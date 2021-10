Hlavním cílem Elišky je zhubnout a znovu se postupně rozběhnout. Aktuálně moc pravidelných fyzických aktivit nemá, přesto se snaží protahovat se, občas si zaplavat anebo si zacvičit doma podle online lekcí. Ráda by trénovala čtyřikrát až pětkrát týdně.

Cílem plánu je začít budovat základní kondici, na které bude moci dlouhodobě stavět. Je také důležité, aby to zpočátku s během nepřehnala a běhání se jí nezprotivilo.

Díky tréninkovému plánu si bude Eliška kondici budovat postupně. Je založený především na aerobních aktivitách, které pomohou vybudovat základní vytrvalost a také díky nim bude spalovat tuky.

Postupné přeměně tkání prospěje i posilovací cvičení.

Vysvětlivky pro běžecké plány:

max. TF – maximální tepová frekvence

VCH – volná chůze (do 60 % max. TF)

RCH – rychlá chůze (do 80 % max. TF)

NW – nordic walking (do 80 % max. TF)

jogging – (do 60 % max. TF)

běh MT – běh mírné tempo (do 70 % max. TF)

běh ST – běh střední tempo (do 80 % max. TF)

fartlek – hra s rychlostí (střídání rychlých a pomalých úseků dle pocitů, nálady a terénu, který se nám líbí)

Fartlek byste měli běhat tak, aby vaše průměrné tempo celého tréninku bylo ve středním tempu, tj. do 80 % max. TF.

Týden 1

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 3×5 min. běh MT a mezi tím 3 min. RCH + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 3×5 min. běh MT a mezi tím 3 min. RCH + protažení Středa: 45 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně

45 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně Čtvrtek: pilates / posilování s vlastní váhou online (Kondice.cz)

pilates / posilování s vlastní váhou online (Kondice.cz) Pátek: volno

volno Sobota: 10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 35 min. běh průměrně ve ST- fartlek

10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 35 min. běh průměrně ve ST- fartlek Neděle: NW nebo VCH 60 min.

Týden 2

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 3× 7 min. běh MT a mezi tím 3 min. RCH + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 3× 7 min. běh MT a mezi tím 3 min. RCH + protažení Středa: 50 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně

50 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně Čtvrtek: pilates / posilování s vlastní váhou online

pilates / posilování s vlastní váhou online Pátek: volno

volno Sobota: 10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 40 min. běh průměrně ve ST - fartlek

10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 40 min. běh průměrně ve ST - fartlek Neděle: NW nebo VCH 70 min.

Týden 3

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 5 min. běh MT a mezi tím 3 min. RCH + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 5 min. běh MT a mezi tím 3 min. RCH + protažení Středa: 55 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně

55 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně Čtvrtek: pilates / posilování s vlastní váhou online

pilates / posilování s vlastní váhou online Pátek: volno

volno Sobota: 10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 45 min. běh průměrně ve ST - fartlek

10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 45 min. běh průměrně ve ST - fartlek Neděle: NW nebo VCH 80 min.

Týden 4

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 4× 4 min. běh MT a mezi tím 4 min. RCH + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 4× 4 min. běh MT a mezi tím 4 min. RCH + protažení Středa: 60 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně

60 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně Čtvrtek: pilates / posilování s vlastní váhou online

pilates / posilování s vlastní váhou online Pátek: volno

volno Sobota: 10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 50 min. běh průměrně ve ST - fartlek

10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 50 min. běh průměrně ve ST - fartlek Neděle: NW nebo VCH 90 min.

Týden 5

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 4 min. běh MT a mezi tím 4 min. RCH + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 4 min. běh MT a mezi tím 4 min. RCH + protažení Středa: 65 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně

65 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně Čtvrtek: pilates / posilování s vlastní váhou online

pilates / posilování s vlastní váhou online Pátek: volno

volno Sobota: 10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 55 min. běh průměrně ve ST - fartlek

10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 55 min. běh průměrně ve ST - fartlek Neděle: NW nebo VCH 100 min.

Týden 6

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 6× 4 min. běh MT a mezi tím 4 min. RCH + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 6× 4 min. běh MT a mezi tím 4 min. RCH + protažení Středa: 70 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně

70 min. jogging nebo běh MT – rovnoměrně Čtvrtek: pilates / posilování s vlastní váhou online

pilates / posilování s vlastní váhou online Pátek: volno

volno Sobota: 10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 60 min. běh průměrně ve ST - fartlek

10 min. rozklus, pak rozcvičení, pak 60 min. běh průměrně ve ST - fartlek Neděle: NW nebo VCH 120 min.

Sára: Vybudovat si zase kondici

Cílem Sáry je znovu se rozběhnout, shodit pár kil a připravit se na dubnový půlmaraton. Tato aktivní žena sportuje třikrát až čtyřikrát týdně. Kromě běhu cvičí jógu, plave a závodně střílí z luku. Při běhu se teď ale trochu trápí – je to vidět i na její průměrné tepové frekvenci při běhu na 5 km, která je poměrně vysoká.

„Sáře bych doporučila trénink složený z aktivit převážně v aerobní zóně, postavený zatím spíš na budování obecné vytrvalosti a posilování. Vytrvalostní aktivity v nižších tepech jsou zároveň výborné pro spalování tuků. Aby se jí běhání neomrzelo, zařadila jsem do tréninků i fartleky, které jí umožní si tréninky zpestřit,“ říká trenérka Markéta Chýňavová.

Není potřeba si měřit tepovou frekvenci, jen úseky, které se jí budou líbit, poběží rychleji ve střední rychlosti. Postupně, až ucítí zlepšení kondice, může do svých tréninků zařadit i intervaly.

Týden 1

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + rozcvičení, pak 35 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

10 min. rozklus + rozcvičení, pak 35 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Středa: posilování ve fitku nebo doma podle online Kondice.cz

posilování ve fitku nebo doma podle online Kondice.cz Čtvrtek: 10 min rozklus + rozcvičení, pak 30 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 3× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení

10 min rozklus + rozcvičení, pak 30 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 3× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení Pátek: volno

volno Sobota: posilování ve fitku či doma nebo pilates, jóga online (Kondice.cz)

posilování ve fitku či doma nebo pilates, jóga online (Kondice.cz) Neděle: 60 min. chůze NW nebo RCH střídavě s joggingem v aerobním pásmu 65–75 % max. TF / 30 min. plavání / 90 min. na kole

Týden 2

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + rozcvičení, pak 40 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

10 min. rozklus + rozcvičení, pak 40 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Středa: posilování ve fitku nebo doma podle online

posilování ve fitku nebo doma podle online Čtvrtek: 10 min rozklus + rozcvičení, pak 35 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 4× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení

10 min rozklus + rozcvičení, pak 35 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 4× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení Pátek: volno

volno Sobota: posilování ve fitku či doma nebo pilates, jóga online

posilování ve fitku či doma nebo pilates, jóga online Neděle: 70 min. chůze NW nebo RCH střídavě s joggingem v aerobním pásmu 65–75 % max. TF / 30 min. plavání / 90 min. na kole

Týden 3

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + rozcvičení, pak 45 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

10 min. rozklus + rozcvičení, pak 45 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Středa: posilování ve fitku nebo doma online

posilování ve fitku nebo doma online Čtvrtek: 10 min rozklus + rozcvičení, pak 40 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 5× rychlší úsek (fartlek) + 10 min. protažení

10 min rozklus + rozcvičení, pak 40 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 5× rychlší úsek (fartlek) + 10 min. protažení Pátek: volno

volno Sobota: posilování ve fitku či doma nebo pilates, jóga online

posilování ve fitku či doma nebo pilates, jóga online Neděle: 80 min. chůze NW nebo RCH střídavě s joggingem v aerobním pásmu 65–75 % max. TF / 30 min. plavání / 105 min. na kole

Týden 4

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + rozcvičení. pak 50 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

10 min. rozklus + rozcvičení. pak 50 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Středa: posilování ve fitku nebo doma online

posilování ve fitku nebo doma online Čtvrtek: 10 min rozklus + rozcvičení, pak 45 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 6× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení

10 min rozklus + rozcvičení, pak 45 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 6× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení Pátek: volno

volno Sobota: posilování ve fitku či doma, pilates nebo jóga online

posilování ve fitku či doma, pilates nebo jóga online Neděle: 90 min. chůze NW nebo RCH střídavě s joggingem v aerobním pásmu 65–75 % max. TF / 30 min. plavání / 105 min. na kole

