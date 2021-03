Poradna Deníku: Žádosti o COVID – Gastro je možné podávat do půlky března

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužilo výzvu k podávání žádostí do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16 hodin.

Restaurace mají zavřeno. | Foto: Vojta Gallo