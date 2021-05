Ve středu se konečně dočkali. Třebíčská whisky uvedla na trh svůj nový produkt – šestiletou whisky. „ Vstupujeme do rodiny dospělých distilerék,. Pojem milník znamená pro náš mladý lihovar, že vydáním první šestileté whisky dáváme najevo trhu a zákazníkům, že máme pevné a neotřesitelné místo na trhu kvalitních lihovin,“ uvedl distilery master Tomáš Dyntar.

Třebíčská whisky konečně dozrála. Firma nyní vstupuje na trh s šestiletou whisky. | Foto: se souhlasem Trebitsch old town distilery

Kromě nové whisky lidem nabídla třebíčská firma i možnost uložit do whisky své peníze. „ Projekt jsme zpracovávali tři roky, než se to rozjelo. Bylo to na podzim roku 2020. Investor si může koupit náš sladový destilát a nechat ho zrát v dubovém sudu. Majitel vlastní dubový sud a má vlastnické právo ke komoditě. Největší poptávka je po padesátilitrových sudech. Jinak si mohou koupit i třicetilitrové nebo devadesátilitrové,“ komentoval Ondřej Chládek, spoluzakladatel Trebitsch whisky.