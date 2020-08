Jana Kuchařová z Dolní Rožínky vyrábí pohádkové postavičky

„Nejprve udělám oči. Je to malinká bílá kulička, která se vypeče a namaluje. Pak udělám kuličku z alobalu, k níž se oči připevní. Celé se to potáhne fimo hmotou a vytvaruje se obličej. Pak se to zase zapeče. Tělo mají některé postavičky celé z polymerové hmoty. Jiné mají tělo z drátků, s těmi se pak dá ještě dál pracovat,“ pokračuje.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová