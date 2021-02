KDY: do 31. března 2021

KDE: na stránkách Památníku písemnictví na Moravě

ZA KOLIK: zdarma

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. V první kategorii, pro děti ve věku jedenáct až patnáct let, je letos zadané vyprávění, mládeži ve věku šestnáct až devatenáct let je určená druhá kategorie, v níž je požadovaný žánr povídky. Uzávěrka soutěžních prací je do 31. března 2021. Bližší informace zájemci naleznou na stránkách Památníku písemnictví na Moravě.