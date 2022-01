Jak dlouho už se s Luckou znáte? Blíž od premiéry mého záskoku v The Addams Family, nicméně jedno takové shledání už bylo kdysi na prknech bývalého DISKu, dnes Divadla Lucie Bílé, kdy proběhla lehká konzultace mezi Luckou a mojí maminkou Janou Hlaváčovou. Lucinka tehdy oslovila maminku, jestli by jí, tuším při Johance z Arku, neporadila co do činoherní akce. A já jsem tam tehdy byla s ní, seděly jsme v šatně a od té doby o sobě s Luckou víme. V Karlíně jsme se pak na sebe hezky napojily, a to pracovně i lidsky.

Jaká tedy byla reakce, když vás Lucka oslovila, zda byste nechtěla hrát v chystaném muzikálu Láska je láska? Okamžitě jste kývla?

Vzhledem k tomu, že spolu opravdu hezky vycházíme, že jsem už trošku unavená ze zájezdů, že režisér a dramatik Tonda Procházka je můj dlouholetý kamarád z mého prvního působení v angažmá Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, a vzhledem k obsazení, na které jsem se zeptala, moje rozhodování netrvalo příliš dlouho. (smích)

Herci to teď nemají vzhledem k situaci jednoduché. Vidíte to v roce 2022 optimističtěji?

Všichni to mají složité, nejen herci. Neumím predikovat. Držme si palce, všichni jsme na jedné lodi a zachovejme si zdravý rozum. Buďme zodpovědní sami k sobě a všem přeji, aby to hlavně přestáli ve zdraví, bez nervů a bez nějakých depresí. Mediální tlak v podobě strachu se na nás řítí ze všech stran.

Stalo se vám někdy, že jste měla takhle dlouhou pauzu od hraní?

Nikdy. Bylo to opravdu poprvé a přiznám se, že v začátcích ta pauza udělala mému fyzickému aparátu dobře. (smích) Také jsem si o prázdninách v rámci nějakých letních představení při opětovném nástupu do toho rozjetého vlaku uvědomila to, co zatím ještě nikdy, že ta profese, a možná je to i tím, že už člověku není dvacet a nemá tu vervu, energii a ambici, je náročná. Uvědomila jsem si, kolik toho herec musí zvládnout, pokud není úplně exhibicionista, což já nejsem, aby vůbec na to jeviště vylezl, notabene ještě v nějakém kostýmu s nějakou rekvizitou, a měl tu drzost, jak říkal můj otec, divákům hodinu nebo dvě a půl hodiny vštěpovat, že je královna Alžběta.

Opakovala jste si v lockdownu texty?

Dala jsem si pauzu, takže než se to soukolí potom nahodilo včetně hlasivek, které byly odpočaté, tak to bolelo ve všech sférách. (smích)