Kozí farma v Ratibořicích funguje i přes vládní opatření. Momentálně si tam lidé mohou chodit každou sobotu vždy od patnácti do sedmnácti hodin nakoupit jejich výrobky. Omezení se ale dotklo dalších aktivit, které farma nabízela, jako například pikniky na zahradě nebo prohlídky stájí. Během týdne mohou lidé využít prodejní automat, který funguje před farmou.

Kozí farma v Ratibořicích. | Video: Deník/Ivana Říhová

Největší propad tržeb zaznamenali na jaře loňského roku. „Nyní se držíme průměru. Samozřejmě máme pokles v tom, že máme zavřené agroturistické středisko, což nás mrzí a bere nám to prostředky pro to, abychom mohli dál rozvíjet náš chov. Nicméně, pokud nedojde k dalšímu propadu, tak nás to nepoloží na lopatky. Jistotu ale nemáme,“ upřesňuje Jitka Dobrovolná.