Co by o první česky do češtiny přeložené knize řekla? „Je to knížka, která je v této době relevantní, je důležitá. Je to o ženě, které je kolem čtyřicítky, chce začít něco nového, rozvede se a jede na ostrov Stromboli. Tam se snaží zpracovat trauma, které měla ve čtrnácti letech,“ uvedla Saskia Noort.

Autorce, která pochází z Holandska, se navíc povedla velká věc, prodala úžasné tři miliony knih. Pocity jsou prý neuvěřitelné, má to však svá ale. „Nemyslím na to každý den, ale když o tom přemýšlím, tak je to neuvěřitelné, je to sen. Nemůžu o tom příliš přemýšlet, protože bych nebyla schopna napsat žádnou novou knížku. Ta laťka je potom hodně vysoko,“ vypíchla spisovatelka.

Češi o ní sice možná ještě neslyšeli, to ale nemusí vůbec nic znamenat, doslova ze dne na den se stala velmi vyhledávanou a zajímavou autorku ve svojí domovině.

Došlo k tomu ve chvíli, kdy napsala svojí druhou knihu, z ničeho nic se jí totiž prodalo pět tisíc výtisků, po něm následovala bujará oslava, protože to byl skvělý úspěch. Pak následoval dotisk, který lidé také bleskově rozebrali, posléze se o Saskii začal kde kdo zajímat, byl to doslova boom bez předchozího progresu.

Můza přitom může podle autorky číhat doslova kdekoli. „Inspiraci beru v každodenním životě, při čtení novin, z toho co mi vypráví okolí. Snažím se psát o normálních ženách, o něčem, v čem se lidé mohou poznat,“ vylíčila.

Zajímavé je, že ve chvíli, kdy popisuje násilný čin, tak musí přestat psát, ke svému textu se ale vrátí. „Člověk se musí vrátit k rozdělané práci. Abych se od toho oprostila, tak jdu na procházku, nebo se snažím na nějakou dobu od toho odejít, ale vrátím se, protože knížka musí být dokončená,“ vysvětlila Saskia.

Jednou se ale k rozepsané knize málem nevrátila. To když psala svoji druhou, tolik úspěšnou, knihu, v které měla být scéna obrovského požáru, při níž měl zemřít otec a jeho děti. „Když jsem to začala psát, tak jsem to nebyla schopná dokončit a rozhodla jsem se, že děti musí být zachráněné,“ vysvětlila.

Aktuálně připravuje další knihu, bude to thriller o patnáctileté dívce, které se vzbudí a její matka je pryč. Zbytek rodiny se k tomu postaví zvláštně. Dívka musí jít bydlet zpátky ke svému otci a později se matku vydá hledat.

Saskia má určitý vztah k #meetoo, na něm ale spatřuje kromě pozitiv také negativa. „V každém případě jde o to, že ženy hovoří o tom, co se jim stalo, to je podle mne hlavní přínos. Doufám, že muži budou přemýšlet daleko více o tom, jak se chovají k ženám. V každém případě je to ale tak, že muži jsou kvůli #meeto omezenější a jsou jasněji dány hranice jejich chování, samozřejmě, že se potom říká, že muži v důsledku nemohou flirtovat. Samozřejmě, že můžou flirtovat, ale mají jen jasněji dané hranice. Vše by mělo být jednoduší než předtím,“ vypíchla Saskia.

Spisovatelka na podzim poprvé navštívila Českou republiku. Z té mezi mnoha rozhovory mohla poznat pouze Prahu, která se jí velice líbila. Zdejší obyvatele hodnotí jako přátelské lidi, ráda by se vrátila nejen při příležitosti představení další knihy, ale i osobně.

V roce 2017 prostřednictvím #meetoo zveřejnila svůj bolavý příběh o tom, jak byla ve 14 letech znásilněná jedním ze sousedů, promluvila ve chvíli, kdy věděla, že je tento člověk mrtvý. Tuto skutečnost popsala právě v první do češtiny přeložené knize Stromboli. Server wikipedia.org pak uvádí její někdejší citaci z rozhovorů s novináří, která se k tématu vztahuje a ukazuje na vážnost takových situací:

Saskia Noort se narodila 13. Dubna 1967 v Holandsku. Je považovaná za zakladatelku holandského literárního thrilleru. Po střední škole zamířila na žurnalistiku a divadelní vědu. Od počátku 90. Let pak psala pro velké množství časopisů. Mnohé její knížky se navíc dočkaly filmového nebo divadelního zpracování. Střídavě žije v Amsterodamu a na ostrově Ibiza. Ve Středomoří navíc ráda píše své knihy. Angažuje se také jako ambasadorka charitativní organizace Amref Flying Doctors, ta v Africe bojuje proti ženské obřízce.

"Od mládí je nám vtloukáno do hlavy, abychom o sexuálním násilí mlčeli. A stejně tak o pocitu viny a studu s ním spojeným. Když bychom o tom začali mluvit nepřineslo by nám to nic jiného než kupu problémů. Víc než 35 let jsem o svém znásilnění mlčela. Ve čtrnácti jsem byla na místě, kde jsem být neměla a měla jsem na sobě krátkou sukni. Měla jsem upito a flirtovala jsem se starším klukem.Vlastně mužem. A on mě znásilnil. A já o tom dál mlčela. Na policie jsem nešla, protože jsem neměla žádný důkaz. Bála jsem se, že mi ostatní nebudou věřit. Mlčela jsem, protože jsem si sama nebyla jistá, jestli to, co se mě stalo, bylo opravdu znásilnění. Někdy jsem si nebyla schopná na nic vzpomenout, jindy jsem viděla všechno jasně před sebou. O tom všem jsem se rozhodla promluvit, až když se má dcera dostala do puberty a já se začala bát, že by se jí mohlo stát to samé. Rozhodla jsem se o mém znásilnění promluvit a stalo se přesně to, čeho jsem se obávala. Nikdo mi nevěřil. Bylo mi řečeno, že to byla moje vlastní chyba nebo že se vlastně o žádné znásilnění nejednalo. A taky jim bylo divné, že jsem o tom neřekla dřív. Šlo mi prý jen o pozornost.“