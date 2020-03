Sám se stal myslivcem v roce 1992. Na rozdíl od většiny svých kolegů v mysliveckých sdruženích tím nenavazoval na zálibu svých předků. „U nás v rodině myslivci nebyli. Já jsem se rozhodl proto, že jsem hledal nějakou zálibu, která by byla protipólem k náročnému zaměstnání. A to se vlastně povedlo, pořád chodím do lesa hlavně odpočívat, jít do lesa je pro mě jako jít do chrámu,“ dodává předseda myslivců na Pelhřimovsku.