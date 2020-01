Vernisáž výstavy

KDY: 6. ledna, v 17 hodin

KDE: Městská knihovna, Třebíč

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vernisáž výstavy třebíčského rodáka Luboše Šenkýře připomene místa a stavby, které mnohdy známe už jen z pohlednic a starých fotografií.

„Luboš Šenkýř se narodil v roce 1935. Své dětství a mládí prožil v Podklášteří, jeho dědečkem byl třebíčský betlémář Josef Milostný,“ sdělila knihovnice Eva Bazalová.

V Třebíči Luboš Šenkýř vystudoval střední školu a pak ho osud zavál do nedalekých Přímětic u Znojma. Od mládí rád maloval a pokoušel se navázat na dědečkovu tvorbu betlémů. S výsledkem ale nebyl spokojen. ZMaloval pro sebe, rodinu, výjimečně pro přátele. S radostí se ujal úlohy dědečka. Vnoučata chtěla, aby jim vyprávěl o době svého dětství a mládí. Začal se vracet do míst, kde tato období prožil. A tehdy si uvědomil, že najednou není koho se ptát. Lidé a věci nenávratně odcházejí. Rozhodl se něco z té staré i nové doby zachytit, jak písmem, tak obrazem. Sám k tomu dodává: „Když má člověk dostatek sil, může se do míst spojených s prožitky vracet. Až toho nebudu schopen, poslouží k tomu moje kresby a písemné vzpomínky. A pro další generace může toto všechno přispět k poznání, jak to dříve vypadalo. Někdo neznámý se třeba po letech na moje obrázky podívá, podobně jako se v bazilice v Třebíči na Podklášteří dívají lidé o Vánocích na betlém mého dědečka Josefa Milostného.“.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 6. ledna v 17.00 hodin za účasti autora. O hudební vložku se postará pěvecký sbor Osmina. Výstava potrvá do konce ledna.