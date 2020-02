Splněný sen Adélky Kašpárkové

KDY: od 12. února od 17 hodin

KDE: Galerie Předsálí Národního domu, Třebíč

ZA KOLIK: vstup volný

Adélka Kašpárková je jedenáctiletá talentovaná slečna, která zálibu v malování objevila již ve svých třech letech. Začínala tehdy jen otisky prstů a rukou, později už zkoušela abstraktní obrázky. V šesti letech se začala věnovat více kresbě – tužkou, uhlem. V posledních letech maluje svoje obrazy pomocí akrylových barev. Miluje přírodu, velká část jejích obrazů znázorňuje zvířata a přírodní scenérie. Adélka se mimo malovaní věnuje už šest let také fotbalu (Hajduk Lipník). Zatvrzele odmítá představu studia na ZUŠ s tím, že by ji mohl někdo ovlivňovat v její tvorbě a tématech, která chce na svých plátnech zpracovávat. Výstavu je možné navštívit do 5. dubna, otevřeno pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.