KDY: dnes od 19.00

KDE: zámecká jízdárna, Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: vstupné 360 korun

Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka, už dávno není. Přestože se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává -odjede na dovolenou do Řecka, zamiluje se tam a začne nový život. Začátek představení je od sedmi hodin.