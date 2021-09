„Příčiny požáru jsou zatím v šetření, to stejné platí pro vyčíslení škod. Na místě hořely desítky vraků aut, zásah jsme tam proto kompletně dokončili až před čtvrtou hodinou odpoledne,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.