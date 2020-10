U stolu mohu sedět pouze čtyři osoby, zatímco před mimořádným opatřením to bylo šest lidí. Starostové na vesnici mají léta problém hospodu na venkově vůbec udržet a teď se bojí, že o ně přijdou úplně. Zároveň v obchodních centrech, kde je v současné době množství restaurací a bufetů s občerstvením, mohou od pátku 9. října sedět u stolu pouze dva lidé. Nesmí tam fungovat ani bezdrátové připojení wi-fi, aby nedocházelo ke shromažďování osob.

Podle Asociace hotelů a restaurací se bezpečnostní opatření dají chápat, ale musí být vyvážené nějakou kompenzací. Povinnost zavřít ve dvaadvacet hodin podle asociaace většinu podniků zásadně nepostihlo. Ovšem zavřít už ve dvacet hodin, to podle šéfa asociace Václava Stárka znamená, že mnohé restaurace a hospody zavřou úplně.

„Teď jsme o tom omezení mluvili s kolegy z práce a shodli jsme se na tom, že pokud bychom plánovali nějakou oslavu, nemá smysl do hospody vůbec chodit,“ komentoval nařízení Petr Jirka z Havlíčkova Brodu. Jak dodal, budou lidé omezení zřejmě řešit tak, že uspořádají domácí oslavy. „Já do hospody občas zajdu, hygienická opatření chápu, ale ještě víc než zavřená hospoda mě mrzí omezení veřejného života. Sport pro děti, přitom pohyb a sport vede k otužování,“ podotkl Jirka.

Otevřeno dvě hodiny

Podle Josefa Peška z Ledečska budou mít restaurace ve městech problémy, ale mohou teoreticky přežít. „Já do hospody moc nechodím, o vládních omezeních si myslím svoje, ale stálo by za to ptát se, jak to přežijí hospody na vesnici, kde otvírají v šetsnáct hodin,“ poznamenal pan Josef.

To potvrdil vzápětí starosta Vísky na Havlíčkobrodsku Ondřej Čapek. „My máme hospodu v soukromém vlastnictví. Otvírá v šest večer. Díky novému omezení hostinský může mít otevřeno dvě hodiny. Tudíž je možné že o hospodu ve vsi přijdeme úplně. Stejně tak můžeme zavřít kiosek u našeho sportoviště. Bezpečnostní omezení chápeme, ale snad to všechno nepotrvá dlouho,“ dodal starosta. Podobný názor mají i další starostové v malých obcích. Se zavřenou hospodou společenský život na venkově skončí.

Podle názoru hostinských povede omezení k postupnému krachu stovek živností, zvlášť když na rozdíl od jarní pandemie nebudou moci čekat nějaké náhrady. Navíc na restaurace a hospody se vážou další obory podnikání.

Kdo nemá našetřeno, má smůlu

„Přežijí jen nejsilnější,“ konstatoval Martin Hašek, pravnuk slavného spisovatele z Lipnice nad Sázavou, který pod hradem vede hostinec U české koruny. Jak upřesnil, omezení provozu má samozřejmě vliv na podnikání. Hostinec je závislý na turistickém ruchu, veškeré společenské akce se ruší. „Musíme nějak přežít. Podnik dotuji z vlastní kapsy, mám sedm zaměstnanců, které nechci propustit. Musíme přežít a doufat, že to nepotrvá dlouho,“ povzdechl si Hašek. „Zvítězí jen nejsilnější. Hostinský, který nemá našetřeno, má smůlu.“ Hostinec U české koruny byl zavřený už na jaře, ale tehdy stát nabídl živnostníkům kompenzace. „Bylo by to hezké, kdyby se objevil nějaký dotační program covid, ale podívejme se na to realisticky. Stát je zadlužený a není kde brát,“ dodal hostinský.

Polední provoz v restauracích a hospodách je v současné době podle předsedy Asociace hotelů a restaurací Stárka už teď velmi slabý. Mnoho lidí pracuje z domova, takže našetřit si na horší časy není podle hospodských nijak jednoduché. Navíc se dá čekat, že návštěvnost v době oběda ještě klesne, protože se lidé budou bát. „Opatření respektujeme, stát má právo udělat taková rozhodnutí. Tím více se ale nyní zdůrazňuje nutnost kompenzací pro gastronomii," podotkl Stárek.

Dana Charvátová z Jihlavy pracuje v restauraci Union a jak zdůraznila, bojí se o práci. „Jestli to půjde takhle dál, tak nás majitel bude muset propustit. Je nás pět, já dělám přímo na place. Divím se, jak můžeme dopustit takhle zničit českou ekonomiku,“povzdechla si paní Dana. Jak dodala, už teď má restaurace problémy, počty hostů klesají. „Lidé chodí málo na obědy, tak aspoň na tu večeři zajdou. Teď ani ty večeře nebudou. Poslouchala jsem zprávy a šly na mě mdloby. Chápu, že se mají zavírat bary, kde se lidé baví celou noc a popíjejí, ale proč omezovat restaurace, kde se lidé najedí a jdou domů,“ konstatovala paní Dana.