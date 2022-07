Reportérka, moderátorka, miss. Pro mě je cíl cesta, směje se Šimková

Reportérka, moderátorka, miss. Život ale není jen práce, směje se Simona Šimková.Zdroj: se svolením Simony ŠimkovéPracovala jako novinářka v tištěných novinách. Tři roky dělala reportérku zpravodajství v komerční televizi. Mezitím se stihla vyhrát Miss sympatie a Miss silueta. Dnes moderuje počasí, řadu akcí a chystá se do poroty v dalším ročníku soutěže krásy.

Vybudovat kariéru, za kterou by se nestyděla ani životem ošlehaná matadorka, stihla vždy usměvavá Simona Šimková v pouhých čtyřiadvaceti letech. „Všechno jsem si poctivě odpracovala,“ říká mladá moderátorka.

Její první kroky přitom vedly spíše do tisku. V patnácti letech nastoupila ve své rodné Jihlavě na brigádu do Jihlavského Deníku. Novinářský shon ji natolik učaroval, že se tam každé léto vracela až do maturity. A po ní byla volba vysoké školy jasná: žurnalistika na Masarykově univerzitě. „Hned v prváku jsem šla zkusit štěstí do univerzitní televize a naučila se základy. Televizní žurnalistika mě oslovila pro svou komplexnost. Informace a příběhy podáváte směrem k několika smyslům. Pak jsem pracovala pro brněnskou regionální televizi, která mi toho strašně moc dala. No a následovala stáž v mé současné destinaci,“ usmívá se široce Šimková.

Přestože je to již několik let, na svou první reportáž si vzpomíná dodnes. Chyběli reportéři. Simonu díky zkušenostem z Brna vytáhli z webové produkce, hodili do reportérských vod a řekli: plav. „Po odvysílání za mnou přišel šéf zpravodajství a nabídl mi práci. Chvilku jsem váhala, protože mě čekal ještě rok na univerzitě. Nakonec jsem kývla a bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě. I tu školu jsem dodělala, byť s prodlužování,“ culí se televizní rosnička.

Tři roky vyrážela do terénu a mluvila k divákům z obrazovek během večerních zpráv. Každý den vymýšlela nová témata, setkávala se se vstřícnými i protivnými respondenty, během covidu pravidelně postávala na vládě do pozních večerních hodin, mnohdy do tří do rána. „Je v tom velké množství stresu. Třetí rok jsem si už říkala, že toho začíná být moc. A v tu chvíli přišla nabídka na moderátorku počasí. Uskutečnil se interní konkurz a vzali mě. Dělám to zatím rok a moc si tu práci užívám,“ vzpomíná Šimková.

Svou práci bere jako poctu. Odmakanou poctu, v níž se chce neustále zlepšovat. „Občas je to trochu zvláštní, když si uvědomím, kolik mi je a že jsem si už vlastně splnila sen. Ale pořád se mám v čem zlepšovat, to je teď můj cíl. Být schopnější a schopnější. Co bude pak, kdo ví. Jednou bych ráda zkombinovala kariéru s rodinou. A založila ji ve své rodné Jihlavě, k níž se během relací často obracím,“ uzavírá Simona Šimková.