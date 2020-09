KDY: dnes od 17.00

KDE: Městská knihovna, Třebíč

ZA KOLIK: 30 korun

Západní Afrika, šest let, devět zemí - devět příběhů. Zážitky z cest od Senegalu do Beninu. Příroda, národní parky, přeplněná města i pláže, které ještě nikdo nezastavěl betonem, cestování na střeše auta i na velbloudech, hliněné mešity, karnevaly, tradiční slavnosti masek, tržiště, koloniální historie, divoké bary a setkání u přeslazeného čaje. To vše jsou příběhy pulsující Západní Afriky, která je jednou nohou v civilizaci a druhou ve světě dávných zvyků a rituálů. Vstupné na přednášku je 30 korun.