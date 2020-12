Otevřít ve čtvrtek plánuje také jedno z největších fitcenter na Vysočině, jihlavské Fitness Factory. „Otevření plánujeme, omezení jednoho člověka na patnáct metrů čtverečních u nás není problém, protože to naše má přes 1200 metrů čtverečních. U skupinových lekcí je kapacita devět lidí plus instruktor, což taky není změna, protože máme deset cvičebních strojů,“ řekla majitelka fitness Věra Mikulcová.

Sportovcům se otevřou také Městské lázně v Novém Městě na Moravě v pondělí sedmého prosince. „Máme připravenou variantu, kdy počítáme patnáct metrů čtverečních na osobu. U nás by to pak vypadalo následovně, do bazénové haly by mohlo maximálně čtyřicet lidí, do sauny dvacet návštěvníků a do fitness centra a cvičícího sálu po deseti osobách, včetně lektora. Pokud by ale platilo celkem deset osob na celý areál, tak to pro nás nemá absolutně význam a neotvírali bychom,“ vyčíslil ředitel Jiří Brychta.

Návštěvníci budou muset dodržovat i další opatření. „Ve společných prostorách bude nutné, aby měli nasazenou roušku. Dále počítáme, že roušky budou i v šatnách a převlékárnách, na recepci a obecně v prostorách, kde se lidé mohou potkávat,“ nastínil Brychta.

S rouškou nebo bez?

Přesto možná budou místa, kde rouška nebude potřeba. „Myslím si, že tam kde se cvičí a sportuje by rouška nemusela být nasazená, ale není to stoprocentní, pravidla ještě upřesníme podle informací. V případě že od sebe budou návštěvníci více než dva metry, nebudeme roušky vyžadovat v saunovém světě a v bazénu,“ komentoval Brychta.

Právě cvičení v rouškách je dalším bodem, kde se názory různí. „Zatím se jedná o tom, zda budou nebo nebudou. Podle informací z ministerstva by měly být. Fitness komora a vlastně i my jsme podali návrh, aby nebyly nutné. Zatím čekáme na vyjádření. Pokud by návrh schválili, platilo by, že pokud lidé dodrží rozestup dvou metrů ,nebudou roušku muset mít a roušky by byly povinné pouze v šatnách a dalších společných prostorách,“ doplnila Mikulcová.

Cvičení v rouškách je totiž podle některých nesmysl, který může samotného sportovce ohrozit. „Pro cvičící to neznamená bezpečí, ale naopak – nejen obrovský diskomfort, ale především zdravotní rizika,“ reagovala prezidentka Jana Havrdová. Nesprávné dýchání a nedostatečný přísun kyslíku mohou znamenat podle ní pro mnohé cvičící zdravotní komplikace. „Jako je třes či dokonce mdloby,“ varovala Havrdová.

Do fitcentra v Městských lázní by mohlo maximálně deset osob. „Musí mezi sebou dodržovat rozestupy dvou metrů a další hygienické podmínky. V cvičebním sále by pak probíhaly skupinové lekce. Lektorům jsme dnes poskytli informace o možném otevření, sami zváží zda kurzy spustí. Někteří z nich nám už dali vědět, že se jim to pro deset osob nevyplatí otevírat a pořádat,“ dodal Brychta.

Kromě lázní by se mohla otevřít také nová sportovní hala v Novém městě na Moravě. „Je tam podmínka opět maximálně deseti návštěvníků a mohou provozovat pouze individuální sporty, jako jsou tenis badminton, případně mohou využít lezeckou stěnu. Kolektivní sporty zatím možné nejsou,“ uzavřel Brychta.