Odpověď parťaček z čerstvě založené společnosti Alle reality je ale až překvapivě odvážná a pozitivní.

„Rozhodně nelitujeme a strach z budoucnosti nemáme. Odešly jsme od velké realitky s pokorou, máme za ta léta, které jsme v ní odpracovaly, zcela jasný názor na realitní obor a především vlastní filozofii na práci v tomto často nelehkém oboru. Je naprosto nutné, aby člověka bavila, development je často prací tvůrčí. Teď proto vůbec nezahálíme a připravujeme projekty na dobu, až se trh zase naplno rozjede. A nemáme obavu, že by se nerozjel a my se neuživily,“ ujišťuje Lenka Nerušilová.

Její mladší kolegyně Anna Opluštilová je přesvědčena, že žádná krize v realitním oboru nyní nenastane. „Mohou nastat dílčí problémy například s hypotékami, ale realitní trh pojede dál. ČNB pomohla tím, že umožnila devadesátiprocentní hypotéky. Co však podle mě nastane, bude mírné zpomalení trhu. Procesy teď nepoběží tak rychle, jako před nouzovým stavem. Ale například tady v Olomouci jsou všechny projekty, které by měly teprve kolaudovat, téměř vyprodané a další nebudou dostupné dřív než za dva roky. Vzhledem k rostoucím nákladům na výstavbu developeři nemají možnost stavět levněji, proto se ceny novostaveb nebudou pohybovat směrem dolů a díky nesporným výhodám bydlení v novém nemáme obavu, že by v nově postavených domech nakonec nesvítila všechna okna,“ předpovídá Anna Opluštilová.

Klienty se snažíme uklidnit

„Zároveň ovšem máme pochopení pro klienty, kteří vyčkávají a bojí se. Snažíme se je uklidnit. Teď jim pomáháme ve formě psychické pomoci, rady, podpory, volají a píšou kvůli tomu. Je to pro nás signál důvěry, která se nebuduje snadno. A právě v tom je naše filozofie. Preferujeme plnou péči o klienta v komornějším, lidštějším prostředí. Chceme se jim věnovat individuálně, na tak masově, postarat se o ně takzvaně od zelené louky až po předání klíčů k vysněnému bydlení,“ vysvětluje Lenka Nerušilová, v čem je rozdíl oproti práci ve velké realitní kanceláři.

„Chceme dát projektům přidanou hodnotu a nebýt jen prodavačkami. Dokážeme se vyvarovat chyb, které se ve všech projektech objevují stále dokola. Můžeme ovlivnit skladbu, velikosti bytů, dispozice, chybějící úložné prostory, prostě vše optimalizovat. Architekti často navrhují jednotky ve velikostech, které se nelehce prodávají a především finální ceny jsou již pro běžného klienta neakceptovatelné. Takže ovlivníme, aby řešení bylo pro klienta příjemné a užitečné. Pomáháme při navrhování klientských změn, ne každý má představivost v tomto směru a my můžeme nabídnout své zkušenosti a snad i trošku talentu. Často se pak stáváme i prvními předsedy bytových společenství vlastníků, abychom za klienty vyřešili i provozní věci a uvedly nově postavené domy do chodu,“ vypočítává spolumajitelka nové realitky z Wellnerovy ulice v Olomouci.

Důležitý impuls

A jak je to s provizemi? Klientům v Alle reality doporučují, aby si před podpisem ověřili, jaký servis za své peníze dostávají. „V dnešní době provizi platí kupující, takže pokud někdo chce něco prodat, nic ho to nestojí. My chceme pro něj získat co nejvíc peněz, ale zároveň lobbujeme za obě strany, aby to bylo smyslupné i pro toho, kdo kupuje. Běžná výše provize je 3 až 5 procent, doporučením je, aby v této částce byl veškerý servis. Příprava smluv, jednání s bankou, právní servis. Aby prodávající i kupující propluli procesem s minimálním stresem a vynaloženým úsilím, aby neběhali od čerta k ďáblu,“ radí lidem Anna Opluštilová.

Realitní trh nyní dostal ještě jeden důležitý impuls, když byla zrušena daň z nabytí nemovitosti „To je pro náš obor skvělá novinka, protože jak prodávajícím, tak kupujícím výrazně pomůže,“ uzavírá přemýšlení o budoucnosti paní Lenka z realitky, v níž zákazníci potkávají tři atraktivní dámy.