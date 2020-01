Třebíč mým objektivem

KDY: 15. ledna, v 17 hodin

KDE: Výstavní síň Předzámčí, Třebíč

ZA KOLIK: vstup volný

Letos již jedenáctý ročník soutěže. Vernisáž výstavy se koná ve středu 15. ledna v 17 hodin ve Výstavní síni Předzámčí. Na zahájení vystoupí ZUŠ Třebíč a úvodní slovo pronese Pavel Heřman. Výstavu můžete navštívit do 1. března. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.