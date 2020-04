„Domníváme se, že jedním z důvodů je jednak odchod uchazečů na sezónní práce začátkem března, tedy ještě před vyhlášením nouzového stavu, a dále skutečnost, že zaměstnavatelé a potažmo OSVČ tradičně čekali s personálními změnami na začátek dalšího měsíce,“ vysvětlila Jarmila Krejzarová z jihlavského Úřadu práce.

Vedoucí vysočinské pobočky v personální agentuře Grafton Recruitment Hana Orgoňová potvrdila, že situace na pracovním trhu v souvislosti s koronavirem teprve krystalizuje. „Zásadní roli zcela jistě sehrává i vládní opatření Antivirus, díky kterému jsou zaměstnavatelé motivováni pracovní místa držet co možná nejdéle a zmírnit tak dopad této nelehké situace na zaměstnanost,“ připomněla.

Personální agentury zatím nezaznamenali pokles volných pracovních míst, spíše došlo k pozastavení a odložení náborů do ukončení nouzového stavu. Je pravděpodobné, že v budoucnosti dojde ke zvolnění na pracovním trhu.

Odborníci očekávají nárůst nezaměstnanosti a zároveň významný pokles volných pracovních míst v dalších měsících, tento trend by měl začít už v dubnu.

Zatím se nepropouští

Velcí zaměstnavatelé na Vysočině si zatím své zaměstnance drží. Zatím. „Děláme vše pro udržení zaměstnanosti, ale uvidíme, co nám následující vývoj přinese,“ řekl například ředitel ŽĎASu Pavel Česnek. „Situace se nezměnila a počet zaměstnanců je stabilní,“ dodal Pavel Roman, mluvčí firmy Bosch Diesel, která je největším zaměstnavatelem v kraji.

K propouštění v souvislosti se stávající situací zatím nedošlo ani v jihlavském Ammeraal Beltechu. „Doposud jsme nebyli nuceni nikterak omezovat naše výrobní kapacity, což je i pozitivním signálem pro naše zaměstnance do budoucna,“ podotkla Radka Rychetská z firmy.

V Motorpalu se závody v Jihlavě, Jemnici a Batelově mají aktuálně naplněné kapacity díky navýšenému kontraktu na čerpadla do Běloruska a práce pro tisíc sto zaměstnanců je tak dostatek. „Odhadovat, co bude dál, zatím nechceme. Pravděpodobně nějaký pokles přijde, ale dokud to bude možné, pojedeme plus minus ve stávající kapacitě,“ poodhalil generální ředitel Radim Valas.

Ve velkém nepropouští ani Fraenkische v Okříškách, což byla první velká firma na Vysočině, která kvůli koronaviru zavřela své brány. „Několika zaměstnancům nebyla v březnu prodloužena smlouva, která byla sjednána na dobu určitou, jinak žádní zaměstnanci propuštěni nebyli. S některými z agentur jsme dočasně přerušili spolupráci," přiznala však mluvčí Daniela Vilhelmová.