Týden 5

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + rozcvičení, pak 55 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

10 min. rozklus + rozcvičení, pak 55 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Středa: posilování ve fitku nebo doma online

posilování ve fitku nebo doma online Čtvrtek: 10 min rozklus + rozcvičení, pak 50 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 7× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení

10 min rozklus + rozcvičení, pak 50 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 7× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení Pátek: volno

volno Sobota: posilování ve fitku nebo doma, pilates či jóga online

posilování ve fitku nebo doma, pilates či jóga online Neděle: 100 min. chůze NW nebo RCH střídavě s joggingem v aerobním pásmu 65–75 % max. TF / 30 min. plavání / 120 min. na kole

Týden 6

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + rozcvičení, pak 60 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

10 min. rozklus + rozcvičení, pak 60 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Středa: posilování ve fitku nebo doma online

posilování ve fitku nebo doma online Čtvrtek: 10 min. rozklus + rozcvičení, pak 55 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 8× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení

10 min. rozklus + rozcvičení, pak 55 min. běh v aerobním pásmu 65–75 % max. TF a v tom 8× rychlejší úsek (fartlek) + 10 min. protažení Pátek: volno

volno Sobota: posilování ve fitku či doma, pilates nebo jóga online

posilování ve fitku či doma, pilates nebo jóga online Neděle: 110 min. chůze NW nebo RCH střídavě s joggingem v aerobním pásmu 65–75 % max. TF / 60 min. plavání / 120 min. na kole

Lucka: Zlepšit si čas na půlmaratonu

Lucie je zkušená běžkyně, která absolvovala i půlmaraton. Nyní běhá pravidelně třikrát týdně a aktuálně trénuje na říjnový Třeboňský půlmaraton.

Lucie je velmi aktivní, kromě běhání hraje pravidelně fotbal a jezdí na kolečkových bruslích. Dá se očekávat, že s kondicí je na tom velmi dobře. Intervalové ani fartlekové tréninky ale do svých aktivit dosud nezařazovala.

Cílem tohoto plánu, který je vzhledem k blížícímu se závodu pouze na čtyři týdny, je co možná nejvíce se přiblížit Lucčinu přání uběhnout půlmaraton v čase kolem dvou hodin. Znamená to při půlmaratonu uběhnout průměrně 1 km za 6 minut. Aby se tento plán podařil, je potřeba Lucku zrychlit, což se může podařit právě díky intervalům.

Týden 1

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 2 min. běh RT do 90 % max. TF a mezi tím 90 s pauza + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 2 min. běh RT do 90 % max. TF a mezi tím 90 s pauza + protažení Středa: 50 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

50 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Čtvrtek: 90 min. fotbal

90 min. fotbal Pátek: volno

volno Sobota: 50 min. běh průměrně ve ST do 80 % max. TF

50 min. běh průměrně ve ST do 80 % max. TF Neděle: In-line brusle 20–25 km nebo kolo 120 min. nebo NW

Týden 2

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 3 min. běh RT do 90 % max. TF a mezi tím 2 min. pauza + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 5× 3 min. běh RT do 90 % max. TF a mezi tím 2 min. pauza + protažení Středa: 60 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

60 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Čtvrtek: 90 min. fotbal

90 min. fotbal Pátek: volno

volno Sobota: 60 min. běh průměrně ve ST do 80 % max. TF

60 min. běh průměrně ve ST do 80 % max. TF Neděle: in-line brusle 20–25 km nebo kolo 120 min. nebo NW

Týden 3

Pondělí: volno

volno Úterý: 10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 4× 4 min. běh RT do 90 % max. TF a mezi tím 2 min. pauza + protažení

10 min. rozklus + běžecká abeceda, pak 4× 4 min. běh RT do 90 % max. TF a mezi tím 2 min. pauza + protažení Středa: 70 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF

70 min. běh v aerobním pásmu 60–75 % max. TF Čtvrtek: 90 min. fotbal

90 min. fotbal Pátek: volno

volno Sobota: 70 min. běh průměrně ve ST do 80 % max. TF

70 min. běh průměrně ve ST do 80 % max. TF Neděle: in-line brusle 20–25 km nebo kolo 120 min. nebo NW

Týden 4