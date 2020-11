„Koronavirus nás o chuť nepřipravil, husu si ujít nenecháme. K tomu si koupíme i láhev svatomartinského vína. Tradice je tradice,“ usmál se Bohumil Král z Velkého Meziříčí.

Majitelé husích farem si mnou ruce. Husy jdou skvěle na odbyt. „Už mám všechno pryč. Zájem byl větší než v jiných letech,“ potvrdil František Homola z Horní Libochové na Žďársku, který vlastní husí farmu u Jakubovic. Jeho pětisethlavé hejno už bylo rozprodáno.

A husu už zájemci nekoupí ani v nejstarší husí farmě na Vysočině. V Rohozné na Jihlavsku jsou husy vyprodané už od poloviny října. „Měli jsme trochu obavu, jestli se toho vůbec zbavíme. Ale nakonec to dopadlo dobře,“ pochvaloval si majitel husí farmy z Rohozné Josef Tříska.

Tentokrát tam odchovali o něco méně hus než jindy. „Letos jsme jich měli dvanáct set, míváme okolo patnácti set. Na jaře jsme přemýšleli, jestli do toho vůbec půjdeme. Situace vypadala všelijak a nikdo nevěděl, co bude na podzim. Tak jsme toho raději udělali méně,“ zmínil strasti letošního hospodaření majitel rohozenské husí farmy.

Soukromý zemědělec Aleš Hatlák z Meziboří na Žďársku si na nezájem nakupujících také nestěžuje. „Odpadly nám firmy, které namísto vánočního večírku dělávaly svatomartinské hody pro zaměstnance. Ale na druhou stranu si hodně lidí začalo péct husu doma. I ti, co to obvykle nedělají. Volají, že to chtějí sami zkusit, takže nakonec je o husy větší zájem, než třeba vloni,“ řekl Aleš Hatlák.

Do Meziboří si mohou lidé pro husu ještě přijet. „Něco ještě máme, ale spíš ty menší. Co neprodáme, zůstane na Vánoce,“ prohlásil Aleš Hatlák.

Lidé si mohou pro husí pečínku přijít i do restaurací. A to i přesto, že je vládní opatření zavřela. Stačí si objednat a dojít k výdejnímu okýnku. „My už jsme začali s husími pečínkami tento víkend. A budeme ještě pokračovat. Nabízíme pečenou husu i kachnu. Zákazníci si mohou vybrat, jestli chtějí čtvrtku husy nebo půlku kachny. A k obojímu jsou dva druhy zelí a dva druhy knedlíků,“ nechal se slyšet Dalibor Špejtek z Hostince U Procházků v Lukách nad Jihlavou.

Ve středu, tedy v den Martinova svátku, začnou s vydáváním a rozvážkou svatomartinské husí pečínky v restauraci Ingot ve Žďáře nad Sázavou. „Nabízíme husí stehno s červeným zelím s jablkem a variací knedlíků, houskového a bramborového. Zájemci si mohou přijít k výdejnímu okýnku. Nebo si zavolat a my jim to přivezeme. Po Žďáře je rozvoz zdarma,“ sdělil vedoucí provozu restauračního zařízení ve žďárské Nádražní ulici Tomáš Smejkal.

Ve stejný den začnou nabízet husí pečínku i v Lipnici nad Sázavou. Tamní hostinec U České koruny se připojil k řadě těch, kteří otevřeli výdejní okénko nebo se pustili do rozvážení hotového jídla. V repertoáru tradičních husích hodů je hned několik chodů – od husí paštiky s brusinkami přes kaldoun s droby a knedlíčky až po steak z husího prsa nebo husí hamburger.

Mnozí fajnšmekři volí jídlo z restaurační kuchyně. Někdo proto, že se mu do náročné přípravy svátečního pokrmu nechce. A jiný zase z toho důvodu, že hodlá podpořit svou oblíbenou hospodu. „Většinou si pečeme svatomartinskou husu sami doma, ale tentokrát si ji asi spíš objednáme. Když to někomu pomůže přežít tuto hroznou dobu, budeme rádi,“ prohlásil Martin Mokrý ze Žďáru nad Sázavou.