sokolovnou

Pouťový koncert skupiny Sebranka se uskuteční v neděli od tří hodin odpoledne. Letos se pouťový koncert koná na netradičním místě, za sokolovnou a později, než bývá zvykem, to aby si návštěvníci koncertu mohli vychutnat jak pouť, tak dvě hodiny dechové hudby.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou a Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou zvou na slavnostní otevření hasičské zbrojnice, které se bude konat v sobotu do dvou hodin odpoledne v ulici u Pikulky. Je připravený bohatý program a občerstvení zajištěno.