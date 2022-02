„Udělali jsme si z toho výzvy na dovolené a už 6 let se tím bavíme na každé z nich. Nespočítám už kolik bylo držkopádů, ale ten pocit, když se nám to povede, je skvělý,“ doplnila k zajímavému snímku.

I v Česku vyrostla hvězda pro Hollywood. Hugo Haas ale neměl na růžích ustláno

Před pár dny také popsala, jak to mezi jí a partnerem vlastně je. „Jsme tak rozdílní, ale zároveň stejní. On introvert, já extrovert. On klidný, já neurotik. On rozvážný a trpělivý, já impulzivní a netrpělivá. On uzavřený, já přátelská a otevřená. On tichý, mě je všude plno. On nedůvěřivý, já důvěřivý blbec. On zpomalený, já hyperaktivní.

On zachová vždy chladnou hlavu, já zmatkuju. On chladnej, já citlivá. Ale oba jsme dost silné osobnosti, cílevědomí, ctižádostiví, individualisti, sportovně založení, trošku sobečci, puntičkáři, oba jsme extrémně na pořádek, milujeme zvířata a dobré jídlo,“ uvedla.

Tak či tak, po ještě docela nedávných vztahových peripetiích jim to na fotkách prostě moc sluší.