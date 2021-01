A jak řekli, tak učinili. Rozhodli se úžeji propojit se Střední školou řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. „Jsme nadšení ze spolupráce, která se rýsuje a může nám oboustranně hodně dát,“ zdůraznil ředitel školy Tomáš Dolejský.

Od spolupráce si firma slibuje příliv nových zaměstnanců. Tirad totiž patří ke světové špičce, zabývá se přesným obráběním, kdy vytváří kovové formy, do kterých se poté vstřikují plasty. Výsledným produktem jsou nejrůznější uzávěry šamponů nebo obaly řasenek.

Práce s CNC stroji není ledajaká, vyžaduje maximální soustředění, pečlivost a přesnost. „ Neděláme rutinu typu sériové výroby, musí být stále ve střehu. Od klientů získáme data, vše připravíme, naprogramujeme a vyrobíme na stroji. Nejde o mechanickou rutinu pro „cvičené opice“. Opracováváme vysoce legovanou ocel, má určitou obrobitelnost, kus od kusu se mírně liší. Důležité je poslouchat, mít vycvičené uši. Nástroje při styku s ocelí vydávají zvuk a dobrý operátor si „přes uši“ může říct, je to dobré, je to špatné,“ popsal ředitel Stanislav Veselý.

Výhody získá ale i škola. „„Jednak můžeme pomoci materiálním vybavením pro výuku, studenti k nám mohou chodit na praxe, naši zaměstnanci poskytnou odborné zkušenosti žákům i kantorům. A bezesporu je nejlepší učit se podle reálných technických výkresů a požadavků provozu,“ řekla personalistka Tiradu Ivana Svobodová.

Pohovor, matematika a pak ke strojům

Adept na úvodní zaškolení napřed vyplní jednoduchý matematický test, absolvuje i pohovor. Když to „klapne“ a firmě se jeví jako perspektivní na pozici operátora, postoupí dál.

Radek Bláha má ve firmě pozici odborného mistra a instruktora. Je to on, kdo dostává v prvních týdnech po nástupu na starost nové zaměstnance. Prochází s nimi jednotlivé dovednosti, co neumějí, doučí je.

V současnosti jsou mezi nováčky i tři absolventi SŠŘS. „Když k nám kluci přijdou, je nezbytné je seznámit s mašinami. Mimochodem klasická ruční výroba v oboru obrábění kovů je dnes k vidění už jen minimálně - někde v malých dílnách. Firmy ve velkém přešly na CNC stroje,“ poznamenal Bláha.

Školení přímo u stroje trvá jeden měsíc. „Nováček se musí naučit orientovat v programu, postupně se z něj stane obsluha a seřizovač. Program si nahrává ze serveru do stroje, spouští, ovládá všechny režimy. Po měsíci už vidím, jestli kluk má nebo nemá zájem. A podle míry motivovanosti si vybíráme, jestli o uchazeče dál stojíme my,“ popsal Bláha.