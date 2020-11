Zdroj: archiv Petra Janáčka

Díky mému celoživotnímu koníčku, kterým je tancování, jsem se dostával na různé kulturní akce. Když mi bylo asi patnáct let, tak jsem poprvé v životě vzal do ruky mikrofon a promluvil do něj před plným sálem lidí. Dodnes cítím tu obrovskou nervozitu, ale strašně mě to bavilo. Nikdy bych nevěřil, že se budu jednou mluvením živit. V době, kdy jsem pracoval v nemocnici, jsem zaslechl v rádiu, že hledají moderátora, tak jsem si řekl, že to zkusím. Poslal jsem životopis, přijel na hlasové zkoušky a od roku 2009 vysílám. Začínal jsem na víkendové frekvenci, což bylo časově dost náročné. Soboty a neděle v rádiu, ve všední dny služby v nemocnici. V roce 2019 jsme vytvořili dvojici s kolegou Markem Grande a dostali nabídku na ranní frekvenci. Na té jsme vysílali zhruba rok a nyní nás můžete slyšet pravidelně od pondělí do pátku mezi patnáctou a osmnáctou hodinou. Díky rádiu si plním svůj velký dětský sen. Je to sice práce, ale zároveň i koníček, relax. Kdo může říct, že si jde do práce popovídat?