„Neříkám na to už nic,“ rezignovaně prohlásil hostinský Radek Ondráček z Hrotovic na Třebíčsku.

„Katastrofa, zruinuje nás to. Že bychom nařízení nedodrželi, nepřipadá do úvahy. Jakmile jsme otevřeli, měli jsme tady jednu kontrolu za druhou. Tak nějak musela vypadat totalita.“



Dana Charvátová restaurace Union Jihlava

O velkém propadu tržeb a chybějícím světle na konci tunelu mluví provozní restaurace Panský dům v Chotěboři Jiří Pešek. „Zrovna říkáme, co bude dál. Propouštět zatím nechceme, ale zkrácení otevírací doby o dvě hodiny pro nás znamená propad tržby minimálně o třicet procent,“ povzdechl si Pešek.

Podle Radima Švece z restaurace u Huberta v Přibyslavi jde o likvidaci soukromého podnikání. „Já z dotace Covid nedostal ani korunu a už teď jsem v minusu desítek tisíc korun. Pivo, co si objednáte a neprodáte, můžete vylít do kanálu,“ konstatoval Švec.

Nadšení z neustálých změn nejsou ani hosté. „Já nejsem častý návštěvník hospod, ale hospodské chápu. I mně vadí ta nejistota ve všem. Hospody poloprázdné, ale ty zavřeme. Hypermarkety jsou plné lidí, ale to necháme frčet. V městské dopravě by sirka nepropadla. Tady už někdo zkouší, co si dáme líbit,“ podotkl Václav Venc z Havlíčkova Brodu.

Rozhodnutí vlády nerozumí ani hostinský Martin Holcman z havlíčkobrodské restaurace U Zlodějky. „Je to nesmysl a diskriminace. Republika jede podle PSA, ten je ve trojce, ale vláda dělá zmatky a zavírá hospody. Zakazuje nákup piva do petky, ale v obchodě si petku koupit můžete. Takže je to likvidace podnikání,“ zdůraznil Holcman.

Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že tržby restauračních zařízení klesnou kvůli vládním opatřením zhruba na třetinu běžného stavu. „Podniky v České republice nepřijdou v průměru o dvě stě milionů korun denně, jako ještě v těchto dnech, ale o zhruba 340 milionů,“ vyčíslil ztráty ekonom.

Za porušování nařízení počítá vládou schválená novela krizového zákona s pokutami až padesát tisíc korun pro fyzické osoby a tři miliony pro právnické osoby. Ještě ji musí projednat sněmovna.