S manželkou Pavlínou a nejdříve jenom malou skupinkou ochotných spolupracovníků se pustili do organizace prvního žďárského Festivalu vína a letos 14. března bude v tamním Domě kultury už třetí v pořadí. „Obliba vína roste, a to i ve Ždáře, i my ho máme rádi. A jak jinak poznat to správné víno než ho ochutnat? V minulosti jsme i dováželi vína z Německa. A vždycky jsme jezdili na Festival vína do Jihlavy, jenže to bylo trochu z ruky, tak jsme si ho udělali ve Žďáře,“ popsal Lukáš Mokrý.