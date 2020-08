KDY: dnes od 9.00

KDE: Muzeum, Třebíč

ZA KOLIK: 20 korun

Na výstavě Majklova autíčka je k vidění sbírka malých autíček Michala Cakla z Lesonic. Sbírka začala vznikat v říjnu 2014 po návštěvě lednického Muzea hraček. Na výstavě návštěvníci najdou více než 2020 modelů osobních i nákladních autíček, ať už z novodobé produkce (značka Matchbox patří od roku 1997 firmě Mattel) nebo modely ze starších sérií. Několik exponátů je zapůjčeno z výstavy Klukovský sen v Rokytné.Výstavu je možné navštívit do 11. října. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle a to 9 – 12 a 13–17 hodin (červenec a srpen každý den).