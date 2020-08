KDY: denně, od 9.00

KDE: Alternátor, Třebíč

ZA KOLIK: 100/80 korun

Vláček každou svou jízdu začíná u Ekotechnického centra Alternátor od 9, 10.35, 12.30, 14.05 a 15.40 hodin. Odtud směřuje na zámecké nádvoří k bazilice sv. Prokopa (tato zastávka slouží také jako výchozí bod pro návštěvu židovské čtvrti), odsud zamíří na Karlovo náměstí, dále k Aquaparku Laguna a poté k Hotelu Atom, kde se otočí a stejnou cestou se vrátí zpět. Systém jízdy je tzv. hop on – hop off. Cestující tedy mohou vystoupit na kterékoli zastávce, prohlédnout si pamětihodnosti a některým z dalších spojů pokračovat dál. Během jízdy jsou přehrávány audiospoty, které formou v podobě Cestománie upozorňují na zajímavosti v Třebíči. Tyto spoty připravil divadelní soubor Ampulka. Celodenní jízdné pro dospělého činí 100 korun. Děti do 140 centimetrů výšky, senioři, studenti s ISIC kartou či jiným studentským průkazem a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zaplatí 80 korun.