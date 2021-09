Lidí bez práce v Kraji Vysočina ke konci srpna mírně přibylo.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková Jedním ze čtyř okresů s nejnižší mírou nezaměstnanosti bylo v srpnu v České republice právě Pelhřimovsko s 1,7 procenta žadatelů. Na 2802 volných pozic připadalo v regionu 809 lidí bez práce. V září mohou přibýt další. „Můžeme očekávat oživení pracovního trhu. Současně jde o měsíc, kdy do evidence Úřadu práce přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí postupně končí sezónní práce. V následujících měsících tak může nezaměstnanost stagnovat nebo mírně vzrůst, což odpovídá klasické vývojové křivce. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od aktuální pandemické situace,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon.

Že není jednoduché sehnat odpovídající místo, potvrzuje Martin Černocký z Humpolce. Práci hledal dva měsíce. „Měl jsem velké štěstí, spousta rodičů musí chodit do fabriky na směny. Mně se podařilo najít práci v jednosměnném provozu v logistice. Jsem tady spokojený ,“ řekl otec dvou dětí.

