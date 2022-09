Adéla Gondíková: Manžel je uklízecí typ. Doma se přetahujeme o vysavač

Pro časopis Story Martha prozradila, jak to funguje v domácnosti, kterou vedou spolu s Davidem Ondříčkem. Vpluli s manželem coby partneři do vztahu v souznění v těchto otázkách, nebo museli mantinely trochu posouvat, případně přesouvat?

„Teď jsem se pobavila. Představila jsem si nás s Davidem, jak plujeme v souznění. Ale veliká Davidova přednost je smysl pro humor, takže většinu našich vášnivých debat na tohle téma končím v záchvatu smíchu, za to mu jsem nesmírně vděčná. Jinak by ani vztah nás dvou nemohl přežít,“ vysvětlila Martha.

Partnerství a vzájemný respekt

Herečka vyrostla v rodině, kde si máma a táta dělili vše rovným dílem, zatímco její manžel byl podle ní vychován ve velmi tradičním nastavení. „Maminka v domácnosti pečovala o své dva chlapíky – Davídka a tatínka umělce, kterého jakékoli praktické rodinné záležitosti naprosto míjely. Ale přes všechny tyhle rozdílnosti se nám daří jít si vzájemně naproti a ušli jsme už tak oba velký kus cesty, řekla bych. A myslím, že je to díky tomu, že náš vztah a rodina stojí na partnerství a vzájemném respektu,“ svěřila se Story herečka.

Na to, zda je potřeba v partnerství vzájemný obdiv, má Martha jednoznačnou odpověď: „Obdivuju Davida. Za to, jaký je člověk i umělec. Kdyby to tak nebylo, už bych ho dávno zabila,“ přiznala se smíchem a zároveň se pustila do vyprávění o tom, jak moc se toho změnilo v umělecké domácnosti, právě v oněch stereotypech poté, co se jim narodily dcery.

Nominaci na prestižní filmovou cenu proměnila jednouZdroj: se souhlasem GLANC / foto Benedikt Renč

„Změnilo se toho hodně. Mám pocit, že ta chvíle, kdy do rodiny přijde nový, malý člověk, hodně ukáže, jak to ti dva skutečně mají nastavené. Kolik je kdo ochoten věnovat a jestli jsou schopni si v tom nastavení vyhovět, najít společnou cestu. Některé páry to mají jednodušší, jiné složitější, ale pro všechny je narození dětí velká zkouška, myslím. Zatím jsme to ustáli a dost se u toho i bavíme. A snažíme se to nějak vybalancovat. Jsem s holkama nekonečně šťastná, ale moje práce mi taky přináší velkou radost. Tak hledám tu míru, jak zvládnout obojí, abychom se cítili všichni dobře, stejně jako to dělala i moje máma. Ale někdy je to fuška,“ vysvětluje Martha.

Martha, maminka a dcera v jednom seriálu

Dcery dělají mamince velkou radost. Čtyřletá Emilka je na studování maminčiny profese ještě malá, zato desetiletá Františka už do filmařské kuchyně měla možnost nakouknout a dokonce si s maminkou v minisérii Pozadí událostí zahrála. Kupodivu jí ani nevadilo, že se maminka po klapnutí klapky stala jako mávnutím kouzelného proutku někým úplně jiným.

Martha Issová v minisérii Pozadí událostí:

„Nevypadala, že by byla nějak vykolejená. Vzala to úplně suše, prostě začala se mnou hrát a nijak to neřešila. Dokonce jsem viděla, že přemýšlí jako profík. Honza (režisér Jan Hřebejk pozn. red.) po ní chtěl, aby v jedné scéně odběhla do vedlejší místnosti a vrátila se. Ona se sama domluvila s rekvizitáři, že si od nich půjčí nějakou věc, pro kterou poběží, aby to mělo smysl. To jsem dost koukala,“ vylíčila průběh natáčení Martha, které její dcera hraje v nové minisérii dceru.

Vzhledem k tomu, že je Pozadí událostí pro dítě tematicky poměrně složité, nabízí se otázka, zda Martha Františce vysvětlovala, o čem minisérie je. Ta však tendence, rozebírat s maminkou scénář, neměla. „Povídat si o tom, ji moc nezajímalo. Jediná její starost byla, jestli za to dostane zaplaceno…,“ vysvětlila pobaveně Martha Issová.

Zdroj: Youtube

Kromě starší dcery hraje v Pozadí událostí i Marthy maminka, herečka Lenka Termerová. Natáčení se tak neslo v rodinném duchu. „My jsme točili v době covidového lock­downu a já byla šťastná, že společně můžeme jet do Olomouce na natáčení a něco zažít. V těchto chvílích si člověk uvědomoval, že nic není samozřejmost, a v těch nejbližších vztazích nejvíc,“ vysvětlila Martha, která byla dojatá, že se v jednom projektu sešly všechny tři generace „holek“ z rodiny, že to je zaznamenáno a natočeno.