O plicní ventilátor z Třebíče se zajímá i OSN. Získal důležité americké razítko

Přístroj lékaři využívají u pacientů s těžkým průběhem nemoci, již způsobuje nákaza Covid-19. Plicní ventilátor CoroVent může do světa. I tak by se dal shrnout úspěch, kterého společně dosáhl tým profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a třebíčské společnosti MICo Medical. Tím úspěchem je zisk americké certifikace Emergency Use Authorization (FDA EUA), která výrobku otevírá dveře do desítek zemí světa.

Plicní ventilátor CoroVent. | Foto: printscreen CoroVent