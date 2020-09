KDY: dnes od 17.00

KDE: Městská knihovna, Třebíč

ZA KOLIK: vstupné 30 korun

Jmenuje se Jakub Greschl, je mu 29 let, pochází z Holýšova na Plzeňsku. Narodil se s dětskou mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby ho nohy unesly. Ani to mu však nevzalo sílu a procestoval přes třicet zemí. Nabízí interaktivní fotograficko-cestovatelské přednášky z míst, které i přes svůj handicap navštívil. A to trochu netradičně.