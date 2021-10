Automatizaci se inženýrský tým společnosti B:TECH věnuje už dvacet let. „Máme za sebou výhry, které nám dodaly sebevědomí, i průšvihy, které nás posílily. Hrdost nebo spíš radost máme pokaždé, když stroj nebo celá technologie bezvadně funguje. Dělá to dobré jméno nejen naší značce, ale i České republice,“ zamýšlel se generální ředitel B:TECH, a. s., Igor Zahrádka.

Osm operátorů dnes těžko seženete

Zaměstnanci B:TECH se zabývají řízením výrobních i procesních technologií, navrhují a instalují také celá robotická pracoviště. Tyto technologie se mílovými kroky neustále vyvíjejí a zdokonalují.

„Například dnes učíme zařízení přímo spolupracovat s člověkem, což dříve bylo nemyslitelné. Nyní pracujeme na lince, kde šest robotů krájí bagety. Nebo jiné, kde stejný počet robotů skládá celozrnné chlebíčky do komínků. Robotům jsme dali oči v podobě kamer a scannerů, které v reálném čase navedou robota neomylně na místo, a on tam udělá, co je potřeba. Jedna taková linka ušetří třeba osm pracovních míst operátorů, které v dnešní době jen těžko seženete,“ poukázal na problémy současného pracovního trhu generální ředitel B:TECH.

Podle něj se v současné době pracovní trh významně transformuje. „Už to není jen o hledání nových talentů a jejich výchově, ale také o přemýšlení, jak bude vypadat budoucí trh práce,“ upozornil. Tuto skutečnost si v B:TECH uvědomili už dávno. Společnost se systémově zaměřuje na spolupráci se školami, dětmi, mládeží a věnuje se výchově vlastních talentů. Kromě hlavního sídla v Havlíčkově Brodě má firma pobočky také v Praze, v Brně a v Karlových Varech.

B:TECH se rozrostl a hledí do budoucna

Právě v Karlových Varech vzala loni společnost B:TECH pod svá „křídla“ tamní společnost ZPA Industry, s níž se sloučila. Nyní zde nabírají nové tváře na různé pozice do inženýrského a projektově manažerského týmu. „V Karlových Varech rozbíháme nový projekt, jenž bude ze sta procent zaměřen na export. Předpokládám, že nebude jediný. Už dnes se rozhlížíme, které další obory budou potřebovat naši službu za pět až deset let, a budou tak tvořit základní portfolio našeho podnikání,“ poodhalil záměry společnosti generální ředitel.

Na poznámku, že robotizací procházejí dnes snad všechny obory, Igor Zahrádka zareagoval: „Nedávno jsem dokonce potkal několik robotů, které udržovaly lázeňský park.“