Jan Zahradníček/Antonín Malach a hosté

KDY: 27. ledna, v 9 hodin

KDE: Městská knihovna, Třebíč

ZA KOLIK: 30 korun

V lednu uplyne 115 let od narození Jana Zahradníčka. V prosinci to pak bude 60 let od jeho úmrtí. Jan Zahradníček pocházel z Mastníku, navštěvoval gymnázium v Třebíči, později studoval na univerzitě v Praze. Vzpomínat na něj budou a pořad připravili Antonín Malach a jeho hosté - Jaroslava Mahelová, Marcela Blažková a Marie Nováková.