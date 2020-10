KDY: dnes od 16.30

KDE: Zámecké konírny, Moravské Budějovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Cílem tohoto projektu bylo připomenut českým a rakouským občanům útrapy života v totalitním režimu. Výstavní panely za sebou již mají poměrně dlouhou cestu. Na podzimu loňského roku byla výstava k vidění v Rakousku, konkrétně v Poysdorfu, poté v prostorách Obchodní akademie Laa an der Thaya a dále v největším vídeňském obvodu Donaustadt na Volkshochschule. Svoji rakouskou cestu zakončila ve městě Retz. Česká vernisáž se odehrála na zámku v Mikulově. Výstava bude otevřena do 11. října, po až pá 10 - 12 a 14 - 16 hodin, so a ne 14 - 16 hodin.