Zhruba rok je na trhu oblečení, které děláte pod značkou ONE VILLAGE. Co vás vedlo k založení značky s udržitelnou módou?

Zuzana: Svou vlastní oděvní značku jsem chtěla mít hodně dlouho. Neztotožňovala jsem se ale se současným módním průmyslem, jeho praktikami a to jak výroba oděvů mnohdy zatěžuje planetu. Udržitelná značka mi přišla jako ta správná cesta. Nechtěla jsem se do toho ale pouštět sama, tak jsem oslovila Ivču, se kterou jsme se znaly přes společné kamarády. Intuitivně jsem vycítila, že nám to spolu bude fungovat. A je to tak.

Jak jste se daly dohromady vy dvě?

Ivana: Se Zuzkou se známe sedm let. O nápadu založit značku mi Zuzka řekla na začátku roku 2019. Nejdřív mě její nabídka překvapila, jelikož jsem do té doby s tvorbou oblečení neměla žádné zkušenosti, a v té době jsem byla zaměstnaná. Pracovala jsem pro svou sestru Markétu, která vyrábí velmi oblíbené náušnice Flowerski. A protože jsem člověk, který se nebojí nových výzev a zkušeností, postupem času mi Zuzky nabídka přišla jako skvělá příležitost. Uběhlo pár měsíců a my se pomalu pustily do prvního střihu. Zuzky odhad byl správný, naše spolupráce funguje výborně. Přestože máme podobný pohled na svět a spoustu společného, jsme pravým opakem, co se týče povahy, a proto se skvěle doplňujeme.

Jaké byly začátky?

Ivana: Vlastně jsme pořád na začátku. Nějakou dobu trvá, než se o vás zákazníci dozvědí. Vše si financujeme z vlastních zdrojů, a tak postupujeme po malých krůčcích. Přesto jsme musely původní plánované investice navýšit, abychom zákaznicím byly schopné nabídnout sortiment, který momentálně máme v nabídce. Navíc udržitelné materiály, které používáme, jsou leckdy až třikrát nákladnější než ty klasické. Jsme na cestě a stále se učíme.

Kde jste měly první firmu?

Zuzana: Vzhledem k rodinným povinnostem a malým dětem pracujeme obě z domova a těšíme se, až se jednou přestěhujeme do společných prostor. Místo jednoho pokoje mám doma malou šicí dílnu, kde se připravují střihy a vzorkové modely. Ivča má doma svou pracovnu, a zároveň sklad, kde balí a rozesílá všechny objednávky.

Můžete svou značku ONE VILLAGE trochu přiblížit?

Ivana: Vytváříme nadčasové kousky pro ženy, které hledají v oblečení kvalitu a jednoduchost. Zaměřujeme se na ženy všech velikostí. V současnosti nabízíme oděvy, které padnou velikostem 36 – 46. Když jsme vymýšlely koncept pro naši značku, navrhla jsem, že na trhu je problém sehnat udržitelné oblečení pro ženy s plnějšími tvary. Módu miluji odjakživa. Trvalo mi poměrně dlouhou dobu, než jsem si našla svůj osobní styl a zjistila, co sluší mému typu postavy. Prošla jsem pár kurzy a hodně tuto problematiku studovala a posléze zkoušela na sobě a mých známých. Při vytváření modelů z této zkušenosti vycházíme a rády bychom ženám nabídly oblečení, ve kterém se budou dobře cítit.

Zuzana: Chceme vybudovat udržitelnou značku. Podle toho vybíráme i materiály, se kterými pracujeme. Ty byly vyrobené buď v České republice, nebo v Evropě. To samé další komponenty. Vše necháváme šít v šicí dílně VKUS v.o.d. Klatovy, kde jsou velice šikovní, dobře se s nimi komunikuje a snaží se nám vycházet vstříc.

Proč název ONE VILLAGE?

Zuzana: Název jsme hodně dlouho promýšlely. Ivča miluje život na vesnici a já na vesnici trávila spoustu času u babičky a dědy a mám na to krásné vzpomínky. ONE VILLAGE také vyjadřuje, že všichni jsme jedna vesnice, jedna rodina, jedna planeta – jeden celek.

