Nemyslí si také, že by uměla mluvit vlčí řečí, tvrdí ale, že její vytí a štěkání jsou jakýmsi emocionálním jazykem. Vlčí pocity začala mít přibližně v deseti letech. Začala proto s nošením oblečení a ozdob s vlčí tematikou, později přidala chlupaté uši a ocas.

Vyla už mezi spolužáky

A nejen to. „Vyla jsem i ve škole, což spolužáci nechápali a stala jsem se terčem šikany a posměchu,“ vzpomíná s Naia s tím, že dnes si už lépe uvědomuje, proč ji děti příliš nerozuměly. Začala se proto raději lépe ovládat a vlčení si nechala na chvíle, kdy byla sama či ve společenství lidí s podobnými pocity či pochopením pro to, že každý se může vnitřně cítit jinak – třeba právě jako zvíře.

Jedinci podobného ražení se snaží soustředit kolem webu Kinmunity.com, na kterém se mohou svobodně vyjádřit a sdílet své zkušenosti se zvířecími city. Týká se i mladých lidí, kteří často hledají své pravé vnitřní já. A třeba touží po životě ve smečce.

Ňadra, která budí pozdvižení. Mladá žena udělala z anomálie prsou přednost

Přátelé a rodina zpočátku považovali její zvířecí alter-ego za velmi zvláštní, ale postupem času jí více porozuměli. Naia trvá na tom, že v běžném životě nevyje jako šílená, ale funguje jako normální člověk, který má zkrátka jen nekonvenční duchovní přesvědčení. "Nejsem hloupá. Je třeba to brát z duchovní perspektivy, spíše než 'Ach, ona si myslí, že je ve skutečnosti vlk'. A jakmile jsem to lidem vysvětlila, myslím, že to začali chápat mnohem lépe."

I když svou vnitřní vlčí osobnost neodhaluje tolik jako kdysi, vlčí rysy má podle jejích slov i v tom, kým je jako člověk. „Jsem velmi loajální ke své smečce – své skupině přátel a své rodině. Jsem také extrémně loajální ke svému partnerovi. Mám pocit, že v naší smečce funguji jako ochránce," popisuje.

Na lovu

Svou duchovní osobnost musí držet na uzdě zejména ve své práci, což je často náročné. Na druhou stranu žena, která pomáhá chytat online predátory, říká, že je schopná začlenit část svého vlčího světa do svého pracovního života. "Soustředím se na to, abych dostala osobu, kterou vyšetřuji, a je to pro mě jakýsi vlčí lov kořisti. Takže i když v práci nemohu vyjádřit svého vnitřního vlka – štěkáním, vrčením nebo vytím – stále dokážu určitým způsobem zapojit vlčí část sebe sama," řekla.

Přesto je podle ní často těžké udržet životní rovnováhu. Aby se po dlouhém dni uvolnila, Naia nemiluje nic jiného víc, než když si může nasadit uši a ocas a být „absolutně divoká a vlčí“.

Měla princezna Diana dceru? Krásná Sophie musí hodně vysvětlovat

Někdy se Naia dotkne svého duchovního tvora sama. Jindy se vyřádí s přáteli nebo ve společnosti svého partnera, který se sice neidentifikuje jako žádné jiné stvoření, ale podle Naie je neuvěřitelně podporující a chápavý.

V naději, že pomůže ostatním podobně založeným lidem s hledáním komunity, založila Naia v roce 2011 web s názvem Kinmunity.com. Vytvořila tak prostor pro další lidi, jako je ona, aby si našli přátele a mohli se svobodně vyjádřit.

Šikana na internetu

Několik let po založení webu se však Naia stala obětí útoků na internetu poté, co se objevila v dokumentu o subkultuře otherkin. Film byl podle ní velmi krutě sestříhaný. V něm mimo jiné pronesla větu: "Na všech úrovních kromě té fyzické jsem vlk." Výrok se později stal vyrálním vtipem na dnes již neexistující platformě pro sdílení videí Vine. Účty na sociálních sítích jí okamžitě zaplavily kruté poznámky o jejím vzhledu a přesvědčení.

Elitní česká fitnesska je kráska z ušlechtilé ocele

Dokonce i někteří z jejích vrstevníků v komunitě ji kritizovali kvůli tomu, jak je v dokumentu reprezentovala. Přesto si Naia zachovává optimismus. "Vždy budou existovat lidé, kteří nebudou souhlasit s tím, co dělám, čemu věřím a jak se cítím. Mohu změnit jedině sebe a to, jak na negativitu ostatních reaguji. Jo, jsem ta dívka, která je pro internet vlčí "meme' holkou, ale podívejte se na všechny ostatní věci, které se snažím dělat, aby byl tento svět lepším. Jsem trans, přispívám k dopadení predátorů na internetu, jsem aktivistka," uzavírá.