S argumentem úspor úzce souvisí také dovoz ze zahraničí, na kterém se lokálním pěstováním značně ušetří, a podpoří se tak i tuzemská potravinová soběstačnost. Technologie využívající umělých podmínek jsou schopné vypěstovat to, co by jinak bylo nutné dovézt ze zemí s jiným klimatem, s čímž souvisí velké náklady. To jsou důležité aspekty, díky kterým máme nadšení do naší práce, v níž vidíme smysl a budoucnost. U mikrobylinek to všechno totiž teprve začíná.

Zdroj: Achiv Gardenauts