Oblečení šijete z biobavlny. Kde se dá sehnat?

Zuzana: Dodavatele biobavlny jsme hledaly poměrně dlouho, než jsme narazily na kvalitu, jež nám vyhovuje. Veškerá biobavlna, kterou používáme, se pěstuje v Turecku a zpracovává buď tamtéž, nebo v Portugalsku. Kupujeme ji u německého dodavatele.

Pracuje se s ní nějak jinak než s klasickou látkou?

Zuzana: Co se týká biobavlny, pracuje se s ní stejně jako s klasickými látkami. Pro nás je ale důležité, že je to certifikovaný materiál. Používáme biobavlnu s GOTS certifikátem, což je nejvyšší certifikace biobavlny, která zajišťuje, že při pěstování bavlníku nebyly použity žádné pesticidy, herbicidy ani jiné chemikálie. To samé při jejím zpracování na látku a barvení. Certifikát také zajišťuje, že farmáři dostanou adekvátně zaplaceno a neničí jim to zdraví. Při pěstování biobavlny je také zapotřebí menší množství vody, kterou se pole zavlažují. Pěstuje se totiž v oblastech, kde dostatečně prší. .

Co jde na odbyt nejvíce?

Ivana: Je zajímavé, že mezi zákaznicemi je nejoblíbenější náš první model, a tím je triko s netopýřími rukávy. Jde o jednoduchý střih a to nám jen potvrzuje, že v jednoduchosti je krása. Po něm následují tuniky a šaty na všechny způsoby.

Už máte v hlavě nějaké jarní novinky?

Ivana: Jarní novinky už řešíme. Protože je celý proces tvorby časově náročný, řešíme dané období vždy s časovým předstihem. Rády bychom se více zaměřily na len a jiné udržitelné materiály, jako je Tencel a EcoVero viskóza.

Jak to ve vaší firmě funguje?

Zuzana: Společně dáme dohromady modely, které budeme vytvářet. Já připravím střih a první zkušební model. Ten pak na nás zkoušíme a ladíme. Když jsme spokojené, připravíme podklady pro šicí dílnu. Kromě toho mám na starosti web a propagaci. Ivča se stará o veškerý obchod, který v současné době zahrnuje prodej přes náš e-shop a komunikaci se zákaznicemi, dále má na starosti kamenné obchody a prodejní akce. Fakturuje a stará se o sklad. Myslím, že pro obchod má Ivča dobrý smysl.

Co pro vás osobně znamená pojem udržitelná móda?

Ivana: Za sebe bych udržitelnou módu charakterizovala jako přístup k oblékání, který je co nejméně zatěžující pro planetu. Oblékat se musíme všichni a je to nedílnou součástí naší osobnosti a sebevyjádření, ale vždy lze hledat lepší cestu, než jakou nám nabízí současný módní průmysl. Pro mne je to především o efektivním šatníku, jenž zahrnuje pouze kousky, které nosím a sedí mi. Dále to pro mne znamená správné rozhodování při nákupech, kdy nenakupuji oblečení pouze pro radost, jako jsem to mívala dříve, ale s větším rozmyslem. Snažím se nakupovat oblečení pouze ve chvíli, kdy jej skutečně potřebuji. Podívám se, co nabízí české lokální značky, popřípadě značky pracující s udržitelnými materiály, anebo navštívím second hand. Pak je pár věcí, které v těchto obchodech nenajdu, a tak musím do klasického obchodu či řetězce. V současnosti se to týká džínů, podprsenek, funkčního oblečení a svršků, jako jsou například zimní a outdoorové bundy. Vše ostatní nakoupím u českých tvůrců nebo v českých obchodech s udržitelnou módou.

Zuzana: Pro mě je to celkový přístup k produkci oblečení. Od pěstování surovin na výrobu látek, přes samotnu výrobu a další zpracování. Etický přístup k lidem a zvířatům. Až po to, jakým způsobem oděvy nakupujeme, jak dlouho nám v šatníku vydrží, a co se s nimi stane, když nám doslouží.

Nosíte dnes už vesměs jen to, co nabízíte?

Ivana: V šatníku mám asi tak sedm kousků od nás, ale zbytek jsou věci, které jsem měla předtím, než jsme značku založily, nebo od jiných značek. Pár kousků mám ze sekáče.

