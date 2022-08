OBRAZEM: Finalistky Miss České republiky 2022? Jedna krásnější než druhá

Akce Tvář Křehké krásy 2022 v Jablonci nad Nisou byla první příležitostí, kde vystoupily letošní finalistky společně před očima veřejnosti. A aby se dívky dostaly až sem, nečekalo je nic jednoduchého. Z celkem 50 vybraných semifinalistek na castinzích se do finále přes čtyři postupová kola dostalo pouze 12 dívek. Nejvíce je Pražaček. A o které dívky přesně jde?

1. Martina Smejkalová, 20 let, Urbanov

2. Andrea Kaplanová, 18 let, Louny

3. Klára Porhajmová, 18 let, Brno

4. Julie Hojdyszová, 22 let, Frýdek-Místek

5. Karolina Budka, 17 let, Praha

6. Natálie Kočařová, 20 let, Prostějov

7. Andrea Kubínová, 26 let, Praha

8. Natálie Kovářová, 21 let, Praha

9. Soňa Paldusová, 23 let, Ostrava

10. Jana Šprtelová, 22 let, Bruntál

11. Pavlína Jágrová, 23 let, Pardubice

12. Lucie Hájková, 20 let, Dobříš

Finalistky Miss ČR 2022 pěkně pohromadě.Zdroj: se svolením Miss ČR

Na dívky nyní čeká mnoho soustředění a kurzů tak, aby nejpozději na finálovém večeru předvedly maximálně profesionální výkon, který je může katapultovat do opravdu velkého světa modelingu. „Osm nejlepších dívek postoupí do užšího výběru TOP 8, takzvaného superfinále. V něm budou bojovat o tři hlavní a tři vedlejší tituly. Mezi vedlejší tituly patří Miss Silueta, Miss Naděje a Miss Sympatie,“ sdělila ředitelka soutěže Nikola Kokyová.

Titul Miss Sympatie pak obdrží dívka s nejvyšším počtem hlasů získaných od široké veřejnosti. Hlasování bude odstartováno v září na webu www.miss-ceske-republiky.cz.