Zuzana: Samozřejmě, že naše kousky nosím. Mám ráda trička, a protože jsem zimomřivá, tak hlavně kardigany a svetry na všechny způsoby. Co se týká mého šatníků, vystačím si opravdu s málem. Nenakupuji oblečení často, ale když už jo, tak se snažím u českých nebo udržitelných značek. Také mám dost kousků, které jsem si sama ušila, ty nosím už hodně dlouho.

Jste „příznivcem“ ekologického způsobu života? Jak se to promítlo do vašeho života?

Zuzana: Snažím se o takové ty základy ekologičtějšího způsobu života. Třídíme, nejen papír, plasty, sklo, ale také hliník a bioodpad. Dávám zbytky z kuchyně na kompost. A celkově se snažím množství našeho odpadu snižovat. To už samozřejmě začíná tím, že se snažíme snižovat naší spotřebu a nákupy celkově. Když mohu, nakupuji lokální potraviny, případně ty v biokvalitě. Také používám přírodní a bio kosmetiku a ekologické prostředky do domácnosti.

Ivana: Jdu takovou pomalou cestou, nejsem žádným striktním vyznavačem ničeho. Hezky pomalu a postupně, abych s každým svým krokem v životě byla ztotožněna. O ekologii a přírodní produkty jsem se začala zajímat na vysoké škole, kdy jsem musela vyměnit oční tužku z drogerie za přírodní. Oči mi totiž tak moc slzely, že jsem nalíčená po hodině skoro neviděla. A tak jsem pomalu přešla na přírodní kosmetiku. Když jsem si zařizovala svou první domácnost, po mnoha zkouškách s pracími prášky a gely jsem přirozeně přešla na ty přírodní. Občas jsem zašla do zdravé výživy a nakoupila biopotraviny. Vyzkoušela jsem hodně zdravých, bezmasých pokrmů a zjistila, že mi moc chutnají. Ráda je vařím dodnes. A tak to šlo postupně. S narozením první holčičky jsem zkoušela látkové a bambusové pleny. Kompostování a pěstování rostlin bez chemie šlo ruku v ruce. Nikdy jsem však nepřemýšlela tak, zda žiji bio nebo nebio, spíš mi to vše přišlo jako vývoj a rozhodnutí, která jsem pociťovala jako správná. Oblečení bylo paradoxně až po tom všem, i když v sekáčích jsem nakupovala vždy. Přisuzuji to tomu, že těch informací bylo velmi málo oproti informovanosti ohledně biopotravin či přírodní kosmetiky a drogerie. Poslední dva roky se velice zajímám o minimalismus a typy, jak si zjednodušit domácnost. V jednu dobu jsem totiž měla pocit, že domácnost vůbec nezvládám, že je úklid nekonečný, a tak jsem si potřebovala vše lépe srovnat a uspořádat a hlavně zbavit se zbytečností. S tím souvisí i zero waste nakupování, které jde skutečně do hloubky problému, který je pro mne v současnosti tahle doba plastová. Ale jak jsem říkala na začátku, nejsem žádným striktním zastáncem ničeho. Takže se můžeme klidně potkat na nákupu v Lidlu, kam jezdím ráda pro nějaké druhy zeleniny či ovoce.

Udržitelná móda je taková móda, která má menší dopad na životní prostředí. Ať jde o použitá vlákna a materiály, které mohou být buď organické, nebo recyklované. Při výrobě se nepoužívají škodlivé chemikálie (herbicidy, insekticidy, pesticidy) a barviva, snižuje se spotřeba energie, vody a odpadu. Takže zaručuje i lepší pracovní podmínky pro dělníky, kteří např. biobavlnu pěstují. Ti navíc dostávají i adekvátní odměnu. V neposlední řadě jsou takovéto materiály zdravější pro naši pokožku.



Etická móda je spojena s lidskými právy a právy zvířat (ta by se dala ještě oddělit do samostatné sekce - veganská móda). Zaměřuje se na pracovní podmínky dělníků, spravedlivé mzdy a zákaz dětské práce.



Lokální móda je móda a doplňky od lokálních značek, tvůrců a nezávislých návrhářů